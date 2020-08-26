https://ria.ru/20200826/gaga-1576330330.html

Леди Гага полностью разделась и залезла в ледяную ванную

Популярная американская певица Леди Гага удивила подписчиков новой фотографией в Instagram. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T13:33

2020-08-26T13:33

2020-08-26T13:33

lady gaga (стефани джерманотта)

сша

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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Популярная американская певица <a href="https://ria.ru/person_Ledi_Gaga_Stefani_Dzhermanotta/" target="_blank">Леди Гага</a> удивила подписчиков новой фотографией в <a href="https://www.instagram.com/ladygaga/" target="_blank">Instagram</a>. На фото обнаженная исполнительница позирует с медицинской маской на лице, погрузившись в наполненную льдом ванную.Поклонники Леди Гаги оценили довольно смелый поступок певицы."Господи, это так холодно, как ей это удается делать?" — поинтересовался пользователь blink_forever37."Спасибо вам за то, что так много делаете для того, чтобы доставить нам радость и развлечь" — поблагодарил певицу jacobdfuller."Может ли ледяная ванная быть опасной?" — спросила peachyqueenblog.

https://ria.ru/20200825/ratakovski-1576272898.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

lady gaga (стефани джерманотта), сша