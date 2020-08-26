Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200826/koronavirus-1576318185.html
Главе Тувы поставили предварительный диагноз
Глава Тувы Шолбан Кара-оол, сообщивший, что второй раз заболел коронавирусом, и переведенный на лечение в Москву, рассказал, что предварительно врачи... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T10:35
2020-08-26T10:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
шолбан кара-оол
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155225/89/1552258944_0:118:3014:1813_1400x0_80_0_0_7e60a814b69ed23737262a0693dc018f.jpg
<strong>КРАСНОЯРСК, 26 авг - РИА Новости.</strong> Глава Тувы <a href="https://ria.ru/person_SHolban_Kara_ool/" target="_blank">Шолбан Кара-оол</a>, сообщивший, что второй раз заболел коронавирусом, и переведенный на лечение в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, рассказал, что предварительно врачи диагностировали у него пневмонию.Ранее глава республики сообщил в видеообращении на своей странице в социальной сети <a href="https://vk.com/karaool" target="_blank">"ВКонтакте",</a> что во второй раз с начала пандемии попал в больницу с диагнозом COVID-19. В первый раз он был госпитализирован 25 мая в Республиканскую инфекционную больницу с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. В начале июня он был выписан.На время отсутствия Кара-оола руководит республикой его первый заместитель Александр Брокерт.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200825/koronavirus-1576300890.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155225/89/1552258944_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_d2d55a57df9e2ea287884fb73c930f7b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, шолбан кара-оол, политика

Главе Тувы поставили предварительный диагноз

10:35 26.08.2020
712
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГлава Республики Тыва
Глава Республики Тыва
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Глава Республики Тыва. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 26 авг - РИА Новости. Глава Тувы Шолбан Кара-оол, сообщивший, что второй раз заболел коронавирусом, и переведенный на лечение в Москву, рассказал, что предварительно врачи диагностировали у него пневмонию.
Ранее глава республики сообщил в видеообращении на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", что во второй раз с начала пандемии попал в больницу с диагнозом COVID-19. В первый раз он был госпитализирован 25 мая в Республиканскую инфекционную больницу с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. В начале июня он был выписан.

"Нахожусь в военном госпитале имени Вишневского ... Мне стало чуть полегче, диагноз пока с настороженностью, пневмония. Остальное врачи определят, за меня не беспокойтесь, спасибо всем", - сообщил он на своей странице в Instagram.

На время отсутствия Кара-оола руководит республикой его первый заместитель Александр Брокерт.
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Вчера, 18:01Распространение нового коронавируса
Найден фактор, влияющий на летальный исход при коронавирусе
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
114200
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Шолбан Кара-оолПолитика
Рекомендуем
Работа станции скорой медицинской помощи
В России за сутки умерли 115 пациентов с COVID-19
Медицинский работник в палате с коронавирусными больными
В России за сутки вылечились от коронавируса 6403 пациента
Сотрудник полиции и автомобили экстренных служб в Москве
Движение в районе горящего дома на западе Москвы полностью перекрыто
Автомобиль полиции
Основатель "Додо Пиццы" рассказал о похищении партнера
Медицинское оборудование
Названа категория людей, чаще всего умирающая от коронавируса
Вырубка леса
Выявлены новые случаи контрабанды леса в Китай на 244 миллиона рублей
Машина скорой помощи
Названы регионы с наименьшим темпом прироста коронавируса
Крым
"Сначала деоккупация". Украина назвала условие подачи воды в Крым
Урок
В России изменили правила надбавки за классное руководство
Конфорка газовой плиты
В Мосгордуме не видят необходимости отказываться от газа в жилых домах
Вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, оперная певица Мария Максакова на пресс-конференции в Киеве. 21 июня 2017
Мария Максакова сдала ДНК-тест, чтобы доказать родство со Сталиным
Врач станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф
В Москве выявили 640 новых случаев COVID-19
Американская баллистическая ракета средней дальности Першинг-2
В Совфеде назвали истинную причину выхода США из ДРСМД
Генеральный директор Amazon Джефф Безос
Назван первый в истории человек, чье состояние превысило $200 миллиардов
Госпиталь COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
В России выявили 4676 новых случаев коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:48Тихановская заявила, что время для разговора с Россией не пришло
11:46Названа возможная причина пожара в доме на западе Москвы
11:43Названы медучреждения, где пройдут новые испытания вакцины от COVID-19
11:40Во Франции переименовали роман Агаты Кристи "Десять негритят"
11:39На Ставрополье мужчина ездил по селу с привязанной к машине собакой
11:37В МВД Белоруссии подвели итоги акций протеста во вторник
11:26Назван первый в истории человек, чье состояние превысило $200 миллиардов
11:21Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на южные курорты России
11:19Правозащитники сообщили о 40 задержанных участниках акций в Белоруссии
11:17Женщина нарушила многолетнее правило и сорвала джекпот
11:16Названа категория людей, чаще всего умирающая от коронавируса
11:14"Расставаться с летом рано". Москвичам рассказали о погоде на выходных
11:05"Сначала деоккупация". Украина назвала условие подачи воды в Крым
10:56В Мосгордуме не видят необходимости отказываться от газа в жилых домах
10:51При взрыве газа на западе Москвы пострадали четыре человека
10:46Пожар в жилом доме на западе Москвы потушен
10:41Основатель "Додо Пиццы" рассказал о похищении партнера
10:40Названы регионы с наименьшим темпом прироста коронавируса
10:37Движение в районе горящего дома на западе Москвы полностью перекрыто
10:36В России за сутки вылечились от коронавируса 6403 пациента
Лента новостейМолния