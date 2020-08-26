https://ria.ru/20200826/pozhar-1576345261.html

Туристка рассказала, как спасалась во время лесного пожара в Анапе

Жительница Воронежа рассказала РИА Новости о начале пожара в заповеднике в Анапе, попытках туристов потушить огонь и самостоятельной эвакуации. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T17:35

2020-08-26T17:35

2020-08-26T17:36

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<strong>СОЧИ, 26 авг — РИА Новости.</strong> Жительница Воронежа рассказала РИА Новости о начале пожара в заповеднике в Анапе, попытках туристов потушить огонь и самостоятельной эвакуации.Во вторник утром ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщило, что в районе государственного заповедника "Утриш" в Анапе возник лесной пожар. Обстановка оставалась сложной до середины среды, когда пожар удалось локализовать. Общая площадь, пройденная огнем, составила порядка 130 гектаров. На месте продолжают работать более 500 человек, 86 единиц техники.Жительница Воронежа Светлана Фомина, отдыхавшая в заповеднике, когда возник пожар, рассказала, как действовали туристы."Когда послышались крики о пожаре, мы были на лагуне. За пять минут буквально от моря в гору образовалась цепочка из отдыхающих, передавали бутылки с водой наверх. Были егеря с камерами, потом через полчаса человека два-три пожарных с распрыскивателями поднялись на гору. Мы им носили воду, наполнять рюкзаки, — пояснила Фомина. — Сначала помогали все, но к вечеру, когда силы уже иссякли и пришло понимание нашего бессилия перед огромным огне, многие просто опустили руки: если бы продолжили подниматься, могли просто угореть там".По ее словам, паники среди туристов не было. При этом в заповеднике было много семей с детьми, которые старались самостоятельно уйти или уплыть."Люди уходили сами, нас не эвакуировали. Я с другом уплыла на катере в четыре часа ночи. Шли по дороге от Большого Утриша до Супсеха и видели, как в пять утра туда поехали пожарные машины. На катере просили платить, кто сможет. У нас есть некоторые знакомые, которые ушли в ночь перед пожаром в горы, и пока с ними нет связи и нет их контактов", — отметила Фомина.Полиция Анапы проверяет информацию о взимании капитанами судов, привлекавшихся к спасению, платы за эвакуацию оказавшихся в зоне пожара людей. По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, власти организовали работу по эвакуации туристов из опасного района. Вывезли около тысячи отдыхающих. Прокуратура начала проверку по выявлению причины возгорания, возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении лесных насаждений. По словам Кондратьева, причиной пожара могло стать неосторожное обращение туристов с огнем. По информации заповедника, пострадало 64 гектара его земель, на которых произрастали многовековые краснокнижные деревья.

https://ria.ru/20200826/anapa-1576322037.html

https://ria.ru/20200825/anapa-1576279312.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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