"Расставаться с летом рано". Москвичам рассказали о погоде на выходных

"Погода в выходные будет не самой плохой, потому что температура будет чуть выше 20 градусов тепла. Существенных осадков не ожидается, и погода, хоть погода будет облачной и с прояснениями, но температурный фон будет выше нормы. Постепенно к нам буде возвращаться тепло. Не исключено, что температура воздуха в городе в понедельник превысит отметку 27-28 градусов. Поэтому расставаться с летом нам еще рано", - сообщила Позднякова.