https://ria.ru/20200826/kavkazskie-barsy-1576355729.html
Возвращение кавказских барсов в дикую природу Северной Осетии
Два барса Агура и Баксан были доставлены из сочинского Центра восстановления леопардов и выпущены в дикую природу на территории Турмонского заказника в Северной Осетии.
2020-08-26T21:23
2020-08-26T21:23
2020-08-26T21:23
видео
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Для размножения подбираются чистокровные особи из разных стран, детеныши которых проходят интенсивный курс обучения самостоятельной жизни в дикой природе: учатся охотиться и избегать населенных пунктов. Баксан и Агура проходили подготовку два года. Выпущенные барсы стали второй парой леопардов, которых привезли в Северную Осетию для восстановления популяции. За четыре года на Кавказе было выпущено 10 особей переднеазиатского леопарда. Потомства пока не было. Вся надежда на молодых Агуру и Баксана.
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Возвращение кавказских барсов в дикую природу Северной Осетии
В рамках восстановления популяции переднеазиатских леопардов состоялся выпуск двух барсов Агуры и Баксана в дикую природу на территории Турмонского заказника в Северной Осетии.
2020-08-26T21:23
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, видео
Возвращение кавказских барсов в дикую природу Северной Осетии
Два барса Агура и Баксан были доставлены из сочинского Центра восстановления леопардов и выпущены в дикую природу на территории Турмонского заказника в Северной Осетии.
2020-08-26T21:23
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PT1M05S
Возвращение кавказских барсов в дикую природу Северной Осетии
Два барса Агура и Баксан были доставлены из сочинского Центра восстановления леопардов и выпущены в дикую природу на территории Турмонского заказника в Северной Осетии.