https://ria.ru/20200826/koronavirus-1576318185.html

Главе Тувы поставили предварительный диагноз

Глава Тувы Шолбан Кара-оол, сообщивший, что второй раз заболел коронавирусом, и переведенный на лечение в Москву, рассказал, что предварительно врачи... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T10:35

2020-08-26T10:35

2020-08-26T10:35

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

шолбан кара-оол

политика

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<strong>КРАСНОЯРСК, 26 авг - РИА Новости.</strong> Глава Тувы <a href="https://ria.ru/person_SHolban_Kara_ool/" target="_blank">Шолбан Кара-оол</a>, сообщивший, что второй раз заболел коронавирусом, и переведенный на лечение в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, рассказал, что предварительно врачи диагностировали у него пневмонию.Ранее глава республики сообщил в видеообращении на своей странице в социальной сети <a href="https://vk.com/karaool" target="_blank">"ВКонтакте",</a> что во второй раз с начала пандемии попал в больницу с диагнозом COVID-19. В первый раз он был госпитализирован 25 мая в Республиканскую инфекционную больницу с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. В начале июня он был выписан.На время отсутствия Кара-оола руководит республикой его первый заместитель Александр Брокерт.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200825/koronavirus-1576300890.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, шолбан кара-оол, политика