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Реабилитирован один из самых вредных представителей фастфуда
Наггетсы считаются одним из самых вредных продуктов, но такое отношение несправедливо. Репутацию этому вкусному и полезному блюду подпортил фастфуд, рассказала... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T02:01
2020-08-26T02:01
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Наггетсы считаются одним из самых вредных продуктов, но такое отношение несправедливо. Репутацию этому вкусному и полезному блюду подпортил фастфуд, рассказала диетолог Татьяна Залетова. В интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200826/fastfud-1576287970.html">радио Sputnik</a> она объяснила, как приготовить диетические наггетсы. Наггетсы – это куриная грудка в панировке, обжаренная в масле. В самих ингредиентах с точки зрения диетологии нет ничего плохого. Негативное отношение к этому блюду сложилось из-за способа приготовления в ресторанах быстрого питания, рассказала Татьяна Залетова. По ее словам, покупка наггетсов в точках фастфуда – это прямой путь к ускоренному старению организма. Но это не значит, что от наггетсов нужно раз и навсегда отказаться. Правильно приготовленные в домашних условиях наггетсы можно отнести к диетическим блюдам, объясняет Татьяна Залетова."Наггетсы домашнего приготовления можно использовать. Это блюдо выглядит интересно, нравится детям и красиво смотрится на столе. Когда готовите самостоятельно, вы точно знаете, какое мясо вы используете. Желательно, чтобы это было именно белым мясом, а не темным. Также для панировки вы можете использовать хлеб с отрубями. Таким образом, вы сделаете это блюдо диетическим и очень полезным для здоровья", – рассказала диетолог Татьяна Залетова в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20200613/1572872509.html
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здоровье - общество, общество

Реабилитирован один из самых вредных представителей фастфуда

02:01 26.08.2020
11955
© Fotolia / draghicichФастфуд
Фастфуд
© Fotolia / draghicich
Фастфуд. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Наггетсы считаются одним из самых вредных продуктов, но такое отношение несправедливо. Репутацию этому вкусному и полезному блюду подпортил фастфуд, рассказала диетолог Татьяна Залетова. В интервью радио Sputnik она объяснила, как приготовить диетические наггетсы.
Наггетсы – это куриная грудка в панировке, обжаренная в масле. В самих ингредиентах с точки зрения диетологии нет ничего плохого. Негативное отношение к этому блюду сложилось из-за способа приготовления в ресторанах быстрого питания, рассказала Татьяна Залетова. По ее словам, покупка наггетсов в точках фастфуда – это прямой путь к ускоренному старению организма.
"Покупать наггетсы в ресторанах быстрого питания нежелательно. Там их часто готовят во фритюре. Если ресторан не по стандартам заменяет масло, то в процессе готовки могу образовываться свободные радикалы и трансизомеры жирных кислот. Они является фактором онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний и мощным фактором старения. Чем больше продуктов из фритюра мы едим, тем быстрее мы стареем и тем быстрее мы изнашиваем свой организм", – уточнила в беседе с радио Sputnik диетолог.
Но это не значит, что от наггетсов нужно раз и навсегда отказаться. Правильно приготовленные в домашних условиях наггетсы можно отнести к диетическим блюдам, объясняет Татьяна Залетова.
"Наггетсы домашнего приготовления можно использовать. Это блюдо выглядит интересно, нравится детям и красиво смотрится на столе. Когда готовите самостоятельно, вы точно знаете, какое мясо вы используете. Желательно, чтобы это было именно белым мясом, а не темным. Также для панировки вы можете использовать хлеб с отрубями. Таким образом, вы сделаете это блюдо диетическим и очень полезным для здоровья", – рассказала диетолог Татьяна Залетова в интервью радио Sputnik.
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13 июня, 02:02
Раскрыт секрет полезного фастфуда
351381330
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