Во Франции переименовали роман Агаты Кристи "Десять негритят"
11:40 26.08.2020 (обновлено: 11:45 26.08.2020)
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ПАРИЖ, 26 авг - РИА Новости. Название детективного романа Агаты Кристи "Десять негритят" претерпело изменения - теперь во Франции книга будет продаваться как "Их было десять", передает в среду радиостанция RTL со ссылкой на потомка писательницы Джеймса Причарда.
Описанные в книге события происходят на Негритянском острове, где в начале августа находятся десять человек. С развитием сюжета они один за одним оказываются убитыми, а с каждой смертью исчезают и фарфоровые статуэтки маленьких негритят.
"Когда книга писалась, язык был другим, и использовались слова, которые сегодня забыты. История основывается на популярной считалочке, написанной не Агатой Кристи. Я почти уверен, что оригинальное название никогда не использовалось в США. В Великобритании его изменили в 1980-х годах, и сегодня мы меняем его по всему миру", - сказал Причард.
Он считает, что Агате Кристи "не понравилось бы, если бы кто-то оказался обиженным ее словесными оборотами".
"Мы не должны использовать термины, которые могут задеть кого-то - так нужно себя вести в 2020 году", - добавил потомок Кристи.
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