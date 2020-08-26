https://ria.ru/20200826/kirienko-1576349266.html
Сергей Кириенко пообщался с участниками форума "Рубеж-2020"
На платформе всероссийского форума "Рубеж-2020" прошла встреча участников с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T18:28
2020-08-26T18:28
2020-08-26T18:28
россия
общероссийский народный фронт
сергей кириенко
калужская область
общество
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. </strong>На платформе всероссийского форума "Рубеж-2020" прошла встреча участников с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко. Общение прошло в формате видеоконференции.Сергей Кириенко поблагодарил команду "Молодежки ОНФ" за работу в условиях пандемии коронавируса и помощь в ликвидации последствий ЧС.В рамках всероссийской акции "Мы вместе" участники "Молодежки ОНФ" обеспечивали пожилых и одиноких людей продуктами, лекарствами, помогали решать бытовые проблемы."Спасибо вам за неравнодушие. Для "Молодежки ОНФ" нет чужих проблем, будь то наводнение в Иркутске, пожары в Забайкалье, экологическая катастрофа на Таймыре или забота о врачах в период пандемии. Везде, где нужна помощь и люди в тяжелой ситуации, рядом оказывается "Молодежка ОНФ", и это крайне важно. Спасибо вам огромное за то, что вы делаете", – сказал Кириенко.В ходе встречи он отметил, что команда "Молодежки ОНФ" – это пример людей с активной жизненной позицией, которые не просто выявляют проблемы, а помогают оперативно их решать. Он также пожелал всероссийской команде расти и крепнуть, для того чтобы всегда оказываться там, где нужна помощь.Всероссийский командообразующий форум "Рубеж-2020" проходит в Калужской области с 21 по 27 августа. В нем принимают участие 200 человек из всех регионов России.
https://ria.ru/20200520/1571728399.html
https://ria.ru/20200413/1569977707.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общероссийский народный фронт, сергей кириенко, калужская область, общество
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. На платформе всероссийского форума "Рубеж-2020" прошла встреча участников с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко. Общение прошло в формате видеоконференции.
Сергей Кириенко поблагодарил команду "Молодежки ОНФ" за работу в условиях пандемии коронавируса и помощь в ликвидации последствий ЧС.
В рамках всероссийской акции "Мы вместе" участники "Молодежки ОНФ" обеспечивали пожилых и одиноких людей продуктами, лекарствами, помогали решать бытовые проблемы.
"Спасибо вам за неравнодушие. Для "Молодежки ОНФ" нет чужих проблем, будь то наводнение в Иркутске, пожары в Забайкалье, экологическая катастрофа на Таймыре или забота о врачах в период пандемии. Везде, где нужна помощь и люди в тяжелой ситуации, рядом оказывается "Молодежка ОНФ", и это крайне важно. Спасибо вам огромное за то, что вы делаете", – сказал Кириенко.
В ходе встречи он отметил, что команда "Молодежки ОНФ" – это пример людей с активной жизненной позицией, которые не просто выявляют проблемы, а помогают оперативно их решать. Он также пожелал всероссийской команде расти и крепнуть, для того чтобы всегда оказываться там, где нужна помощь.
Всероссийский командообразующий форум "Рубеж-2020" проходит в Калужской области с 21 по 27 августа. В нем принимают участие 200 человек из всех регионов России.