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Леди Гага полностью разделась и залезла в ледяную ванную
Популярная американская певица Леди Гага удивила подписчиков новой фотографией в Instagram. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T13:33
2020-08-26T13:33
lady gaga (стефани джерманотта)
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Популярная американская певица <a href="https://ria.ru/person_Ledi_Gaga_Stefani_Dzhermanotta/" target="_blank">Леди Гага</a> удивила подписчиков новой фотографией в <a href="https://www.instagram.com/ladygaga/" target="_blank">Instagram</a>. На фото обнаженная исполнительница позирует с медицинской маской на лице, погрузившись в наполненную льдом ванную.Поклонники Леди Гаги оценили довольно смелый поступок певицы."Господи, это так холодно, как ей это удается делать?" — поинтересовался пользователь blink_forever37."Спасибо вам за то, что так много делаете для того, чтобы доставить нам радость и развлечь" — поблагодарил певицу jacobdfuller."Может ли ледяная ванная быть опасной?" — спросила peachyqueenblog.
https://ria.ru/20200825/ratakovski-1576272898.html
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60
lady gaga (стефани джерманотта), сша

Леди Гага полностью разделась и залезла в ледяную ванную

13:33 26.08.2020
20590
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Леди Гага
Певица Леди Гага
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Популярная американская певица Леди Гага удивила подписчиков новой фотографией в Instagram.
На фото обнаженная исполнительница позирует с медицинской маской на лице, погрузившись в наполненную льдом ванную.
Поклонники Леди Гаги оценили довольно смелый поступок певицы.
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🌧❄️. #vmas

Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)

"Господи, это так холодно, как ей это удается делать?" — поинтересовался пользователь blink_forever37.
"Спасибо вам за то, что так много делаете для того, чтобы доставить нам радость и развлечь" — поблагодарил певицу jacobdfuller.
"Может ли ледяная ванная быть опасной?" — спросила peachyqueenblog.
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101043468
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