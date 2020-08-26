https://ria.ru/20200826/moskvichi-1576350607.html

Москвичи могут поучаствовать в тестировании вакцины от коронавируса

Поучаствовать в исследованиях вакцины от коронавируса сможет каждый москвич, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T18:45

2020-08-26T18:45

2020-08-26T18:45

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

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<strong>МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. </strong>Поучаствовать в исследованиях вакцины от коронавируса сможет каждый москвич, заявил мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>.Ранее он анонсировал пострегистрационные исследования совместно со специалистами из Центра Гамалеи и <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a>. Градоначальник пообещал, что тесты пройдут на базе городских медицинских учреждений. "Это третья фаза исследований, и важно, что она пройдет одновременно с вводом препарата в гражданский оборот", - написал Собянин в своем блоге.Ознакомиться с подробной информацией и оставить заявку можно на портале mos.ru. Принять участие смогут 40 тысяч человек.Московские врачи тщательно изучат каждую заявку и отберут участников исследований по медицинским показаниям."Безопасность доказана"Собянин отметил, что вакцина от COVID-19 не содержит самого коронавируса, участники исследований не будут являться носителями вируса."Кто-то может подумать, что введение такой вакцины опасно. Но это напрасные переживания", - сказал он.Собянин подчеркнул, что безопасность вакцины доказана.Кроме того, мэр рассказал, что в течение полугода участники исследований будут находиться под постоянным медицинским наблюдением. Врачи будут вести мониторинг здоровья с помощью телемедицинских технологий.Также он сообщил о создании специального мобильного приложения с дневником самонаблюдения. Кроме того, некоторые участники исследований получат электронные браслеты для измерения артериального давления и температуры тела.

https://radiosputnik.ria.ru/20200826/vaktsina-1576346156.html

https://ria.ru/20200826/koronavirus-1576332768.html

https://ria.ru/20200825/vaktsina-1576308880.html

Вячеслав Ермаков Спасибо,не надо! 12

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии