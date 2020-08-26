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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200826/podmoskove-1576337589.html
Укладка дорожного покрытия в Подмосковье завершена на 96%
Укладка нового покрытия на автомобильных дорогах Московской области завершена на 96%, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T15:48
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новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 26 авг – РИА Новости</strong>. Укладка нового покрытия на автомобильных дорогах Московской области завершена на 96%, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры <a href="https://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast" target="_blank">Подмосковья</a>.Ремонт дорог осуществляется в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"."Укладка дорожного покрытия завершена более чем на 96%. Завершен ремонт на 57 участках дорог, общая площадь превышает 700 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200826/zhkkh-1576335262.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье)

Укладка дорожного покрытия в Подмосковье завершена на 96%

15:48 26.08.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевРемонт дорожного покрытия
Ремонт дорожного покрытия
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Укладка нового покрытия на автомобильных дорогах Московской области завершена на 96%, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Ремонт дорог осуществляется в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
"Укладка дорожного покрытия завершена более чем на 96%. Завершен ремонт на 57 участках дорог, общая площадь превышает 700 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.
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