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В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра с грозой, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T13:25
2020-08-26T13:25
погода
гидрометцентр
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентр</a> объявил желтый уровень погодной опасности в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> и области из-за сильного ветра с грозой, следует из данных прогностической карты на <a href="https://meteoinfo.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Уточняется, что гроза и сильный ветер, местами с порывами до 15 метров в секунду, ожидаются до 21.00 в среду.
москва
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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погода, гидрометцентр, москва, общество

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

13:25 26.08.2020
975
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие переходят через дорогу во время грозы на одной из улиц в Москве
Прохожие переходят через дорогу во время грозы на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Прохожие переходят через дорогу во время грозы на одной из улиц в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра с грозой, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Уровни опасности погоды
30 мая 2017, 21:45
Уровни опасности погоды
Уточняется, что гроза и сильный ветер, местами с порывами до 15 метров в секунду, ожидаются до 21.00 в среду.
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ПогодаГидрометцентрМоскваОбщество
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