https://ria.ru/20200826/podmoskove-1576337589.html
Укладка дорожного покрытия в Подмосковье завершена на 96%
Укладка нового покрытия на автомобильных дорогах Московской области завершена на 96%, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T15:48
2020-08-26T15:48
2020-08-26T15:47
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 26 авг – РИА Новости</strong>. Укладка нового покрытия на автомобильных дорогах Московской области завершена на 96%, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры <a href="https://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast" target="_blank">Подмосковья</a>.Ремонт дорог осуществляется в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"."Укладка дорожного покрытия завершена более чем на 96%. Завершен ремонт на 57 участках дорог, общая площадь превышает 700 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200826/zhkkh-1576335262.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)