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Туризм
https://ria.ru/20200826/lissabon-1576327331.html
Лиссабон к весне 2021 года станет городом велосипедистов
К весне 2021 года на улицах Лиссабона появится 200 километров новых велодорожек, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T20:41
2020-08-26T20:41
португалия
туризм
туризм
новости - туризм
брюссель
лиссабон (город)
милан
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<strong>МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. </strong>К весне 2021 года на улицах Лиссабона появится 200 километров новых велодорожек, <a href="https://euro-pulse.ru/news/za-god-v-lissabone-poyavitsya-200-kilometrov-novyh-velodorozhek" target="_blank">сообщает</a> "ЕвроПульс".К тому же сроку планируется построить новые парковки на восемь тысяч велосипедов.Этим летом было проложено больше 150 километров дорожек для двухколесного транспорта. Также муниципалитет португальской столицы приступил к расширению тротуаров.В перспективе власти города планируют еще больше сократить площадь проезжих частей, а на месте многих автомобильных парковок сделать "зеленые" пространства. Мэрия Лиссабона воспользовалась карантинными мерами, введенными этой весной, из-за которых улицы города опустели. Тогда чиновники стали активно развивать инфраструктуру для экологичных видов индивидуального транспорта (помимо велосипедистов ею могут пользоваться, например, водители электросамокатов и гироскутеров). Такие же шаги были предприняли и в других европейских городах — например, в Брюсселе проложили 40 километров новых велодорожек, в Милане – около 35 километров.
https://ria.ru/20190821/1557051254.html
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брюссель
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португалия, туризм, новости - туризм, брюссель, лиссабон (город), милан

Лиссабон к весне 2021 года станет городом велосипедистов

20:41 26.08.2020
66
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПлощадь Россиу в Лиссабоне
Площадь Россиу в Лиссабоне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. К весне 2021 года на улицах Лиссабона появится 200 километров новых велодорожек, сообщает "ЕвроПульс".
К тому же сроку планируется построить новые парковки на восемь тысяч велосипедов.
Этим летом было проложено больше 150 километров дорожек для двухколесного транспорта. Также муниципалитет португальской столицы приступил к расширению тротуаров.
В перспективе власти города планируют еще больше сократить площадь проезжих частей, а на месте многих автомобильных парковок сделать "зеленые" пространства.
Мэрия Лиссабона воспользовалась карантинными мерами, введенными этой весной, из-за которых улицы города опустели. Тогда чиновники стали активно развивать инфраструктуру для экологичных видов индивидуального транспорта (помимо велосипедистов ею могут пользоваться, например, водители электросамокатов и гироскутеров).
Такие же шаги были предприняли и в других европейских городах — например, в Брюсселе проложили 40 километров новых велодорожек, в Милане – около 35 километров.
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21 августа 2019, 08:00Туризм
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ТуризмПортугалияТуризмНовости - ТуризмБрюссельЛиссабон (город)Милан
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