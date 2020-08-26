https://ria.ru/20200826/koronavirus-1576344578.html
Путин призвал аккуратно открывать закрытые из-за COVID-19 предприятия
Открывать предприятия, закрытые из-за коронавируса, нужно, но делать это следует аккуратно, чтобы не допустить новой вспышки заболевания, все шаги необходимо... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T17:18
2020-08-26T17:18
2020-08-26T17:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Открывать предприятия, закрытые из-за коронавируса, нужно, но делать это следует аккуратно, чтобы не допустить новой вспышки заболевания, все шаги необходимо соизмерять с текущей эпидобстановкой, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Довольно часто разговариваю с моими иностранными коллегами, по разным совершенно поводам, и хочу вот что сказать... В некоторых странах, которые они представляют, там наблюдается повышение уровня заболеваемости, и они мне все указывают вот на что - открываться, конечно, нужно, нельзя вечно держать людей взаперти, но делать нужно это очень аккуратно, чтобы не допустить какой-то новой волны, новой вспышки", - сказал Путин на совещании с правительством РФ.Он отметил, что в России придерживались именно этого принципа, но обратил внимание участников совещания на то, что "открывая различные сферы деятельности, различные отрасли, нужно, конечно, все шаги соизмерять с тем, что реально в жизни происходит, и предусматривать соответствующие санэпидмероприятия"."Вижу, что все так и делается, но нужно нацелить и себя, настроить и людей, наших руководителей всех уровней на то, чтобы действовать очень аккуратно", - добавил Путин.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
1
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, экономика
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.
Открывать предприятия, закрытые из-за коронавируса, нужно, но делать это следует аккуратно, чтобы не допустить новой вспышки заболевания, все шаги необходимо соизмерять с текущей эпидобстановкой, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"Довольно часто разговариваю с моими иностранными коллегами, по разным совершенно поводам, и хочу вот что сказать... В некоторых странах, которые они представляют, там наблюдается повышение уровня заболеваемости, и они мне все указывают вот на что - открываться, конечно, нужно, нельзя вечно держать людей взаперти, но делать нужно это очень аккуратно, чтобы не допустить какой-то новой волны, новой вспышки", - сказал Путин на совещании с правительством РФ.
Он отметил, что в России придерживались именно этого принципа, но обратил внимание участников совещания на то, что "открывая различные сферы деятельности, различные отрасли, нужно, конечно, все шаги соизмерять с тем, что реально в жизни происходит, и предусматривать соответствующие санэпидмероприятия".
"Вижу, что все так и делается, но нужно нацелить и себя, настроить и людей, наших руководителей всех уровней на то, чтобы действовать очень аккуратно", - добавил Путин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф