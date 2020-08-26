https://ria.ru/20200826/infektsii-1576302425.html

После пандемии. Ученые выяснили, как инфекции меняют человечество

С конца декабря, когда в Китае зарегистрировали первых инфицированных, COVID-19 заболели более 23 миллионов человек. Около восьмисот тысяч умерли. Однако столь... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T08:00

2020-08-26T08:00

2020-08-26T10:28

коронавирус covid-19

геном

днк

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азия

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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости, Альфия Еникеева.</strong> С конца декабря, когда в <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китае</a> зарегистрировали первых инфицированных, COVID-19 заболели более 23 миллионов человек. Около восьмисот тысяч умерли. Однако столь масштабные эпидемии — важный элемент эволюции и естественного отбора, считают исследователи. Дело не только в том, что выживали самые здоровые и сильные. В результате менялся геном человека.От кого родился, тем и заразилсяНидерландские ученые <u><a href="https://www.cell.com/trends/immunology/fulltext/S1471-4906(19)30210-8?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS1471490619302108%3Fshowall%3Dtrue#%20">выяснили</a></u>: мутации, которые защитили древних людей от смертельных инфекций, подарили современному человечеству целую россыпь аутоиммунных заболеваний. Причем набор зависит от того, где обитали наши предки и куда мигрировали в последние несколько тысяч лет. Так, люди африканского и европейского происхождения имеют иммунитет к патогенам, с которыми контактировали доисторические жители <a href="http://ria.ru/location_Africa/" target="_blank" data-auto="true">Африки</a> и <a href="http://ria.ru/location_Evrazija/" target="_blank" data-auto="true">Евразии</a>. После каждой эпидемии, разразившейся в конкретном регионе, выжившие становились менее восприимчивыми к определенной инфекции — развивалась устойчивая мутация ДНК. Она передавалась потомкам и позже могла спровоцировать новые аутоиммунные заболевания — болезнь Крона, волчанку или воспаление кишечника. Правда, в прошлом эти болезни практически не замечали — люди жили значительно меньше и реже достигали возраста, когда проявляются многие аутоиммунные нарушения. Поэтому, как отмечают авторы работы, польза от приобретенных мутаций перевешивала, они становились агентами естественного отбора. Теперь же продолжительность жизни увеличилась, а человечество столкнулось с серьезными последствиями инфекций, перенесенных предками. В частности, сегодня многие африканцы зрелого возраста подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. По мнению исследователей, это плата за защиту от малярии. Комар Plasmodium sp. заражал африканское население миллионы лет, и в результате эволюционного отбора сформировалась популяция, устойчивая к малярийным плазмодиям. Но постоянное воспаление, связанное с противостоянием этим микроорганизмам, <a href="https://www.pnas.org/content/116/32/16036" target="_blank" rel="nofollow noopener">приводит</a> к развитию атеросклероза — а он, в свою очередь, провоцирует инфаркт или инсульт. Похожим образом люди, в чьей ДНК присутствуют неандертальские гены, защищены от ВИЧ первого типа и стафилококковых инфекций, но чаще других склонны к развитию аллергий, астмы и сенной лихорадки. Лихорадка от чумыСреди населения <a href="http://ria.ru/location_Mediterranean_region/" target="_blank" data-auto="true">Средиземноморья</a>, выжившего после чумных эпидемий в Средние века, были носители редкой тогда мутации в гене, отвечающем за выработку пирина — белка, вызывающего выделение провоспалительных цитокинов. В организме образовывался дефектный белок, который не давал чумной палочке Yersinia pestis подавить воспалительный ответ иммунитета. Неудивительно, что мутация закрепилась и распространилась в регионе: сегодня там каждый десятый — носитель мутантного варианта гена. Обратной стороной приобретенной противочумной защиты <a href="https://www.nature.com/articles/s41590-020-0705-6" target="_blank" rel="nofollow noopener">стала</a> средиземноморская лихорадка — наследственная аутоиммунная болезнь, симптомы которой — высокая температура и острые боли, как при воспалении кишечника. По данным международной команды ученых, изучивших геномы более двух тысяч жителей современной Турции, мутации могли возникнуть около двух-трех тысяч лет назад. Однако отбор по ним начал действовать позже — во время первой (541—767 годы) и второй (1346—1875 годы) пандемий чумы. Причем вторая сильнее повлияла на закрепление мутаций. Как викинги червей победилиПримерно так же развилась наследственная предрасположенность к эмфиземе легких — заболеванию, при котором альвеолы теряют эластичность, газообмен ухудшается и начинается дыхательная недостаточность. Диагноз распространен среди скандинавов и практически не встречается у выходцев из <a href="http://ria.ru/location_Asia/" target="_blank" data-auto="true">Азии</a>. Объяснение простое: мутация, повышающая риск развития этой болезни, впервые появилась у викингов как побочный эффект защиты организма от гельминтов. К такому выводу <a href="https://www.nature.com/articles/srep20509" target="_blank" rel="nofollow noopener">пришли</a> британские исследователи, изучившие палеогенетические данные и ДНК современных людей.Археологические раскопки древних скандинавских поселений показывают: викинги часто страдали от паразитов, в том числе шистосом — плоских червей, которые обитают в венозной крови и повреждают внутренние органы. Заражение, как правило, происходит через воду — когда человек купается или пьет. Вероятно, выходом для древних скандинавов стала мутация гена альфа-1-антитрипсина, которая со временем все чаще встречалась в их популяции. Этот белок защищает ткани от повреждения собственным ферментом — трипсином. Эта мутация сопутствует варианту гена иммуноглобулина Е, который кодирует его изоформу IgE-tp. Соединяясь с мутантным антитрипсином, она не разрушается под действием ферментов, вырабатываемых паразитическими червями. А вот обычная молекула иммуноглобулина E не может им противостоять.В лабораторных условиях исследователи заражали клетки крови шистосомами. Среди них были биологические образцы пациентов с диагностированной эмфиземой легких и здоровых людей. Как и ожидалось, первые успешнее противостояли паразитам.

https://ria.ru/20191129/1561745425.html

https://na.ria.ru/20180925/1529287053.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, геном, днк, биология, малярия, евразия, средиземноморье, здоровье, открытия - риа наука, азия, вич