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РИА Наука
https://ria.ru/20200826/izobretenie-1576338659.html
В России научили искусственный интеллект "видеть" сквозь стены
Специалисты из Симферополя представили в рамках форума "Сильные идеи для нового времени" проект машинного зрения, которое может распознавать объекты сквозь... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T15:59
2020-08-26T16:00
риа наука
россия
искусственный интеллект
образовательный центр "сириус"
фонд "росконгресс"
открытия - риа наука
республика крым
технологии
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Специалисты из <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополя</a> представили в рамках форума "Сильные идеи для нового времени" проект машинного зрения, которое может распознавать объекты сквозь стены, дождь и туман, сообщает фонд Росконгресс.Форум "Сильные идеи для нового времени" пройдет в Парке науки и искусства "Сириус" в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>, организаторы - Агентство стратегических инициатив совместно с фондом Росконгресс."Специалисты из Симферополя представили на трек "Новые идеи для бизнеса" проект машинного зрения, которое основано на принципах радиооптики с применением искусственных нейронных сетей. Эксперты посчитали идею перспективной, поскольку технология уже готова: в 2021 году ИИ (искусственный интеллект – ред.) фактически выходит на рынок, уже доступен предзаказ", - говорится в сообщении.Разработка называется ЭМИИА (название образовано от слов "электромагнитное излучение" и "искусственный интеллект"), она умеет распознавать объекты сквозь стены, туман и дождь, а также в темное время суток. Дальность распознавания на открытом пространстве – до 300 метров. Система видит обстановку на дороге за счет эффекта Доплера: радиоволна меняется при движении объектов, а антенна фиксирует искажения длин и частот, передавая данные нейросети.Как отмечают разработчики, искусственный интеллект может заменить более 30% датчиков, сенсоров и средств навигации. Если система распознает объект в опасной близости от автомобиля, она подает водителю звуковой сигнал. "ЭМИИА позволяет беспилотным автомобилям распознать объект намного быстрее и точнее, существенно увеличить безопасность и перейти на уровень автономности 4-5", - приводятся в сообщении слова гендиректора ЭМИИА Владимира Старостина.Авторы разработки планируют уже в конце 2021 - начале 2022 года выгрузить в магазины приложений сервис, которым смогут воспользоваться водители и другие разработчики.Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России.
https://ria.ru/20200826/izobreteniya-1576311938.html
https://ria.ru/20200730/1575148872.html
https://ria.ru/20200725/1574843579.html
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россия, искусственный интеллект, образовательный центр "сириус", фонд "росконгресс", открытия - риа наука, республика крым, технологии

В России научили искусственный интеллект "видеть" сквозь стены

15:59 26.08.2020 (обновлено: 16:00 26.08.2020)
1065
© Depositphotos / agsandrewИскусственный интеллект
Искусственный интеллект
© Depositphotos / agsandrew
Искусственный интеллект. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Специалисты из Симферополя представили в рамках форума "Сильные идеи для нового времени" проект машинного зрения, которое может распознавать объекты сквозь стены, дождь и туман, сообщает фонд Росконгресс.
Форум "Сильные идеи для нового времени" пройдет в Парке науки и искусства "Сириус" в Сочи, организаторы - Агентство стратегических инициатив совместно с фондом Росконгресс.
Изобретатель
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"Специалисты из Симферополя представили на трек "Новые идеи для бизнеса" проект машинного зрения, которое основано на принципах радиооптики с применением искусственных нейронных сетей. Эксперты посчитали идею перспективной, поскольку технология уже готова: в 2021 году ИИ (искусственный интеллект – ред.) фактически выходит на рынок, уже доступен предзаказ", - говорится в сообщении.
Разработка называется ЭМИИА (название образовано от слов "электромагнитное излучение" и "искусственный интеллект"), она умеет распознавать объекты сквозь стены, туман и дождь, а также в темное время суток. Дальность распознавания на открытом пространстве – до 300 метров. Система видит обстановку на дороге за счет эффекта Доплера: радиоволна меняется при движении объектов, а антенна фиксирует искажения длин и частот, передавая данные нейросети.
ИИ-процессор
30 июля, 10:38РИА Наука
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"ИИ распознает всех возможных участников движения и тех, кто находится в придорожных зонах: людей, автомобили, животных. Также он способен вычислить скорость объекта, его координаты и направление движения", - говорится в сообщении.
Как отмечают разработчики, искусственный интеллект может заменить более 30% датчиков, сенсоров и средств навигации. Если система распознает объект в опасной близости от автомобиля, она подает водителю звуковой сигнал. "ЭМИИА позволяет беспилотным автомобилям распознать объект намного быстрее и точнее, существенно увеличить безопасность и перейти на уровень автономности 4-5", - приводятся в сообщении слова гендиректора ЭМИИА Владимира Старостина.
Современная медицина
25 июля, 08:00Хорошие новости
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Авторы разработки планируют уже в конце 2021 - начале 2022 года выгрузить в магазины приложений сервис, которым смогут воспользоваться водители и другие разработчики.
Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России.
4020004
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РИА НаукаРоссияИскусственный интеллектОбразовательный центр "Сириус"Фонд "Росконгресс"Открытия - РИА НаукаРеспублика КрымТехнологии
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