https://ria.ru/20200826/maksakova-1576315393.html

Мария Максакова сдала ДНК-тест, чтобы доказать родство со Сталиным

Экс-депутат Госдумы и оперная певица Мария Максакова сдала ДНК-тест, чтобы установить свое родство со Сталиным. Результаты ДНК-теста озвучили в эфире программы... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T09:45

2020-08-26T09:45

2020-08-26T09:45

россия

пусть говорят

мария максакова

госдума рф

иосиф сталин (джугашвили)

общество

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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. </strong>Экс-депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> и оперная певица <a href="http://ria.ru/person_Marija_Maksakova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Максакова</a> сдала ДНК-тест, чтобы установить свое родство со Сталиным. Результаты ДНК-теста озвучили в эфире программы "<a href="http://ria.ru/organization_Pust_govorjat/" target="_blank" data-auto="true">Пусть говорят</a>" на "<a href="https://www.youtube.com/watch?v=-x3y6gSSupU" target="_blank" rel="nofollow noopener">Первом канале</a>".По словам артистки, она с детства слышала истории о том, что якобы ее бабушка была одной из фавориток <a href="http://ria.ru/person_Iosif_Stalin_Dzhugashvili/" target="_blank" data-auto="true">Иосифа Сталина</a>. Это и подтолкнуло ее к сдаче теста.На экспертизу согласился правнук Сталина Селим Бенсаад и внук Юрий Давыдов. Как призналась артистка, ей не нужно ни наследство, ни известная фамилия — для нее важно установить родственные связи.Согласно данным экспертизы, Максакова и Давыдов с вероятностью в 95,86 процента не являются родственниками. При этом, по словам специалиста, вероятность, что она и Бенсаад являются двоюродными братом и сестрой, составляет 56,61 процента. Чтобы пройти более тщательную экспертизу, Максакова согласилась приехать в Россию.

https://ria.ru/20191113/1560887934.html

Владислав Леончук Фаворитки, содержанки... Никогда не думал, что в этом есть повод для гордости... :-( 32

Ivana Ivanova Если выяснится родство со Сталиным, ее в качестве декоммунизации вышвырнут из Окраины. 26

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, пусть говорят, мария максакова, госдума рф, иосиф сталин (джугашвили), общество