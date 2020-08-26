https://ria.ru/20200826/obraschenie-1576328312.html

Глава МИД Литвы обратился к белорусскому коллеге на русском языке

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс обратился в Twitter к белорусскому коллеге Владимиру Макею на русском языке. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T13:00

2020-08-26T13:00

2020-08-26T13:48

протесты в белоруссии

светлана тихановская

линас линкявичюс

владимир макей

белоруссия

литва

в мире

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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел Литвы <a href="https://ria.ru/person_Linas_Linkjavichjus/" target="_blank">Линас Линкявичюс</a> обратился в Twitter к белорусскому коллеге <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Makejj/" target="_blank">Владимиру Макею</a> на русском языке. "Да, Владимир, я знаю тебя, Белоруссию и еще больше узнаю белорусов, которые как никогда раньше решили не молчать, невзирая на насилие, запугивания, заключения <…> Это действительно новая реальность, и не видеть ее просто недопустимо и непростительно", — <a href="https://twitter.com/LinkeviciusL/status/1298515172307480581/photo/1" target="_blank" rel="nofollow noopener">написал</a> Линкявичюс.Он напомнил Макею, что против Минска уже вводили санкции, однако многие из них были отозваны решением ЕС, который поверил "в прогресс, искренность намерений отказаться от репрессий". Чиновник не уточнил, по какому именно вопросу он обращается к Макею и будет ли этот ответ направлен официально в Белоруссию.Девятого августа в республике состоялись президентские выборы. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1%, на втором месте — <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> с 10,12%. Оппозиция эти результаты не признала, в стране начались массовые протестные акции, которые продолжаются до сих пор. При этом сама Тихановская почти сразу уехала в Литву. Завтра совет глав МИД стран <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank">Евросоюза</a> обсудит возможность ввести точечные санкции против властей Белоруссии.

https://ria.ru/20200824/belorussiya-1576250633.html

https://ria.ru/20200825/belorussiya-1576307836.html

Егор Панкратов Русский язык им забывать нельзя. Русский конвой, отдаёт команды на русском языке. 82

ЧИСТЫЙ мАРИЕЦ Надо сделать вид что он его не понимает , пусть пишет на белорусском 62

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белоруссия

литва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, линас линкявичюс, владимир макей , белоруссия, литва, в мире