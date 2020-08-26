Под слоем штукатурки: как павильонам ВДНХ возвращают исторический облик

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Павильоны "Микробиологическая промышленность" и "Радиоэлектроника и связь" сейчас восстанавливают: в прошлом веке в них закрасили узоры и картины на потолках и обрубили скульптуры вместе со стенами. Но совсем скоро мы сможем увидеть, как эти здания задумывались первыми авторами.