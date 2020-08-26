https://ria.ru/20200826/podmoskove-1576340154.html
Свыше семи млрд рублей привлекли ОЭЗ Подмосковья в I полугодии 2020 года
Свыше 7 миллиардов рублей инвестиций вложили более 200 резидентов особых экономических зон (ОЭЗ) Подмосковья в первом полугодии 2020 года, говорится в сообщении РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T16:22
2020-08-26T16:22
2020-08-26T16:21
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/74/1559267406_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_1fb56a18a8266682fc30d67ebc6e023b.jpg
<strong>МОСКВА, 26 авг – РИА Новости</strong>. Свыше 7 миллиардов рублей инвестиций вложили более 200 резидентов особых экономических зон (ОЭЗ) <a href="https://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast" target="_blank">Подмосковья</a> в первом полугодии 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области."В ОЭЗ Московской области реализуют проекты 203 резидента, в первом полугодии 2020 года ими осуществлено более 7 миллиардов рублей инвестиций. Кроме того, было создано порядка 400 рабочих мест", - говорится в сообщении.На территории Подмосковья действует порядка 80 инфраструктурных площадок для развития бизнеса, в числе которых особые экономические зоны в городских округах, Ступино, Дубна, Фрязино и Кашира. Кроме того, в ближайшее время особая экономическая зона может появиться в городском округе Домодедово.
https://ria.ru/20200825/syrovary-1576282805.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155926/74/1559267406_174:0:2903:2047_1400x0_80_0_0_53d5de11b8bbc94d047329ee787348d1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)