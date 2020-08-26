https://ria.ru/20200826/pozhar-1576324991.html

Попытки мужчины спасти ребенка из горящего дома в Москве сняли на видео

Очевидцы сняли на видео, как мужчина с ребенком на руках пытается выбраться из горящего дома на западе Москвы. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T12:09

2020-08-26T12:09

2020-08-26T12:25

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576325561_0:2:1907:1075_1400x0_80_0_0_659b6e849ac309ccd0c596020ba93173.png

<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Очевидцы сняли на видео, как мужчина с ребенком на руках пытается выбраться из горящего дома на западе <a href="https://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москвы</a>.После того как пятиэтажку на улице Кубинка охватил пожар из-за взрыва бытового газа, некоторые жильцы оказались отрезаны от выходов. На кадрах, попавших в распоряжение <a href="https://www.5-tv.ru/news/309610/sokiruusie-kadry-posle-vzryva-moskvic-srebenkom-pytaetsa-vybratsa-izgorasego-doma-cerez-okno/" target="_blank">Пятого канала</a>, видно, что они пытаются эвакуироваться по пожарным лестницам и из окон. Среди них — мужчина с ребенком.

https://radiosputnik.ria.ru/20200826/pozhar-moskva-1576322097.html

3

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия