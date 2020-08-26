В России упростят оформление пособий и льгот для опекунов
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Минтруд РФ упростит оформление пособий и льгот для опекунов с 2021 года, им больше не придется представлять справки о праве опеки, чтобы получить господдержку, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда.
"С 1 января 2021 года законные представители (опекуны) несовершеннолетних и граждан, которые являются недееспособными, либо ограниченно дееспособными гражданами, смогут оформить меры социальной поддержки в упрощенном порядке", - говорится в сообщении.
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Как рассказала замминистра Ольга Баталина во время поездки в Пензенскую область, в Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) будут внесены сведения о законных представителях граждан, и опекунам больше не понадобится предоставлять справку о праве опеки при назначении мер поддержки.
"Это не только упростит законным представителям получение господдержки, но и оградит от незаконных действий и сделок самих граждан, от лица которых действует опекун или попечитель", - отметила Баталина, слова которой приводит пресс-служба.
В частности, опекуны смогут дистанционно обращаться за пособием на детей, направлять заявление на получение средства реабилитации или льготную парковку через Госуслуги за опекаемого с инвалидностью.
Со следующего года в ЕГИССО также появится подсистема для установления и выплат мер социальной поддержки, добавили в Минтруде, уточнив, что этот модуль расширит возможность использования сведений государственных информационных систем при назначении мер соцподдержки.