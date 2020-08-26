https://ria.ru/20200826/izobretenie-1576338659.html

В России научили искусственный интеллект "видеть" сквозь стены

Специалисты из Симферополя представили в рамках форума "Сильные идеи для нового времени" проект машинного зрения, которое может распознавать объекты сквозь... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T15:59

2020-08-26T15:59

2020-08-26T16:00

риа наука

россия

искусственный интеллект

образовательный центр "сириус"

фонд "росконгресс"

открытия - риа наука

республика крым

технологии

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Специалисты из <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополя</a> представили в рамках форума "Сильные идеи для нового времени" проект машинного зрения, которое может распознавать объекты сквозь стены, дождь и туман, сообщает фонд Росконгресс.Форум "Сильные идеи для нового времени" пройдет в Парке науки и искусства "Сириус" в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>, организаторы - Агентство стратегических инициатив совместно с фондом Росконгресс."Специалисты из Симферополя представили на трек "Новые идеи для бизнеса" проект машинного зрения, которое основано на принципах радиооптики с применением искусственных нейронных сетей. Эксперты посчитали идею перспективной, поскольку технология уже готова: в 2021 году ИИ (искусственный интеллект – ред.) фактически выходит на рынок, уже доступен предзаказ", - говорится в сообщении.Разработка называется ЭМИИА (название образовано от слов "электромагнитное излучение" и "искусственный интеллект"), она умеет распознавать объекты сквозь стены, туман и дождь, а также в темное время суток. Дальность распознавания на открытом пространстве – до 300 метров. Система видит обстановку на дороге за счет эффекта Доплера: радиоволна меняется при движении объектов, а антенна фиксирует искажения длин и частот, передавая данные нейросети.Как отмечают разработчики, искусственный интеллект может заменить более 30% датчиков, сенсоров и средств навигации. Если система распознает объект в опасной близости от автомобиля, она подает водителю звуковой сигнал. "ЭМИИА позволяет беспилотным автомобилям распознать объект намного быстрее и точнее, существенно увеличить безопасность и перейти на уровень автономности 4-5", - приводятся в сообщении слова гендиректора ЭМИИА Владимира Старостина.Авторы разработки планируют уже в конце 2021 - начале 2022 года выгрузить в магазины приложений сервис, которым смогут воспользоваться водители и другие разработчики.Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России.

https://ria.ru/20200826/izobreteniya-1576311938.html

https://ria.ru/20200730/1575148872.html

https://ria.ru/20200725/1574843579.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, искусственный интеллект, образовательный центр "сириус", фонд "росконгресс", открытия - риа наука, республика крым, технологии