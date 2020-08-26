https://ria.ru/20200826/kibershpionazh-1576353861.html

В Kaspersky рассказали, как злоумышленники распространяют шпионское ПО

Группа кибершпионажа Transparent Tribe распространяет шпионское программное обеспечение под видом приложения с контентом для взрослых, а также приложения о... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T20:22

2020-08-26T20:22

2020-08-26T20:22

лаборатория касперского

индия

технологии

в мире

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Группа кибершпионажа Transparent Tribe распространяет шпионское программное обеспечение под видом приложения с контентом для взрослых, а также приложения о COVID-19, говорится в сообщении "<a href="http://ria.ru/organization_Laboratorija_Kasperskogo/" target="_blank" data-auto="true">Лаборатории Касперского</a>".Группа Transparent Tribe также известна как ProjectM и Mythic Leopard. Она проводит масштабные кампании кибершпионажа с 2013 года."APT-группа Transparent Tribe распространяет шпионское ПО для <a href="http://ria.ru/product_Google_Android/" target="_blank" data-auto="true">Android</a> под видом контента для взрослых и приложения о COVID-19 в Индии", - отмечается в сообщении. Первое приложение представляет собой видеоплеер, который при установке проигрывает ролики эротического характера, а второе - Aarogya Setu - имитирует мобильную программу для отслеживания ситуации вокруг пандемии COVID-19, разработанную Национальным центром информатики при правительстве <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a>.После скачивания оба приложения пытаются установить пакет Android с модифицированной версией троянца с открытым исходным кодом для удалённого доступа к гаджету. "Надо отметить, что модифицированная версия этого вредоноса отличается от стандартной: она включает в себя более продвинутые функции для кражи данных, однако исключает доступ к камере. В остальном троянец также позволяет атакующим производить на заражённых устройствах многочисленные действия: читать СМС-сообщения, просматривать журнал вызовов, манипулировать файлами на дисках, создавать скриншоты, прослушивать разговоры через встроенный микрофон и т.д.", - пишут эксперты.Эксперты советуют для защиты от шпионского ПО и вредоносных программ регулярно обновлять устройство и сканировать систему на предмет заражения, а также установить надёжное защитное решение.

https://ria.ru/20200816/1575850700.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лаборатория касперского, индия, технологии, в мире