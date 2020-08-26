https://ria.ru/20200826/posobiya-1576346627.html

В России упростят оформление пособий и льгот для опекунов

Минтруд РФ упростит оформление пособий и льгот для опекунов с 2021 года, им больше не придется представлять справки о праве опеки, чтобы получить господдержку,... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T17:48

2020-08-26T17:48

2020-08-26T17:48

россия

ольга баталина

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_truda_i_soczashhity_RF/" target="_blank">Минтруд РФ</a> упростит оформление пособий и льгот для опекунов с 2021 года, им больше не придется представлять справки о праве опеки, чтобы получить господдержку, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда."С 1 января 2021 года законные представители (опекуны) несовершеннолетних и граждан, которые являются недееспособными, либо ограниченно дееспособными гражданами, смогут оформить меры социальной поддержки в упрощенном порядке", - говорится в сообщении.Как рассказала замминистра <a href="https://ria.ru/person_Olga_Batalina_2/" target="_blank">Ольга Баталина</a> во время поездки в Пензенскую область, в Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) будут внесены сведения о законных представителях граждан, и опекунам больше не понадобится предоставлять справку о праве опеки при назначении мер поддержки.В частности, опекуны смогут дистанционно обращаться за пособием на детей, направлять заявление на получение средства реабилитации или льготную парковку через Госуслуги за опекаемого с инвалидностью.Со следующего года в ЕГИССО также появится подсистема для установления и выплат мер социальной поддержки, добавили в Минтруде, уточнив, что этот модуль расширит возможность использования сведений государственных информационных систем при назначении мер соцподдержки.

https://ria.ru/20200611/1572798119.html

https://ria.ru/20200602/1572351563.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ольга баталина, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество