https://ria.ru/20200826/podmoskove-1576337589.html

Укладка дорожного покрытия в Подмосковье завершена на 96%

Укладка нового покрытия на автомобильных дорогах Московской области завершена на 96%, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T15:48

2020-08-26T15:48

2020-08-26T15:47

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 26 авг – РИА Новости</strong>. Укладка нового покрытия на автомобильных дорогах Московской области завершена на 96%, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры <a href="https://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast" target="_blank">Подмосковья</a>.Ремонт дорог осуществляется в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"."Укладка дорожного покрытия завершена более чем на 96%. Завершен ремонт на 57 участках дорог, общая площадь превышает 700 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200826/zhkkh-1576335262.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)