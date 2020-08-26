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https://ria.ru/20200826/infektsii-1576302425.html
После пандемии. Ученые выяснили, как инфекции меняют человечество
С конца декабря, когда в Китае зарегистрировали первых инфицированных, COVID-19 заболели более 23 миллионов человек. Около восьмисот тысяч умерли. Однако столь... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T08:00
2020-08-26T10:28
коронавирус covid-19
геном
днк
биология
малярия
евразия
средиземноморье
здоровье
открытия - риа наука
азия
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости, Альфия Еникеева.</strong> С конца декабря, когда в <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китае</a> зарегистрировали первых инфицированных, COVID-19 заболели более 23 миллионов человек. Около восьмисот тысяч умерли. Однако столь масштабные эпидемии — важный элемент эволюции и естественного отбора, считают исследователи. Дело не только в том, что выживали самые здоровые и сильные. В результате менялся геном человека.От кого родился, тем и заразилсяНидерландские ученые <u><a href="https://www.cell.com/trends/immunology/fulltext/S1471-4906(19)30210-8?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS1471490619302108%3Fshowall%3Dtrue#%20">выяснили</a></u>: мутации, которые защитили древних людей от смертельных инфекций, подарили современному человечеству целую россыпь аутоиммунных заболеваний. Причем набор зависит от того, где обитали наши предки и куда мигрировали в последние несколько тысяч лет. Так, люди африканского и европейского происхождения имеют иммунитет к патогенам, с которыми контактировали доисторические жители <a href="http://ria.ru/location_Africa/" target="_blank" data-auto="true">Африки</a> и <a href="http://ria.ru/location_Evrazija/" target="_blank" data-auto="true">Евразии</a>. После каждой эпидемии, разразившейся в конкретном регионе, выжившие становились менее восприимчивыми к определенной инфекции — развивалась устойчивая мутация ДНК. Она передавалась потомкам и позже могла спровоцировать новые аутоиммунные заболевания — болезнь Крона, волчанку или воспаление кишечника. Правда, в прошлом эти болезни практически не замечали — люди жили значительно меньше и реже достигали возраста, когда проявляются многие аутоиммунные нарушения. Поэтому, как отмечают авторы работы, польза от приобретенных мутаций перевешивала, они становились агентами естественного отбора. Теперь же продолжительность жизни увеличилась, а человечество столкнулось с серьезными последствиями инфекций, перенесенных предками. В частности, сегодня многие африканцы зрелого возраста подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. По мнению исследователей, это плата за защиту от малярии. Комар Plasmodium sp. заражал африканское население миллионы лет, и в результате эволюционного отбора сформировалась популяция, устойчивая к малярийным плазмодиям. Но постоянное воспаление, связанное с противостоянием этим микроорганизмам, <a href="https://www.pnas.org/content/116/32/16036" target="_blank" rel="nofollow noopener">приводит</a> к развитию атеросклероза — а он, в свою очередь, провоцирует инфаркт или инсульт. Похожим образом люди, в чьей ДНК присутствуют неандертальские гены, защищены от ВИЧ первого типа и стафилококковых инфекций, но чаще других склонны к развитию аллергий, астмы и сенной лихорадки. Лихорадка от чумыСреди населения <a href="http://ria.ru/location_Mediterranean_region/" target="_blank" data-auto="true">Средиземноморья</a>, выжившего после чумных эпидемий в Средние века, были носители редкой тогда мутации в гене, отвечающем за выработку пирина — белка, вызывающего выделение провоспалительных цитокинов. В организме образовывался дефектный белок, который не давал чумной палочке Yersinia pestis подавить воспалительный ответ иммунитета. Неудивительно, что мутация закрепилась и распространилась в регионе: сегодня там каждый десятый — носитель мутантного варианта гена. Обратной стороной приобретенной противочумной защиты <a href="https://www.nature.com/articles/s41590-020-0705-6" target="_blank" rel="nofollow noopener">стала</a> средиземноморская лихорадка — наследственная аутоиммунная болезнь, симптомы которой — высокая температура и острые боли, как при воспалении кишечника. По данным международной команды ученых, изучивших геномы более двух тысяч жителей современной Турции, мутации могли возникнуть около двух-трех тысяч лет назад. Однако отбор по ним начал действовать позже — во время первой (541—767 годы) и второй (1346—1875 годы) пандемий чумы. Причем вторая сильнее повлияла на закрепление мутаций. Как викинги червей победилиПримерно так же развилась наследственная предрасположенность к эмфиземе легких — заболеванию, при котором альвеолы теряют эластичность, газообмен ухудшается и начинается дыхательная недостаточность. Диагноз распространен среди скандинавов и практически не встречается у выходцев из <a href="http://ria.ru/location_Asia/" target="_blank" data-auto="true">Азии</a>. Объяснение простое: мутация, повышающая риск развития этой болезни, впервые появилась у викингов как побочный эффект защиты организма от гельминтов. К такому выводу <a href="https://www.nature.com/articles/srep20509" target="_blank" rel="nofollow noopener">пришли</a> британские исследователи, изучившие палеогенетические данные и ДНК современных людей.Археологические раскопки древних скандинавских поселений показывают: викинги часто страдали от паразитов, в том числе шистосом — плоских червей, которые обитают в венозной крови и повреждают внутренние органы. Заражение, как правило, происходит через воду — когда человек купается или пьет. Вероятно, выходом для древних скандинавов стала мутация гена альфа-1-антитрипсина, которая со временем все чаще встречалась в их популяции. Этот белок защищает ткани от повреждения собственным ферментом — трипсином. Эта мутация сопутствует варианту гена иммуноглобулина Е, который кодирует его изоформу IgE-tp. Соединяясь с мутантным антитрипсином, она не разрушается под действием ферментов, вырабатываемых паразитическими червями. А вот обычная молекула иммуноглобулина E не может им противостоять.В лабораторных условиях исследователи заражали клетки крови шистосомами. Среди них были биологические образцы пациентов с диагностированной эмфиземой легких и здоровых людей. Как и ожидалось, первые успешнее противостояли паразитам.
https://ria.ru/20191129/1561745425.html
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коронавирус covid-19, геном, днк, биология, малярия, евразия, средиземноморье, здоровье, открытия - риа наука, азия, вич

После пандемии. Ученые выяснили, как инфекции меняют человечество

08:00 26.08.2020 (обновлено: 10:28 26.08.2020)
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© Depositphotos / plrangВирус в крови
Вирус в крови
© Depositphotos / plrang
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости, Альфия Еникеева. С конца декабря, когда в Китае зарегистрировали первых инфицированных, COVID-19 заболели более 23 миллионов человек. Около восьмисот тысяч умерли. Однако столь масштабные эпидемии — важный элемент эволюции и естественного отбора, считают исследователи. Дело не только в том, что выживали самые здоровые и сильные. В результате менялся геном человека.

От кого родился, тем и заразился

Нидерландские ученые выяснили: мутации, которые защитили древних людей от смертельных инфекций, подарили современному человечеству целую россыпь аутоиммунных заболеваний. Причем набор зависит от того, где обитали наши предки и куда мигрировали в последние несколько тысяч лет.
Так, люди африканского и европейского происхождения имеют иммунитет к патогенам, с которыми контактировали доисторические жители Африки и Евразии. После каждой эпидемии, разразившейся в конкретном регионе, выжившие становились менее восприимчивыми к определенной инфекции — развивалась устойчивая мутация ДНК. Она передавалась потомкам и позже могла спровоцировать новые аутоиммунные заболевания — болезнь Крона, волчанку или воспаление кишечника.
Правда, в прошлом эти болезни практически не замечали — люди жили значительно меньше и реже достигали возраста, когда проявляются многие аутоиммунные нарушения. Поэтому, как отмечают авторы работы, польза от приобретенных мутаций перевешивала, они становились агентами естественного отбора. Теперь же продолжительность жизни увеличилась, а человечество столкнулось с серьезными последствиями инфекций, перенесенных предками.
© Иллюстрация РИА Новости . Jorge Domínguez-Andrés, Mihai G. Netea. Impact of Historic Migrations and Evolutionary Processes on Human Immunity. Trends in Immunology. Published:November 27, 2019В прошлом во время пандемий инфекционных болезней численность человеческих популяций резко сокращалась. Когда болезнь отступала и количество людей вновь достигало прежних значений, генетическое разнообразие не восстанавливалось. В результате в новых популяциях начинали преобладать варианты генов (аллели), характерные для их выживших представителей. Ведь только они могли передать свои гены потомкам, в том числе те, которые помогли им побороть болезнь
Эффект бутылочного горлышка
© Иллюстрация РИА Новости . Jorge Domínguez-Andrés, Mihai G. Netea. Impact of Historic Migrations and Evolutionary Processes on Human Immunity. Trends in Immunology. Published:November 27, 2019
В прошлом во время пандемий инфекционных болезней численность человеческих популяций резко сокращалась. Когда болезнь отступала и количество людей вновь достигало прежних значений, генетическое разнообразие не восстанавливалось. В результате в новых популяциях начинали преобладать варианты генов (аллели), характерные для их выживших представителей. Ведь только они могли передать свои гены потомкам, в том числе те, которые помогли им побороть болезнь
В частности, сегодня многие африканцы зрелого возраста подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. По мнению исследователей, это плата за защиту от малярии. Комар Plasmodium sp. заражал африканское население миллионы лет, и в результате эволюционного отбора сформировалась популяция, устойчивая к малярийным плазмодиям. Но постоянное воспаление, связанное с противостоянием этим микроорганизмам, приводит к развитию атеросклероза — а он, в свою очередь, провоцирует инфаркт или инсульт.
Похожим образом люди, в чьей ДНК присутствуют неандертальские гены, защищены от ВИЧ первого типа и стафилококковых инфекций, но чаще других склонны к развитию аллергий, астмы и сенной лихорадки.
© Иллюстрация РИА Новости . Jorge Domínguez-Andrés, Mihai G. Netea. Impact of Historic Migrations and Evolutionary Processes on Human Immunity. Trends in Immunology. Published:November 27, 2019Люди, жившие в разных частях Земли, формировали иммунный ответ к различающимся наборам патогенов. В результате среди их потомков чаще встречаются носители мутаций, которые защищают от инфекционных болезней, характерных для определенного региона. Однако именно эти мутации в преклонном возрасте могут спровоцировать развитие аутоиммунных заболеваний
Разница в иммунном ответе на инфекционные заболевания
© Иллюстрация РИА Новости . Jorge Domínguez-Andrés, Mihai G. Netea. Impact of Historic Migrations and Evolutionary Processes on Human Immunity. Trends in Immunology. Published:November 27, 2019
Люди, жившие в разных частях Земли, формировали иммунный ответ к различающимся наборам патогенов. В результате среди их потомков чаще встречаются носители мутаций, которые защищают от инфекционных болезней, характерных для определенного региона. Однако именно эти мутации в преклонном возрасте могут спровоцировать развитие аутоиммунных заболеваний

Лихорадка от чумы

Среди населения Средиземноморья, выжившего после чумных эпидемий в Средние века, были носители редкой тогда мутации в гене, отвечающем за выработку пирина — белка, вызывающего выделение провоспалительных цитокинов. В организме образовывался дефектный белок, который не давал чумной палочке Yersinia pestis подавить воспалительный ответ иммунитета. Неудивительно, что мутация закрепилась и распространилась в регионе: сегодня там каждый десятый — носитель мутантного варианта гена.
Обратной стороной приобретенной противочумной защиты стала средиземноморская лихорадка — наследственная аутоиммунная болезнь, симптомы которой — высокая температура и острые боли, как при воспалении кишечника.
© Иллюстрация РИА Новости . Jorge Domínguez-Andrés, Mihai G. Netea. Impact of Historic Migrations and Evolutionary Processes on Human Immunity. Trends in Immunology. Published:November 27, 2019Малярийный плазмодий заражал африканское население в течение долгого времени. В результате некоторые популяции оказались устойчивы к этому возбудителю благодаря определенным мутациям. Одни из них связаны с развитием серповидноклеточной анемии, другие — с альфа- и бета-талассемией.
Защита от малярии
© Иллюстрация РИА Новости . Jorge Domínguez-Andrés, Mihai G. Netea. Impact of Historic Migrations and Evolutionary Processes on Human Immunity. Trends in Immunology. Published:November 27, 2019
Малярийный плазмодий заражал африканское население в течение долгого времени. В результате некоторые популяции оказались устойчивы к этому возбудителю благодаря определенным мутациям. Одни из них связаны с развитием серповидноклеточной анемии, другие — с альфа- и бета-талассемией.
По данным международной команды ученых, изучивших геномы более двух тысяч жителей современной Турции, мутации могли возникнуть около двух-трех тысяч лет назад. Однако отбор по ним начал действовать позже — во время первой (541—767 годы) и второй (1346—1875 годы) пандемий чумы. Причем вторая сильнее повлияла на закрепление мутаций.

Как викинги червей победили

Примерно так же развилась наследственная предрасположенность к эмфиземе легких — заболеванию, при котором альвеолы теряют эластичность, газообмен ухудшается и начинается дыхательная недостаточность. Диагноз распространен среди скандинавов и практически не встречается у выходцев из Азии.
Объяснение простое: мутация, повышающая риск развития этой болезни, впервые появилась у викингов как побочный эффект защиты организма от гельминтов. К такому выводу пришли британские исследователи, изучившие палеогенетические данные и ДНК современных людей.
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29 ноября 2019, 13:57РИА Наука
Ученые выяснили, как инфекции меняют человека
Археологические раскопки древних скандинавских поселений показывают: викинги часто страдали от паразитов, в том числе шистосом — плоских червей, которые обитают в венозной крови и повреждают внутренние органы. Заражение, как правило, происходит через воду — когда человек купается или пьет.
Вероятно, выходом для древних скандинавов стала мутация гена альфа-1-антитрипсина, которая со временем все чаще встречалась в их популяции. Этот белок защищает ткани от повреждения собственным ферментом — трипсином.
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Ученые выяснили, как глисты могут помочь в лечении аутоиммунных заболеваний
Эта мутация сопутствует варианту гена иммуноглобулина Е, который кодирует его изоформу IgE-tp. Соединяясь с мутантным антитрипсином, она не разрушается под действием ферментов, вырабатываемых паразитическими червями. А вот обычная молекула иммуноглобулина E не может им противостоять.
В лабораторных условиях исследователи заражали клетки крови шистосомами. Среди них были биологические образцы пациентов с диагностированной эмфиземой легких и здоровых людей. Как и ожидалось, первые успешнее противостояли паразитам.
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РИА НаукаКоронавирус COVID-19геномДНКбиологиямалярияЕвразияСредиземноморьеЗдоровьеОткрытия - РИА НаукаАзияВИЧ
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