Глава Калужской области поблагодарил педагогов за профессионализм
16:42 26.08.2020 (обновлено: 16:56 26.08.2020)
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КАЛУГА, 26 авг - РИА Новости. Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша поблагодарил педагогов за труд и профессионализм в работе со школьниками во время пандемии COVID-19, отметив, что в плане организации дистанционного обучения регион стал одним из лучших в стране, сообщило областное правительство.
В среду в Обнинске состоялся форум работников образования Калужской области "Современная школа – к новым образовательным результатам". Участники обсудили результаты и проблемные вопросы дистанционного обучения, на которое образовательные организации вынуждены были перейти в период пандемии. В частности, речь шла о методических приемах организации данной работы, особенностях преподавания творческих дисциплин, перспективах цифровизации образования в целом.
Приветствуя педагогов, врио губернатора Владислав Шапша высоко оценил совместные усилия по организации образовательного процесса в условиях пандемии. При этом он подчеркнул, что Калужская область признана одной из лучших в стране по организации дистанционного обучения.
"Далось это очень непросто. Нервы и эмоции, которые пришлось пережить при переходе на дистанционное обучение, затраты интеллектуальные и моральные посчитать сложно. Хочу поблагодарить вас за труд, мужество, профессионализм и за то, что в столь непростой период вы смогли собраться и сделать максимум для того, чтобы дети не остались без знаний", - цитирует пресс-служба главу региона.
Говоря о перспективах развития образовательной сферы области, Владислав Шапша отметил, что в регионе продолжится строительство новых современных школ. По его словам, до конца текущего года откроется две школы, еще две в процессе строительства, и три – в процессе проектирования. "Это, по словам главы региона, будет в первую очередь способствовать ликвидации двухсменного обучения", - говорится в сообщении.