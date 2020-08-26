https://ria.ru/20200826/naggetsy-1576311165.html
Реабилитирован один из самых вредных представителей фастфуда
Наггетсы считаются одним из самых вредных продуктов, но такое отношение несправедливо. Репутацию этому вкусному и полезному блюду подпортил фастфуд, рассказала... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T02:01
2020-08-26T02:01
2020-08-26T02:01
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Наггетсы считаются одним из самых вредных продуктов, но такое отношение несправедливо. Репутацию этому вкусному и полезному блюду подпортил фастфуд, рассказала диетолог Татьяна Залетова. В интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200826/fastfud-1576287970.html">радио Sputnik</a> она объяснила, как приготовить диетические наггетсы. Наггетсы – это куриная грудка в панировке, обжаренная в масле. В самих ингредиентах с точки зрения диетологии нет ничего плохого. Негативное отношение к этому блюду сложилось из-за способа приготовления в ресторанах быстрого питания, рассказала Татьяна Залетова. По ее словам, покупка наггетсов в точках фастфуда – это прямой путь к ускоренному старению организма. Но это не значит, что от наггетсов нужно раз и навсегда отказаться. Правильно приготовленные в домашних условиях наггетсы можно отнести к диетическим блюдам, объясняет Татьяна Залетова."Наггетсы домашнего приготовления можно использовать. Это блюдо выглядит интересно, нравится детям и красиво смотрится на столе. Когда готовите самостоятельно, вы точно знаете, какое мясо вы используете. Желательно, чтобы это было именно белым мясом, а не темным. Также для панировки вы можете использовать хлеб с отрубями. Таким образом, вы сделаете это блюдо диетическим и очень полезным для здоровья", – рассказала диетолог Татьяна Залетова в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20200613/1572872509.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.
Наггетсы считаются одним из самых вредных продуктов, но такое отношение несправедливо. Репутацию этому вкусному и полезному блюду подпортил фастфуд, рассказала диетолог Татьяна Залетова. В интервью радио Sputnik
она объяснила, как приготовить диетические наггетсы.
Наггетсы – это куриная грудка в панировке, обжаренная в масле. В самих ингредиентах с точки зрения диетологии нет ничего плохого. Негативное отношение к этому блюду сложилось из-за способа приготовления в ресторанах быстрого питания, рассказала Татьяна Залетова. По ее словам, покупка наггетсов в точках фастфуда – это прямой путь к ускоренному старению организма.
"Покупать наггетсы в ресторанах быстрого питания нежелательно. Там их часто готовят во фритюре. Если ресторан не по стандартам заменяет масло, то в процессе готовки могу образовываться свободные радикалы и трансизомеры жирных кислот. Они является фактором онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний и мощным фактором старения. Чем больше продуктов из фритюра мы едим, тем быстрее мы стареем и тем быстрее мы изнашиваем свой организм", – уточнила в беседе с радио Sputnik диетолог.
Но это не значит, что от наггетсов нужно раз и навсегда отказаться. Правильно приготовленные в домашних условиях наггетсы можно отнести к диетическим блюдам, объясняет Татьяна Залетова.
"Наггетсы домашнего приготовления можно использовать. Это блюдо выглядит интересно, нравится детям и красиво смотрится на столе. Когда готовите самостоятельно, вы точно знаете, какое мясо вы используете. Желательно, чтобы это было именно белым мясом, а не темным. Также для панировки вы можете использовать хлеб с отрубями. Таким образом, вы сделаете это блюдо диетическим и очень полезным для здоровья", – рассказала диетолог Татьяна Залетова в интервью радио Sputnik.