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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200826/oppozitsiya-1576310772.html
Белорусская оппозиция усомнилась в правовом статусе нового правительства
Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова назвала спорным правовой статус переназначенного действующим президентом... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T01:04
2020-08-26T01:04
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 26 авг - РИА Новости.</strong> Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова назвала спорным правовой статус переназначенного действующим президентом <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a> правительства, поскольку оно было назначено до инаугурации.Ранее Лукашенко без изменений переназначил правительство, ушедшее в отставку после выборов президента."Только после инаугурации вновь избранный президент уполномочен назначить новое правительство. Инаугурация должна быть проведена до 9 октября, однако уже 19 августа президент назначил новое правительство. До проведения церемонии инаугурации правительство не могло быть назначено", - заявила Колесникова в видеообращении, распространенном в среду.Она также обратила внимание, что, согласно конституции, премьер-министр назначается президентом с согласия Палаты представителей белорусского парламента."Это означает, что после инаугурации следует также получить согласие Палаты представителей, и только после этого может быть сформирован состав нового правительства. На текущий момент новое правительство назначено президентом с нарушением законодательства. Статус правительства спорный", - заявила Колесникова.Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. На некоторых крупных предприятиях страны ряд представителей трудовых коллективов инициировали проведение забастовок, однако власти заявляют, что предприятия работают штатно.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><u><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></u></strong>
https://ria.ru/20200820/1575986661.html
https://ria.ru/20200824/1576247911.html
Колесникова может говорить все, что ей заблагорассудится. Но от имени кого она говорит? От имени белорусского народа, нет. Тогда от своего имени? Имеет полное право. Но только не от моего и не от нашего народа. Мы ее не уполномачивали и такого права не давали. И Колесникова ничего хорошего для Беларуси, пока не сделала и я не верю, что сделает. А если она старается для Европы, то свое она уже отработала. Пора возвращаться в Германию, и там ее погладят по головке.
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минск
белоруссия
РИА Новости
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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Белорусская оппозиция усомнилась в правовом статусе нового правительства

01:04 26.08.2020
1928
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкФлаги участников акции протеста на фоне Дома правительства на площади Независимости в Минске
Флаги участников акции протеста на фоне Дома правительства на площади Независимости в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 26 авг - РИА Новости. Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова назвала спорным правовой статус переназначенного действующим президентом Александром Лукашенко правительства, поскольку оно было назначено до инаугурации.
Ранее Лукашенко без изменений переназначил правительство, ушедшее в отставку после выборов президента.
"Только после инаугурации вновь избранный президент уполномочен назначить новое правительство. Инаугурация должна быть проведена до 9 октября, однако уже 19 августа президент назначил новое правительство. До проведения церемонии инаугурации правительство не могло быть назначено", - заявила Колесникова в видеообращении, распространенном в среду.
Она также обратила внимание, что, согласно конституции, премьер-министр назначается президентом с согласия Палаты представителей белорусского парламента.
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"Это означает, что после инаугурации следует также получить согласие Палаты представителей, и только после этого может быть сформирован состав нового правительства. На текущий момент новое правительство назначено президентом с нарушением законодательства. Статус правительства спорный", - заявила Колесникова.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. На некоторых крупных предприятиях страны ряд представителей трудовых коллективов инициировали проведение забастовок, однако власти заявляют, что предприятия работают штатно.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Колесникова может говорить все, что ей заблагорассудится. Но от имени кого она говорит? От имени белорусского народа, нет. Тогда от своего имени? Имеет полное право. Но только не от моего и не от нашего народа. Мы ее не уполномачивали и такого права не давали. И Колесникова ничего хорошего для Беларуси, пока не сделала и я не верю, что сделает. А если она старается для Европы, то свое она уже отработала. Пора возвращаться в Германию, и там ее погладят по головке.
26 августа, 01:48
TTut_en
1000006
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