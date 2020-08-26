https://ria.ru/20200826/pozhar-1576324991.html
Попытки мужчины спасти ребенка из горящего дома в Москве сняли на видео
Очевидцы сняли на видео, как мужчина с ребенком на руках пытается выбраться из горящего дома на западе Москвы. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T12:09
2020-08-26T12:09
2020-08-26T12:25
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Очевидцы сняли на видео, как мужчина с ребенком на руках пытается выбраться из горящего дома на западе <a href="https://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москвы</a>.После того как пятиэтажку на улице Кубинка охватил пожар из-за взрыва бытового газа, некоторые жильцы оказались отрезаны от выходов. На кадрах, попавших в распоряжение <a href="https://www.5-tv.ru/news/309610/sokiruusie-kadry-posle-vzryva-moskvic-srebenkom-pytaetsa-vybratsa-izgorasego-doma-cerez-okno/" target="_blank">Пятого канала</a>, видно, что они пытаются эвакуироваться по пожарным лестницам и из окон. Среди них — мужчина с ребенком.
https://radiosputnik.ria.ru/20200826/pozhar-moskva-1576322097.html
3
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия