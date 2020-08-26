Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200826/posobiya-1576346627.html
В России упростят оформление пособий и льгот для опекунов
Минтруд РФ упростит оформление пособий и льгот для опекунов с 2021 года, им больше не придется представлять справки о праве опеки, чтобы получить господдержку,... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T17:48
2020-08-26T17:48
россия
ольга баталина
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568838812_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_463eab417e2713a3e5c7790906defad0.jpg
<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_truda_i_soczashhity_RF/" target="_blank">Минтруд РФ</a> упростит оформление пособий и льгот для опекунов с 2021 года, им больше не придется представлять справки о праве опеки, чтобы получить господдержку, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда."С 1 января 2021 года законные представители (опекуны) несовершеннолетних и граждан, которые являются недееспособными, либо ограниченно дееспособными гражданами, смогут оформить меры социальной поддержки в упрощенном порядке", - говорится в сообщении.Как рассказала замминистра <a href="https://ria.ru/person_Olga_Batalina_2/" target="_blank">Ольга Баталина</a> во время поездки в Пензенскую область, в Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) будут внесены сведения о законных представителях граждан, и опекунам больше не понадобится предоставлять справку о праве опеки при назначении мер поддержки.В частности, опекуны смогут дистанционно обращаться за пособием на детей, направлять заявление на получение средства реабилитации или льготную парковку через Госуслуги за опекаемого с инвалидностью.Со следующего года в ЕГИССО также появится подсистема для установления и выплат мер социальной поддержки, добавили в Минтруде, уточнив, что этот модуль расширит возможность использования сведений государственных информационных систем при назначении мер соцподдержки.
https://ria.ru/20200611/1572798119.html
https://ria.ru/20200602/1572351563.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568838812_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_9ca4dbf5fdc08adc34f04eada997169f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ольга баталина, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество

В России упростят оформление пособий и льгот для опекунов

17:48 26.08.2020
65
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗдание Министерства труда и социальной защиты РФ
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Минтруд РФ упростит оформление пособий и льгот для опекунов с 2021 года, им больше не придется представлять справки о праве опеки, чтобы получить господдержку, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда.
"С 1 января 2021 года законные представители (опекуны) несовершеннолетних и граждан, которые являются недееспособными, либо ограниченно дееспособными гражданами, смогут оформить меры социальной поддержки в упрощенном порядке", - говорится в сообщении.
Табличка на здании Пенсионного фонда Российской Федерации
11 июня, 12:23
В ПФР рассказали о средствах на выплаты опекунам
Как рассказала замминистра Ольга Баталина во время поездки в Пензенскую область, в Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) будут внесены сведения о законных представителях граждан, и опекунам больше не понадобится предоставлять справку о праве опеки при назначении мер поддержки.

"Это не только упростит законным представителям получение господдержки, но и оградит от незаконных действий и сделок самих граждан, от лица которых действует опекун или попечитель", - отметила Баталина, слова которой приводит пресс-служба.

В частности, опекуны смогут дистанционно обращаться за пособием на детей, направлять заявление на получение средства реабилитации или льготную парковку через Госуслуги за опекаемого с инвалидностью.
Со следующего года в ЕГИССО также появится подсистема для установления и выплат мер социальной поддержки, добавили в Минтруде, уточнив, что этот модуль расширит возможность использования сведений государственных информационных систем при назначении мер соцподдержки.
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
2 июня, 15:07
В России хотят создать "социальное казначейство" для поддержки населения
100000
Обсудить 0
РоссияОльга БаталинаМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
Рекомендуем
Виды города Сургут
В Югре появился единственный в России мобильный технопарк для пожилых
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Собянин раскрыл принцип действия вакцины от COVID-19
Икона Успение
Успение Пресвятой Богородицы 2020 - история и значение праздника
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Сергей Кириенко пообщался с участниками форума "Рубеж-2020"
Посетители у входа в Государственную Третьяковскую галерею на Крымском валу
Очевидцы рассказали о потопе в Третьяковской галерее
Глава Башкортостана Радий Хабиров во время встречи с экоактивистами, выступающими против промышленной разработки шихана Куштау Башкирской содовой компанией
Глава Башкирии поблагодарил Путина за поручения по ситуации с Куштау
Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви
Синод сменил ректоров Московской духовной академии и Сретенской семинарии
Актриса Кристина Асмус
Асмус затравили за "вульгарное" видео
Идеи для детских лагерей будущего обсудили на фестивале KIDS FEST
Идеи для детских лагерей будущего обсудили на фестивале KIDS FEST
Работа сборного призывного пункта
Эксперт рассказал, что помогло искоренить дедовщину в российской армии
Прохожий в медицинской маске у здания Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова в Москве
В России запустят мониторинг заболеваемости COVID-19 в школах и вузах
Вертолет Ми-8 МЧС России во время тушения лесных пожаров в заповеднике Утриш недалеко от Анапы
Лесной пожар в Анапе полностью потушили
Олег Морозов во время заседания по вопросам блокировки рекламных аккаунтов RT и Sputnik в Twitter
Новые санкции США направлены против вакцины от COVID-19, заявил сенатор
Обвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге
Вдова рэпера Картрайта, обвиняемая в его убийстве, останется под арестом
В России зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции
Названы условия для участия москвичей в исследованиях вакцины от COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:43В России создали прибор, определяющий COVID-19 в воздухе
03:38Стало известно имя полицейского, застрелившего афроамериканца в США
03:32Россиянка в шортах попала в ледяную ловушку в Альпах
03:19Эксперт рассказал, какие экраны смартфонов вредны для человека
03:07В МГУ могут создать вакцину одновременно от гриппа и коронавируса
03:00Сибирь в древности была крупным центром цивилизации, считают ученые
02:45Роман Полански не смог восстановить членство в Киноакадемии
02:29В Госдепе прокомментировали запуск Китаем ракет с целью "запугать США"
02:18Эксперт рассказал, когда возможно двойное списание с карты
02:17Американское СМИ оценило рассекреченное видео испытаний "Царь-бомбы"
02:13Пашаев рассказал об "охоте" на свидетеля ДТП с Ефремовым
01:19Из-за протечки в Третьяковке 27 августа не откроются несколько выставок
00:47Эксперты сравнили "активность" оппозиции в 2020 году и на прошлых выборах
00:38Эксперты оценили шансы партий "За правду" и "Новые люди" на выборах 2020
00:24В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на Первое сентября
00:18В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве до конца недели
23:52Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии
23:33Еврокомиссар ушел в отставку из-за скандала с нарушением самоизоляции
23:18Глава Башкирии назвал конфликт вокруг Куштау исчерпанным
23:09Университет Хопкинса: число заражений COVID-19 превысило 24 миллиона
Лента новостейМолния