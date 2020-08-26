https://ria.ru/20200826/pozhar-1576318731.html

Пожар в жилом доме на западе Москвы потушен

Пожар в жилом доме на западе Москвы удалось потушить, спасены 16 человек, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T10:46

2020-08-26T10:46

2020-08-26T11:58

взрыв в доме на западе москвы

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576323915_0:0:3064:1724_1400x0_80_0_0_6060361bb0500f2d264eabf1146cf92b.jpg

<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Пожар в жилом доме на западе <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> удалось потушить, спасены 16 человек, сообщили РИА Новости в столичном главке <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.По неофициальным данным собеседника РИА Новости в экстренных службах, там взорвался бытовой газ, после чего огонь охватил три этажа.Позднее он уточнил, что общая площадь пожара составила 55 квадратных метров.ЧП произошло в пятиэтажном доме из красного кирпича 1961 года постройки. В нем три подъезда, 60 квартир. Здание расположено недалеко от управы Можайского района, его планируется расселить в стадии реновации в 2025-2028 годах.

https://ria.ru/20200826/gaz-1576319475.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв в доме на западе москвы, москва, происшествия