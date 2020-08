После пандемии. Ученые выяснили, как инфекции меняют человечество

© Иллюстрация РИА Новости . Jorge Domínguez-Andrés, Mihai G. Netea. Impact of Historic Migrations and Evolutionary Processes on Human Immunity. Trends in Immunology. Published:November 27, 2019 В прошлом во время пандемий инфекционных болезней численность человеческих популяций резко сокращалась. Когда болезнь отступала и количество людей вновь достигало прежних значений, генетическое разнообразие не восстанавливалось. В результате в новых популяциях начинали преобладать варианты генов (аллели), характерные для их выживших представителей. Ведь только они могли передать свои гены потомкам, в том числе те, которые помогли им побороть болезнь