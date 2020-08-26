https://ria.ru/20200826/pozhar-1576319041.html

При взрыве газа на западе Москвы пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали, по уточненным данным, при взрыве бытового газа в пятиэтажном жилом доме на западе Москвы, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T10:51

2020-08-26T10:51

2020-08-26T11:17

взрыв в доме на западе москвы

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155659/76/1556597695_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_00523b81c5d47233311f2c4192632d2d.jpg

<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Четыре человека пострадали, по уточненным данным, при взрыве бытового газа в пятиэтажном жилом доме на западе Москвы, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что взрыв бытового газа произошел, по предварительным данным, в пятиэтажном жилом доме на западе <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> – огнем были охвачены три этажа. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, из горящего здания спасены 16 человек, пожар ликвидирован.

https://ria.ru/20200826/gaz-1576319475.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв в доме на западе москвы, москва, происшествия