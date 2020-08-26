https://ria.ru/20200826/maksakova-1576315393.html
Мария Максакова сдала ДНК-тест, чтобы доказать родство со Сталиным
Экс-депутат Госдумы и оперная певица Мария Максакова сдала ДНК-тест, чтобы установить свое родство со Сталиным. Результаты ДНК-теста озвучили в эфире программы... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T09:45
2020-08-26T09:45
2020-08-26T09:45
россия
пусть говорят
мария максакова
госдума рф
иосиф сталин (джугашвили)
общество
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. </strong>Экс-депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> и оперная певица <a href="http://ria.ru/person_Marija_Maksakova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Максакова</a> сдала ДНК-тест, чтобы установить свое родство со Сталиным. Результаты ДНК-теста озвучили в эфире программы "<a href="http://ria.ru/organization_Pust_govorjat/" target="_blank" data-auto="true">Пусть говорят</a>" на "<a href="https://www.youtube.com/watch?v=-x3y6gSSupU" target="_blank" rel="nofollow noopener">Первом канале</a>".По словам артистки, она с детства слышала истории о том, что якобы ее бабушка была одной из фавориток <a href="http://ria.ru/person_Iosif_Stalin_Dzhugashvili/" target="_blank" data-auto="true">Иосифа Сталина</a>. Это и подтолкнуло ее к сдаче теста.На экспертизу согласился правнук Сталина Селим Бенсаад и внук Юрий Давыдов. Как призналась артистка, ей не нужно ни наследство, ни известная фамилия — для нее важно установить родственные связи.Согласно данным экспертизы, Максакова и Давыдов с вероятностью в 95,86 процента не являются родственниками. При этом, по словам специалиста, вероятность, что она и Бенсаад являются двоюродными братом и сестрой, составляет 56,61 процента. Чтобы пройти более тщательную экспертизу, Максакова согласилась приехать в Россию.
https://ria.ru/20191113/1560887934.html
Владислав Леончук
Фаворитки, содержанки... Никогда не думал, что в этом есть повод для гордости... :-(
32
Ivana Ivanova
Если выяснится родство со Сталиным, ее в качестве декоммунизации вышвырнут из Окраины.
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пусть говорят, мария максакова, госдума рф, иосиф сталин (джугашвили), общество