https://ria.ru/20200826/izobreteniya-1576311938.html

Названы самые необычные российские изобретения 2020 года

Технология оценки психоэмоционального состояния человека по голосу, система обнаружения рака молочной железы при помощи искусственного интеллекта и голосовые... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T03:51

2020-08-26T03:51

2020-08-26T09:55

россия

григорий ивлиев

сбербанк россии

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

новосибирский государственный университет

москва

наука

технологии

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<strong>МОСКВА, 26 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Технология оценки психоэмоционального состояния человека по голосу, система обнаружения рака молочной железы при помощи искусственного интеллекта и голосовые помощники, воспроизводящие звуки по мимике, стали одними из самых необычных изобретений 2020 года, рассказал в интервью РИА Новости глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospatent/" target="_blank" data-auto="true">Роспатента</a> <a href="http://ria.ru/person_Grigorijj_Ivliev/" target="_blank" data-auto="true">Григорий Ивлиев</a>."Заявка, вызвавшая у нас восхищение, была подана <a href="http://ria.ru/organization_Novosibirskijj_gosudarstvennyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирским государственным университетом</a>. Ученые вуза разработали технологию оценки психоэмоционального состояния человека по анализу голосового сигнала. Мне и моим коллегам разработка понравилась, ведь мы по тону сможем определить психоэмоциональное состояние человека — тревогу, депрессию", — сообщил он, отвечая на вопрос, какие необычные заявки Роспатент получал в этом году.Сеченовский университет запатентовал систему обнаружения рака молочной железы при помощи искусственного интеллекта. "Благодаря ему стало возможным обнаружение на ранних стадиях рака молочной железы", — сказал Ивлиев."Патенты выдаются не только на медицинские изобретения. Например, команда разработчиков ABBYY создала программу, повышающую качество и скорость обработки цифровых документов. Очень интересная разработка у изобретателей <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанка</a>, так называемые голосовые помощники — они могут по мимике определить артикуляцию и воспроизвести звуки", — добавил глава ведомства.

https://ria.ru/20200306/1568237143.html

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россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, григорий ивлиев, сбербанк россии, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), новосибирский государственный университет, москва, наука, технологии