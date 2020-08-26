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Москвичам пообещали похолодание
Похолодание и кратковременные ливни ожидают москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T08:00
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елена волосюк
центр "фобос"
общество
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Похолодание и кратковременные ливни ожидают москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос"</a> Елена Волосюк.По её словам, на прекращение дождей можно рассчитывать в вечернее время, после 18 часов."Ветер будет дуть с юго-запада, запада, 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление начнет расти и к вечеру повысится до 742 миллиметров ртутного столба", - заключила синоптик.
https://ria.ru/20200823/pogoda-1576194677.html
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елена волосюк, центр "фобос", общество

Москвичам пообещали похолодание

08:00 26.08.2020
1193
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрохожие во время грозы на одной из улиц в Москве
Прохожие во время грозы на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Прохожие во время грозы на одной из улиц в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Похолодание и кратковременные ливни ожидают москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Столичный регион сегодня будет находиться во власти фронтальных разделов. Рано утром мы оказались в так называемом фронте окклюзии: в Москве прошли ливневые дожди, прогремели грозы. А в дневное время у нас будет проходить холодный атмосферный фронт. В связи с этим мы обещаем сегодня москвичам облачную погоду с прояснениями, кратковременными дождями ливневого характера, максимальная температура в столице плюс 19-плюс 21, в Подмосковье 17-23 градуса", - рассказала Волосюк.
По её словам, на прекращение дождей можно рассчитывать в вечернее время, после 18 часов.
"Ветер будет дуть с юго-запада, запада, 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление начнет расти и к вечеру повысится до 742 миллиметров ртутного столба", - заключила синоптик.
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Елена ВолосюкЦентр "Фобос"Общество
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