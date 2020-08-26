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В Новосибирске задержали подозреваемого в нападениях на женщин в парке
Следователи СК РФ и полицейские в Новосибирске задержали подозреваемого в нападении на женщин в Дзержинском районе, в частности, в городском парке "Березовая... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T06:13
2020-08-26T06:46
гумвд
новосибирская область
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
дзержинский район
происшествия
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<strong>НОВОСИБИРСК, 26 авг – РИА Новости.</strong> Следователи <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">СК РФ</a> и полицейские в <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирске</a> задержали подозреваемого в нападении на женщин в <a href="http://ria.ru/location_Dzerzhinskijj_rajjon_2/" target="_blank" data-auto="true">Дзержинском районе</a>, в частности, в городском парке "Березовая роща", сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону."Следователи СКР совместно с сотрудниками полиции установили и задержали подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Им оказался ранее неоднократно судимый, в том числе за совершение преступлений против половой неприкосновенности, 45-летний местный житель", - говорится в сообщении.Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния, соединенного с угрозой убийством" по факту нападения на женщину в парке культуры и отдыха "Березовая роща".По версии следствия, ночью 8 августа одозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения встретил , в парке ранее ему незнакомую 32-летнюю женщину.В свою очередь, в <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУМВД</a> по <a href="https://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast" target="_blank">Новосибирской области</a> РИА Новости сообщили, что сразу после поступившего сообщения о нападении, полицейские организовали комплекс мероприятий по установлению подозреваемого к совершению преступления. Так, были установлены все возможные граждане, находившиеся в момент совершения преступления в парке, изъяты записи с камер видеонаблюдения, проверены возможные пути следования подозреваемого, а также организовано усиленное патрулирование парковой зоны сотрудниками полиции. В результате чего 22 августа подозреваемый, ранее судимый за изнасилование и разбой, был задержан.Фигуранту уже предъявили обвинение, по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Следователи отмечают, что в материалах уголовного дела имеются сведения о совершении мужчиной еще одного нападения на женщину в том же районе. Обвиняемого проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города.
https://ria.ru/20200825/krym-1576291719.html
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гумвд, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, дзержинский район, происшествия

В Новосибирске задержали подозреваемого в нападениях на женщин в парке

06:13 26.08.2020 (обновлено: 06:46 26.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
НОВОСИБИРСК, 26 авг – РИА Новости. Следователи СК РФ и полицейские в Новосибирске задержали подозреваемого в нападении на женщин в Дзержинском районе, в частности, в городском парке "Березовая роща", сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону.
"Следователи СКР совместно с сотрудниками полиции установили и задержали подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Им оказался ранее неоднократно судимый, в том числе за совершение преступлений против половой неприкосновенности, 45-летний местный житель", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния, соединенного с угрозой убийством" по факту нападения на женщину в парке культуры и отдыха "Березовая роща".
По версии следствия, ночью 8 августа одозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения встретил , в парке ранее ему незнакомую 32-летнюю женщину.

"Мужчина подошел к потерпевшей со спины, схватил за шею, начал сдавливать, отчего последняя потеряла сознание, после чего нападавший совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера", - рассказали в управлении.

В свою очередь, в ГУМВД по Новосибирской области РИА Новости сообщили, что сразу после поступившего сообщения о нападении, полицейские организовали комплекс мероприятий по установлению подозреваемого к совершению преступления. Так, были установлены все возможные граждане, находившиеся в момент совершения преступления в парке, изъяты записи с камер видеонаблюдения, проверены возможные пути следования подозреваемого, а также организовано усиленное патрулирование парковой зоны сотрудниками полиции. В результате чего 22 августа подозреваемый, ранее судимый за изнасилование и разбой, был задержан.
Фигуранту уже предъявили обвинение, по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следователи отмечают, что в материалах уголовного дела имеются сведения о совершении мужчиной еще одного нападения на женщину в том же районе. Обвиняемого проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города.
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