https://ria.ru/20200826/podmoskove-1576340154.html

Свыше семи млрд рублей привлекли ОЭЗ Подмосковья в I полугодии 2020 года

Свыше 7 миллиардов рублей инвестиций вложили более 200 резидентов особых экономических зон (ОЭЗ) Подмосковья в первом полугодии 2020 года, говорится в сообщении РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T16:22

2020-08-26T16:22

2020-08-26T16:21

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 26 авг – РИА Новости</strong>. Свыше 7 миллиардов рублей инвестиций вложили более 200 резидентов особых экономических зон (ОЭЗ) <a href="https://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast" target="_blank">Подмосковья</a> в первом полугодии 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области."В ОЭЗ Московской области реализуют проекты 203 резидента, в первом полугодии 2020 года ими осуществлено более 7 миллиардов рублей инвестиций. Кроме того, было создано порядка 400 рабочих мест", - говорится в сообщении.На территории Подмосковья действует порядка 80 инфраструктурных площадок для развития бизнеса, в числе которых особые экономические зоны в городских округах, Ступино, Дубна, Фрязино и Кашира. Кроме того, в ближайшее время особая экономическая зона может появиться в городском округе Домодедово.

https://ria.ru/20200825/syrovary-1576282805.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)