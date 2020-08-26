https://ria.ru/20200826/pedagogi-1576341884.html

Глава Калужской области поблагодарил педагогов за профессионализм

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша поблагодарил педагогов за труд и профессионализм в работе со школьниками во время пандемии COVID-19, отметив, РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T16:42

2020-08-26T16:42

2020-08-26T16:56

калужская область

владислав шапша

образование - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/152736/04/1527360437_0:107:2001:1232_1400x0_80_0_0_95dbe71f2a26644e5e1c2ae3e59e6f2d.jpg

<strong>КАЛУГА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Врио губернатора Калужской области <a href="https://ria.ru/person_vladislav-shapsha" target="_blank">Владислав Шапша </a>поблагодарил педагогов за труд и профессионализм в работе со школьниками во время пандемии COVID-19, отметив, что в плане организации дистанционного обучения регион стал одним из лучших в стране, сообщило областное правительство.В среду в Обнинске состоялся форум работников образования <a href="https://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast" target="_blank">Калужской области</a> "Современная школа – к новым образовательным результатам". Участники обсудили результаты и проблемные вопросы дистанционного обучения, на которое образовательные организации вынуждены были перейти в период пандемии. В частности, речь шла о методических приемах организации данной работы, особенностях преподавания творческих дисциплин, перспективах цифровизации образования в целом.Приветствуя педагогов, врио губернатора Владислав Шапша высоко оценил совместные усилия по организации образовательного процесса в условиях пандемии. При этом он подчеркнул, что Калужская область признана одной из лучших в стране по организации дистанционного обучения.Говоря о перспективах развития образовательной сферы области, Владислав Шапша отметил, что в регионе продолжится строительство новых современных школ. По его словам, до конца текущего года откроется две школы, еще две в процессе строительства, и три – в процессе проектирования. "Это, по словам главы региона, будет в первую очередь способствовать ликвидации двухсменного обучения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200817/1575896078.html

https://ria.ru/20200820/1576044146.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав шапша, образование - общество, общество