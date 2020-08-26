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При взрыве газа на западе Москвы пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали, по уточненным данным, при взрыве бытового газа в пятиэтажном жилом доме на западе Москвы, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T10:51
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Четыре человека пострадали, по уточненным данным, при взрыве бытового газа в пятиэтажном жилом доме на западе Москвы, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что взрыв бытового газа произошел, по предварительным данным, в пятиэтажном жилом доме на западе <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> – огнем были охвачены три этажа. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, из горящего здания спасены 16 человек, пожар ликвидирован.
https://ria.ru/20200826/gaz-1576319475.html
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взрыв в доме на западе москвы, москва, происшествия

При взрыве газа на западе Москвы пострадали четыре человека

10:51 26.08.2020 (обновлено: 11:17 26.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Четыре человека пострадали, по уточненным данным, при взрыве бытового газа в пятиэтажном жилом доме на западе Москвы, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что взрыв бытового газа произошел, по предварительным данным, в пятиэтажном жилом доме на западе Москвы – огнем были охвачены три этажа. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, из горящего здания спасены 16 человек, пожар ликвидирован.
"Пострадали четыре человека, двое из них тяжелые, госпитализированы в институт Склифосовского", - сказал собеседник агентства.
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11:05
Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2020 году
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