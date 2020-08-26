https://ria.ru/20200826/moskvichi-1576350607.html
Москвичи могут поучаствовать в тестировании вакцины от коронавируса
Поучаствовать в исследованиях вакцины от коронавируса сможет каждый москвич, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T18:45
2020-08-26T18:45
2020-08-26T18:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576030850_91:51:1280:720_1400x0_80_0_0_96c0654189a390ea31e57d505aa5303a.jpg
<strong>МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. </strong>Поучаствовать в исследованиях вакцины от коронавируса сможет каждый москвич, заявил мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>.Ранее он анонсировал пострегистрационные исследования совместно со специалистами из Центра Гамалеи и <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a>. Градоначальник пообещал, что тесты пройдут на базе городских медицинских учреждений. "Это третья фаза исследований, и важно, что она пройдет одновременно с вводом препарата в гражданский оборот", - написал Собянин в своем блоге.Ознакомиться с подробной информацией и оставить заявку можно на портале mos.ru. Принять участие смогут 40 тысяч человек.Московские врачи тщательно изучат каждую заявку и отберут участников исследований по медицинским показаниям."Безопасность доказана"Собянин отметил, что вакцина от COVID-19 не содержит самого коронавируса, участники исследований не будут являться носителями вируса."Кто-то может подумать, что введение такой вакцины опасно. Но это напрасные переживания", - сказал он.Собянин подчеркнул, что безопасность вакцины доказана.Кроме того, мэр рассказал, что в течение полугода участники исследований будут находиться под постоянным медицинским наблюдением. Врачи будут вести мониторинг здоровья с помощью телемедицинских технологий.Также он сообщил о создании специального мобильного приложения с дневником самонаблюдения. Кроме того, некоторые участники исследований получат электронные браслеты для измерения артериального давления и температуры тела.
https://radiosputnik.ria.ru/20200826/vaktsina-1576346156.html
https://ria.ru/20200826/koronavirus-1576332768.html
https://ria.ru/20200825/vaktsina-1576308880.html
Вячеслав Ермаков
Спасибо,не надо!
12
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576030850_291:0:1251:720_1400x0_80_0_0_be51e321a8f7108ed410f0c55db10e89.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости.
Поучаствовать в исследованиях вакцины от коронавируса сможет каждый москвич, заявил мэр столицы Сергей Собянин
.
Ранее он анонсировал пострегистрационные исследования совместно со специалистами из Центра Гамалеи и РФПИ
. Градоначальник пообещал, что тесты пройдут на базе городских медицинских учреждений.
"Это третья фаза исследований, и важно, что она пройдет одновременно с вводом препарата в гражданский оборот", - написал Собянин в своем блоге.
Ознакомиться с подробной информацией и оставить заявку можно на портале mos.ru. Принять участие смогут 40 тысяч человек.
Московские врачи тщательно изучат каждую заявку и отберут участников исследований по медицинским показаниям.
"Безопасность доказана"
Собянин отметил, что вакцина от COVID-19 не содержит самого коронавируса, участники исследований не будут являться носителями вируса.
"Кто-то может подумать, что введение такой вакцины опасно. Но это напрасные переживания", - сказал он.
Собянин подчеркнул, что безопасность вакцины доказана.
Кроме того, мэр рассказал, что в течение полугода участники исследований будут находиться под постоянным медицинским наблюдением. Врачи будут вести мониторинг здоровья с помощью телемедицинских технологий.
Также он сообщил о создании специального мобильного приложения с дневником самонаблюдения. Кроме того, некоторые участники исследований получат электронные браслеты для измерения артериального давления и температуры тела.