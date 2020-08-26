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В Москве еще 1389 пациентов вылечились от коронавируса
Ещё 1389 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число превысило 208 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T09:12
2020-08-26T09:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Ещё 1389 пациентов вылечились от коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, общее число превысило 208 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, москва

В Москве еще 1389 пациентов вылечились от коронавируса

09:12 26.08.2020 (обновлено: 09:13 26.08.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Ещё 1389 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число превысило 208 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1389 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 208 193", - сказала вице-мэр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаЗдоровье - ОбществоМосква
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