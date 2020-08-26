https://ria.ru/20200826/kavkazskie-barsy-1576355729.html

Возвращение кавказских барсов в дикую природу Северной Осетии

Два барса Агура и Баксан были доставлены из сочинского Центра восстановления леопардов и выпущены в дикую природу на территории Турмонского заказника в Северной Осетии.

2020-08-26T21:23

2020-08-26T21:23

2020-08-26T21:23

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Для размножения подбираются чистокровные особи из разных стран, детеныши которых проходят интенсивный курс обучения самостоятельной жизни в дикой природе: учатся охотиться и избегать населенных пунктов. Баксан и Агура проходили подготовку два года. Выпущенные барсы стали второй парой леопардов, которых привезли в Северную Осетию для восстановления популяции. За четыре года на Кавказе было выпущено 10 особей переднеазиатского леопарда. Потомства пока не было. Вся надежда на молодых Агуру и Баксана.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Возвращение кавказских барсов в дикую природу Северной Осетии В рамках восстановления популяции переднеазиатских леопардов состоялся выпуск двух барсов Агуры и Баксана в дикую природу на территории Турмонского заказника в Северной Осетии. 2020-08-26T21:23 true PT1M05S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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