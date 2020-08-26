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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200826/obraschenie-1576328312.html
Глава МИД Литвы обратился к белорусскому коллеге на русском языке
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс обратился в Twitter к белорусскому коллеге Владимиру Макею на русском языке. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T13:00
2020-08-26T13:48
протесты в белоруссии
светлана тихановская
линас линкявичюс
владимир макей
белоруссия
литва
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел Литвы <a href="https://ria.ru/person_Linas_Linkjavichjus/" target="_blank">Линас Линкявичюс</a> обратился в Twitter к белорусскому коллеге <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Makejj/" target="_blank">Владимиру Макею</a> на русском языке. "Да, Владимир, я знаю тебя, Белоруссию и еще больше узнаю белорусов, которые как никогда раньше решили не молчать, невзирая на насилие, запугивания, заключения &lt;…&gt; Это действительно новая реальность, и не видеть ее просто недопустимо и непростительно", — <a href="https://twitter.com/LinkeviciusL/status/1298515172307480581/photo/1" target="_blank" rel="nofollow noopener">написал</a> Линкявичюс.Он напомнил Макею, что против Минска уже вводили санкции, однако многие из них были отозваны решением ЕС, который поверил "в прогресс, искренность намерений отказаться от репрессий". Чиновник не уточнил, по какому именно вопросу он обращается к Макею и будет ли этот ответ направлен официально в Белоруссию.Девятого августа в республике состоялись президентские выборы. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1%, на втором месте — <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> с 10,12%. Оппозиция эти результаты не признала, в стране начались массовые протестные акции, которые продолжаются до сих пор. При этом сама Тихановская почти сразу уехала в Литву. Завтра совет глав МИД стран <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank">Евросоюза</a> обсудит возможность ввести точечные санкции против властей Белоруссии.
https://ria.ru/20200824/belorussiya-1576250633.html
https://ria.ru/20200825/belorussiya-1576307836.html
Русский язык им забывать нельзя. Русский конвой, отдаёт команды на русском языке.
82
Надо сделать вид что он его не понимает , пусть пишет на белорусском
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26
белоруссия
литва
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светлана тихановская, линас линкявичюс, владимир макей , белоруссия, литва, в мире

Глава МИД Литвы обратился к белорусскому коллеге на русском языке

13:00 26.08.2020 (обновлено: 13:48 26.08.2020)
11542
© AFP 2020 / Petras MalukasМинистр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс на пресс-конференции в МИД по поводу ситуации в Республике Беларусь
Министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс на пресс-конференции в МИД по поводу ситуации в Республике Беларусь
© AFP 2020 / Petras Malukas
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс обратился в Twitter к белорусскому коллеге Владимиру Макею на русском языке.
"Да, Владимир, я знаю тебя, Белоруссию и еще больше узнаю белорусов, которые как никогда раньше решили не молчать, невзирая на насилие, запугивания, заключения <…> Это действительно новая реальность, и не видеть ее просто недопустимо и непростительно", — написал Линкявичюс.
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс
24 августа, 16:33Протесты в Белоруссии
Литва призвала США ответить на "жестокость" в Белоруссии
Он напомнил Макею, что против Минска уже вводили санкции, однако многие из них были отозваны решением ЕС, который поверил "в прогресс, искренность намерений отказаться от репрессий".

"Руководство вашей страны собственноручно разрушило эту надежду, как и те хрупкие признаки налаживаемого сотрудничества и конструктивного диалога", — добавил литовский министр.

Чиновник не уточнил, по какому именно вопросу он обращается к Макею и будет ли этот ответ направлен официально в Белоруссию.
Девятого августа в республике состоялись президентские выборы. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1%, на втором месте — Светлана Тихановская с 10,12%. Оппозиция эти результаты не признала, в стране начались массовые протестные акции, которые продолжаются до сих пор. При этом сама Тихановская почти сразу уехала в Литву.
Завтра совет глав МИД стран Евросоюза обсудит возможность ввести точечные санкции против властей Белоруссии.
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Обсудить 26
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяЛинас ЛинкявичюсВладимир МакейБелоруссияЛитваВ мире
Популярные комментарии
Русский язык им забывать нельзя. Русский конвой, отдаёт команды на русском языке.
26 августа, 13:20
Егор Панкратов
59180014
Надо сделать вид что он его не понимает , пусть пишет на белорусском
26 августа, 13:24
ЧИСТЫЙ мАРИЕЦ
32290001
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