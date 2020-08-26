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"Расставаться с летом рано". Москвичам рассказали о погоде на выходных
Москвичам пока рано расставаться с летом, в выходные ожидается до 23 тепла, в понедельник - до 28, сообщила РИА Новости главный специалист московского... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T11:14
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москва
общество
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Москвичам пока рано расставаться с летом, в выходные ожидается до 23 тепла, в понедельник - до 28, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро.Синоптик добавила, что температура в ночные часы достигнет отметки плюс 13-15 градусов, днем в субботу 20-22, в воскресенье плюс 21-23.
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москва, общество

"Расставаться с летом рано". Москвичам рассказали о погоде на выходных

11:14 26.08.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОтдыхающие на территории парка ВДНХ в Москве
Отдыхающие на территории парка ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Отдыхающие на территории парка ВДНХ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Москвичам пока рано расставаться с летом, в выходные ожидается до 23 тепла, в понедельник - до 28, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро.
"Погода в выходные будет не самой плохой, потому что температура будет чуть выше 20 градусов тепла. Существенных осадков не ожидается, и погода, хоть погода будет облачной и с прояснениями, но температурный фон будет выше нормы. Постепенно к нам буде возвращаться тепло. Не исключено, что температура воздуха в городе в понедельник превысит отметку 27-28 градусов. Поэтому расставаться с летом нам еще рано", - сообщила Позднякова.
Синоптик добавила, что температура в ночные часы достигнет отметки плюс 13-15 градусов, днем в субботу 20-22, в воскресенье плюс 21-23.
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