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Калужская область
Калужская область
https://ria.ru/20200826/pedagogi-1576341884.html
Глава Калужской области поблагодарил педагогов за профессионализм
Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша поблагодарил педагогов за труд и профессионализм в работе со школьниками во время пандемии COVID-19, отметив, РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T16:42
2020-08-26T16:56
калужская область
владислав шапша
образование - общество
общество
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<strong>КАЛУГА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Врио губернатора Калужской области <a href="https://ria.ru/person_vladislav-shapsha" target="_blank">Владислав Шапша </a>поблагодарил педагогов за труд и профессионализм в работе со школьниками во время пандемии COVID-19, отметив, что в плане организации дистанционного обучения регион стал одним из лучших в стране, сообщило областное правительство.В среду в Обнинске состоялся форум работников образования <a href="https://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast" target="_blank">Калужской области</a> "Современная школа – к новым образовательным результатам". Участники обсудили результаты и проблемные вопросы дистанционного обучения, на которое образовательные организации вынуждены были перейти в период пандемии. В частности, речь шла о методических приемах организации данной работы, особенностях преподавания творческих дисциплин, перспективах цифровизации образования в целом.Приветствуя педагогов, врио губернатора Владислав Шапша высоко оценил совместные усилия по организации образовательного процесса в условиях пандемии. При этом он подчеркнул, что Калужская область признана одной из лучших в стране по организации дистанционного обучения.Говоря о перспективах развития образовательной сферы области, Владислав Шапша отметил, что в регионе продолжится строительство новых современных школ. По его словам, до конца текущего года откроется две школы, еще две в процессе строительства, и три – в процессе проектирования. "Это, по словам главы региона, будет в первую очередь способствовать ликвидации двухсменного обучения", - говорится в сообщении.
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владислав шапша, образование - общество, общество

Глава Калужской области поблагодарил педагогов за профессионализм

16:42 26.08.2020 (обновлено: 16:56 26.08.2020)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкУчитель в школьном кабинете
Учитель в школьном кабинете
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
КАЛУГА, 26 авг - РИА Новости. Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша поблагодарил педагогов за труд и профессионализм в работе со школьниками во время пандемии COVID-19, отметив, что в плане организации дистанционного обучения регион стал одним из лучших в стране, сообщило областное правительство.
В среду в Обнинске состоялся форум работников образования Калужской области "Современная школа – к новым образовательным результатам". Участники обсудили результаты и проблемные вопросы дистанционного обучения, на которое образовательные организации вынуждены были перейти в период пандемии. В частности, речь шла о методических приемах организации данной работы, особенностях преподавания творческих дисциплин, перспективах цифровизации образования в целом.
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Приветствуя педагогов, врио губернатора Владислав Шапша высоко оценил совместные усилия по организации образовательного процесса в условиях пандемии. При этом он подчеркнул, что Калужская область признана одной из лучших в стране по организации дистанционного обучения.

"Далось это очень непросто. Нервы и эмоции, которые пришлось пережить при переходе на дистанционное обучение, затраты интеллектуальные и моральные посчитать сложно. Хочу поблагодарить вас за труд, мужество, профессионализм и за то, что в столь непростой период вы смогли собраться и сделать максимум для того, чтобы дети не остались без знаний", - цитирует пресс-служба главу региона.

Говоря о перспективах развития образовательной сферы области, Владислав Шапша отметил, что в регионе продолжится строительство новых современных школ. По его словам, до конца текущего года откроется две школы, еще две в процессе строительства, и три – в процессе проектирования. "Это, по словам главы региона, будет в первую очередь способствовать ликвидации двухсменного обучения", - говорится в сообщении.
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Калужская областьВладислав ШапшаОбразование - ОбществоОбщество
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