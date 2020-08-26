https://ria.ru/20200826/lissabon-1576327331.html

Лиссабон к весне 2021 года станет городом велосипедистов

К весне 2021 года на улицах Лиссабона появится 200 километров новых велодорожек, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T20:41

2020-08-26T20:41

2020-08-26T20:41

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<strong>МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. </strong>К весне 2021 года на улицах Лиссабона появится 200 километров новых велодорожек, <a href="https://euro-pulse.ru/news/za-god-v-lissabone-poyavitsya-200-kilometrov-novyh-velodorozhek" target="_blank">сообщает</a> "ЕвроПульс".К тому же сроку планируется построить новые парковки на восемь тысяч велосипедов.Этим летом было проложено больше 150 километров дорожек для двухколесного транспорта. Также муниципалитет португальской столицы приступил к расширению тротуаров.В перспективе власти города планируют еще больше сократить площадь проезжих частей, а на месте многих автомобильных парковок сделать "зеленые" пространства. Мэрия Лиссабона воспользовалась карантинными мерами, введенными этой весной, из-за которых улицы города опустели. Тогда чиновники стали активно развивать инфраструктуру для экологичных видов индивидуального транспорта (помимо велосипедистов ею могут пользоваться, например, водители электросамокатов и гироскутеров). Такие же шаги были предприняли и в других европейских городах — например, в Брюсселе проложили 40 километров новых велодорожек, в Милане – около 35 километров.

https://ria.ru/20190821/1557051254.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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