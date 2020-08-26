https://ria.ru/20200826/politkorrektnost-1576322693.html

Во Франции переименовали роман Агаты Кристи "Десять негритят"

Название детективного романа Агаты Кристи "Десять негритят" претерпело изменения - теперь во Франции книга будет продаваться как "Их было десять", передает в... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T11:40

2020-08-26T11:40

2020-08-26T11:45

культура

агата кристи (агата маллоуэн)

франция

в мире

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<strong>ПАРИЖ, 26 авг - РИА Новости.</strong> Название детективного романа <a href="https://ria.ru/person_Agata_Kristi_Agata_Mallouehn" target="_blank">Агаты Кристи</a> "Десять негритят" претерпело изменения - теперь во Франции книга будет продаваться как "Их было десять", передает в среду радиостанция <a href="https://www.rtl.it/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RTL</a> со ссылкой на потомка писательницы Джеймса Причарда.Описанные в книге события происходят на Негритянском острове, где в начале августа находятся десять человек. С развитием сюжета они один за одним оказываются убитыми, а с каждой смертью исчезают и фарфоровые статуэтки маленьких негритят.Он считает, что Агате Кристи "не понравилось бы, если бы кто-то оказался обиженным ее словесными оборотами"."Мы не должны использовать термины, которые могут задеть кого-то - так нужно себя вести в 2020 году", - добавил потомок Кристи.Книга с новым названием уже появилась в продаже во <a href="https://ria.ru/location_France" target="_blank">Франции</a>. Стоимость книги в магазинах крупной сети книжных Fnac составляет 5,6 евро.Ранее по городам во многих странах прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца <a href="https://ria.ru/person_george-floyd" target="_blank">Джорджа Флойда</a>. Люди протестуют против расизма и дискриминации темнокожего населения. На фоне протестов ряд производителей сделали ребрендинг продуктов, которые были восприняты как "расистские". Кроме того, американская стриминговая платформа HBO Max убрала фильм "Унесенные ветром" из-за расовых тем в картине. Спустя две недели платформа вернула фильм, добавив к нему контекст и дисклеймер. Власти городов переименуют улицы, станции метро и даже горы с "расистскими" названиями. Во многих городах осуществляется снос памятников, имеющих отношение к расизму.

https://ria.ru/20200821/rasizm-1576107533.html

https://ria.ru/20190920/1558862516.html

Александр Невский Я не понимаю почему людей негроидной расы звпретили называть неграми? Что в этом плохого? Агата Кристи назвала свой роман "Десять негритят". Какое право кто то другой менять название ее произведения??? 11

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франция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

агата кристи (агата маллоуэн), франция, в мире