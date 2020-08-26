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Пожар в жилом доме на западе Москвы потушен
Пожар в жилом доме на западе Москвы удалось потушить, спасены 16 человек, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T10:46
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взрыв в доме на западе москвы
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Пожар в жилом доме на западе <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> удалось потушить, спасены 16 человек, сообщили РИА Новости в столичном главке <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.По неофициальным данным собеседника РИА Новости в экстренных службах, там взорвался бытовой газ, после чего огонь охватил три этажа.Позднее он уточнил, что общая площадь пожара составила 55 квадратных метров.ЧП произошло в пятиэтажном доме из красного кирпича 1961 года постройки. В нем три подъезда, 60 квартир. Здание расположено недалеко от управы Можайского района, его планируется расселить в стадии реновации в 2025-2028 годах.
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взрыв в доме на западе москвы, москва, происшествия

Пожар в жилом доме на западе Москвы потушен

10:46 26.08.2020 (обновлено: 11:58 26.08.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной охраны в жилом доме No4 по улице Кубинка в Москве, где произошел взрыв
Сотрудник пожарной охраны в жилом доме No4 по улице Кубинка в Москве, где произошел взрыв
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Пожар в жилом доме на западе Москвы удалось потушить, спасены 16 человек, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС.
"Пожар на улице Кубинка ликвидирован, на пожаре спасены 16 человек", - сказал собеседник агентства.
По неофициальным данным собеседника РИА Новости в экстренных службах, там взорвался бытовой газ, после чего огонь охватил три этажа.
Позднее он уточнил, что общая площадь пожара составила 55 квадратных метров.
ЧП произошло в пятиэтажном доме из красного кирпича 1961 года постройки. В нем три подъезда, 60 квартир. Здание расположено недалеко от управы Можайского района, его планируется расселить в стадии реновации в 2025-2028 годах.
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