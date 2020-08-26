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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200826/podmoskove-1576340154.html
Свыше семи млрд рублей привлекли ОЭЗ Подмосковья в I полугодии 2020 года
Свыше 7 миллиардов рублей инвестиций вложили более 200 резидентов особых экономических зон (ОЭЗ) Подмосковья в первом полугодии 2020 года, говорится в сообщении РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T16:22
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новости подмосковья
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<strong>МОСКВА, 26 авг – РИА Новости</strong>. Свыше 7 миллиардов рублей инвестиций вложили более 200 резидентов особых экономических зон (ОЭЗ) <a href="https://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast" target="_blank">Подмосковья</a> в первом полугодии 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области."В ОЭЗ Московской области реализуют проекты 203 резидента, в первом полугодии 2020 года ими осуществлено более 7 миллиардов рублей инвестиций. Кроме того, было создано порядка 400 рабочих мест", - говорится в сообщении.На территории Подмосковья действует порядка 80 инфраструктурных площадок для развития бизнеса, в числе которых особые экономические зоны в городских округах, Ступино, Дубна, Фрязино и Кашира. Кроме того, в ближайшее время особая экономическая зона может появиться в городском округе Домодедово.
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московская область (подмосковье)

Свыше семи млрд рублей привлекли ОЭЗ Подмосковья в I полугодии 2020 года

16:22 26.08.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Свыше 7 миллиардов рублей инвестиций вложили более 200 резидентов особых экономических зон (ОЭЗ) Подмосковья в первом полугодии 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"В ОЭЗ Московской области реализуют проекты 203 резидента, в первом полугодии 2020 года ими осуществлено более 7 миллиардов рублей инвестиций. Кроме того, было создано порядка 400 рабочих мест", - говорится в сообщении.
На территории Подмосковья действует порядка 80 инфраструктурных площадок для развития бизнеса, в числе которых особые экономические зоны в городских округах, Ступино, Дубна, Фрязино и Кашира. Кроме того, в ближайшее время особая экономическая зона может появиться в городском округе Домодедово.
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25 августа, 13:37Новости Подмосковья
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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