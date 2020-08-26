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https://ria.ru/20200826/izobreteniya-1576311938.html
Названы самые необычные российские изобретения 2020 года
Технология оценки психоэмоционального состояния человека по голосу, система обнаружения рака молочной железы при помощи искусственного интеллекта и голосовые... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T03:51
2020-08-26T09:55
россия
григорий ивлиев
сбербанк россии
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
новосибирский государственный университет
москва
наука
технологии
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<strong>МОСКВА, 26 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Технология оценки психоэмоционального состояния человека по голосу, система обнаружения рака молочной железы при помощи искусственного интеллекта и голосовые помощники, воспроизводящие звуки по мимике, стали одними из самых необычных изобретений 2020 года, рассказал в интервью РИА Новости глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospatent/" target="_blank" data-auto="true">Роспатента</a> <a href="http://ria.ru/person_Grigorijj_Ivliev/" target="_blank" data-auto="true">Григорий Ивлиев</a>."Заявка, вызвавшая у нас восхищение, была подана <a href="http://ria.ru/organization_Novosibirskijj_gosudarstvennyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирским государственным университетом</a>. Ученые вуза разработали технологию оценки психоэмоционального состояния человека по анализу голосового сигнала. Мне и моим коллегам разработка понравилась, ведь мы по тону сможем определить психоэмоциональное состояние человека — тревогу, депрессию", — сообщил он, отвечая на вопрос, какие необычные заявки Роспатент получал в этом году.Сеченовский университет запатентовал систему обнаружения рака молочной железы при помощи искусственного интеллекта. "Благодаря ему стало возможным обнаружение на ранних стадиях рака молочной железы", — сказал Ивлиев."Патенты выдаются не только на медицинские изобретения. Например, команда разработчиков ABBYY создала программу, повышающую качество и скорость обработки цифровых документов. Очень интересная разработка у изобретателей <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанка</a>, так называемые голосовые помощники — они могут по мимике определить артикуляцию и воспроизвести звуки", — добавил глава ведомства.
https://ria.ru/20200306/1568237143.html
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россия
москва
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россия, григорий ивлиев, сбербанк россии, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), новосибирский государственный университет, москва, наука, технологии

Названы самые необычные российские изобретения 2020 года

03:51 26.08.2020 (обновлено: 09:55 26.08.2020)
4986
© Fotolia / Andrey BurmakinИзобретатель
Изобретатель
© Fotolia / Andrey Burmakin
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Технология оценки психоэмоционального состояния человека по голосу, система обнаружения рака молочной железы при помощи искусственного интеллекта и голосовые помощники, воспроизводящие звуки по мимике, стали одними из самых необычных изобретений 2020 года, рассказал в интервью РИА Новости глава Роспатента Григорий Ивлиев.
"Заявка, вызвавшая у нас восхищение, была подана Новосибирским государственным университетом. Ученые вуза разработали технологию оценки психоэмоционального состояния человека по анализу голосового сигнала. Мне и моим коллегам разработка понравилась, ведь мы по тону сможем определить психоэмоциональное состояние человека — тревогу, депрессию", — сообщил он, отвечая на вопрос, какие необычные заявки Роспатент получал в этом году.
Сеченовский университет запатентовал систему обнаружения рака молочной железы при помощи искусственного интеллекта. "Благодаря ему стало возможным обнаружение на ранних стадиях рака молочной железы", — сказал Ивлиев.
"Патенты выдаются не только на медицинские изобретения. Например, команда разработчиков ABBYY создала программу, повышающую качество и скорость обработки цифровых документов. Очень интересная разработка у изобретателей Сбербанка, так называемые голосовые помощники — они могут по мимике определить артикуляцию и воспроизвести звуки", — добавил глава ведомства.
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Обсудить 1
РоссияГригорий ИвлиевСбербанк РоссииФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Новосибирский государственный университетМоскваНаукаТехнологии
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