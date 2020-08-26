Москвичам пообещали похолодание

"Столичный регион сегодня будет находиться во власти фронтальных разделов. Рано утром мы оказались в так называемом фронте окклюзии: в Москве прошли ливневые дожди, прогремели грозы. А в дневное время у нас будет проходить холодный атмосферный фронт. В связи с этим мы обещаем сегодня москвичам облачную погоду с прояснениями, кратковременными дождями ливневого характера, максимальная температура в столице плюс 19-плюс 21, в Подмосковье 17-23 градуса", - рассказала Волосюк.