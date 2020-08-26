https://ria.ru/20200826/pozhar-1576319041.html
При взрыве газа на западе Москвы пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали, по уточненным данным, при взрыве бытового газа в пятиэтажном жилом доме на западе Москвы, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T10:51
2020-08-26T10:51
2020-08-26T11:17
взрыв в доме на западе москвы
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Четыре человека пострадали, по уточненным данным, при взрыве бытового газа в пятиэтажном жилом доме на западе Москвы, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что взрыв бытового газа произошел, по предварительным данным, в пятиэтажном жилом доме на западе <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> – огнем были охвачены три этажа. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, из горящего здания спасены 16 человек, пожар ликвидирован.
https://ria.ru/20200826/gaz-1576319475.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв в доме на западе москвы, москва, происшествия