https://ria.ru/20200826/pozhar-1576318731.html
Пожар в жилом доме на западе Москвы потушен
Пожар в жилом доме на западе Москвы удалось потушить, спасены 16 человек, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T10:46
2020-08-26T10:46
2020-08-26T11:58
взрыв в доме на западе москвы
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Пожар в жилом доме на западе <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> удалось потушить, спасены 16 человек, сообщили РИА Новости в столичном главке <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.По неофициальным данным собеседника РИА Новости в экстренных службах, там взорвался бытовой газ, после чего огонь охватил три этажа.Позднее он уточнил, что общая площадь пожара составила 55 квадратных метров.ЧП произошло в пятиэтажном доме из красного кирпича 1961 года постройки. В нем три подъезда, 60 квартир. Здание расположено недалеко от управы Можайского района, его планируется расселить в стадии реновации в 2025-2028 годах.
https://ria.ru/20200826/gaz-1576319475.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв в доме на западе москвы, москва, происшествия