https://ria.ru/20200826/gossovet-1576311686.html
Жириновский предложил наделить Госсовет "сверхполномочиями"
Госсовет должен иметь сверхполномочия, чтобы принимать стратегические решения во внешней и внутренней политике, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T03:18
2020-08-26T03:18
2020-08-26T09:49
россия
лдпр
государственный совет рф
владимир жириновский
москва
политика
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<strong>МОСКВА, 26 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_sovet_RF" target="_blank">Госсовет</a> должен иметь сверхполномочия, чтобы принимать стратегические решения во внешней и внутренней политике, считает лидер ЛДПР <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a>.Двадцать лет назад, 1 сентября 2000 года, президент России Владимир Путин подписал указ "О Государственном совете РФ", а 29 сентября состоялось первое заседание органа.По мнению лидера <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank">ЛДПР</a>, Госсовет должен принимать геополитические, стратегические, в отдельных ситуациях кардинальные решения, останавливать тех, кто думает "узкопартийно, узкоперсонально, узковедомственно"."Видимо, сейчас, когда мы ввели его понятие через новую поправку в Конституцию, можно предположить, что он получит какие-то полномочия. Допустим, по стратегическим решениям нужно одобрение Госсовета или по каким-то спорным моментам", — отметил Жириновский.Политик поддерживает то, что в Госсовет вошли руководители парламентских фракций, руководство Федерального Собрания, при этом, по мнению Жириновского, влияние Госсовета сейчас не является достаточным."Хотя это, может быть, единственная площадка, когда президент слышит всех. Во-первых, он видит, где губернаторы. Молчат, сидят, понурив голову — уже можно смотреть, насколько этот губернатор сильный и так далее. Или руководители фракций", — заключил Жириновский.
https://ria.ru/20200822/zhirinovskiy-1576142486.html
https://ria.ru/20200722/1574733152.html
Лысый Кучерявый
Сверхполномочия должны быть только у Всероссийских референдумов. К тому же проводить их можно в электронной форме, главное механизмы отработать. Чтобы не повышали пенсионный возраст против мнения подавляющего большинства россиян. Люди должны принимать решения и нести за них ответственность.
24
Сергей Кочетков
Бред. Конкретно лишают народ власти. Ограничим полномочия депутатов? Всё, конкретно, авторитарный режим в унитарном государстве. Прощай демократия.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, лдпр, государственный совет рф, владимир жириновский, москва, политика
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Госсовет
должен иметь сверхполномочия, чтобы принимать стратегические решения во внешней и внутренней политике, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский
.
Двадцать лет назад, 1 сентября 2000 года, президент России Владимир Путин подписал указ "О Государственном совете РФ", а 29 сентября состоялось первое заседание органа.
"У него (Госсовета) должны быть сверхполномочия. Он не должен пожары тушить — на это МЧС есть, пускай тушит, наводнения тоже есть кому. Но стратегически он должен принимать решения… Ему (Госсовету) дать чрезвычайные полномочия по всей внешней политике, по внутренней", — сказал РИА Новости Жириновский.
По мнению лидера ЛДПР
, Госсовет должен принимать геополитические, стратегические, в отдельных ситуациях кардинальные решения, останавливать тех, кто думает "узкопартийно, узкоперсонально, узковедомственно".
"Видимо, сейчас, когда мы ввели его понятие через новую поправку в Конституцию, можно предположить, что он получит какие-то полномочия. Допустим, по стратегическим решениям нужно одобрение Госсовета или по каким-то спорным моментам", — отметил Жириновский.
Политик поддерживает то, что в Госсовет вошли руководители парламентских фракций, руководство Федерального Собрания, при этом, по мнению Жириновского, влияние Госсовета сейчас не является достаточным.
"Хотя это, может быть, единственная площадка, когда президент слышит всех. Во-первых, он видит, где губернаторы. Молчат, сидят, понурив голову — уже можно смотреть, насколько этот губернатор сильный и так далее. Или руководители фракций", — заключил Жириновский.