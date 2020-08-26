https://ria.ru/20200826/meksika-1576290280.html

В Мексике для туристов открывают достопримечательности времен ацтеков

В Мехико для туристов открываются находящиеся под защитой ЮНЕСКО "плавучие сады", созданные ацтеками, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T00:10

2020-08-26T00:10

2020-08-26T00:10

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юнеско

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<strong>МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. </strong>В Мехико для туристов открываются находящиеся под защитой ЮНЕСКО "плавучие сады", созданные ацтеками, <a href="https://www.travelandleisure.com/attractions/parks-gardens/mexico-city-floating-gardens-xochimilco-reopen" target="_blank">сообщает</a> Travel and Leisure.Специалисты в защитных костюмах провели дезинфекцию района Сочимилько, который иногда называют мексиканской Венецией за расположенные там многочисленные каналы и острова – "плавучие сады".Из-за пандемии коронавируса достопримечательность, которую ежегодно посещают несколько миллионов гостей, была закрыта на пять месяцев. Перед открытием доки и лодки, украшенные цветами, были обработаны спецсредствами.Путешественники, приезжающие сюда, посещают чинапмы — плавучие острова, которые ацтеки создавали с помощью тростниковых циновок, покрытых глиной и землей, на которой высаживали кустарники.Правда, правила проведения экскурсий из-за коронавируса были изменены. Так, гиды теперь обязаны носить маски, а число гостей в лодке уменьшено с 20 до 12. От традиции соединения нескольких ярких лодок (трахинерас), чтобы большой компанией есть, пить и слушать народную музыку мариачи, пришлось отказаться.Мексика занимает седьмое место в мире по числу зараженных COVID-19, там зафиксировано более 560 тысяч случаев, 60,5 тысяч заболевших скончались.

https://ria.ru/20191206/1561997768.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, юнеско, мехико (город), мексика