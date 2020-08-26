https://ria.ru/20200826/pogoda-1576329846.html

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра с грозой, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T13:25

2020-08-26T13:25

2020-08-26T13:25

погода

гидрометцентр

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентр</a> объявил желтый уровень погодной опасности в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> и области из-за сильного ветра с грозой, следует из данных прогностической карты на <a href="https://meteoinfo.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Уточняется, что гроза и сильный ветер, местами с порывами до 15 метров в секунду, ожидаются до 21.00 в среду.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, гидрометцентр, москва, общество