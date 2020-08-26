https://ria.ru/20200826/finansirovanie-1576324894.html

Проект "Новый Мурманск" получит финансирование на пять миллиардов рублей

Власти Мурманской области договорились о сотрудничестве с Фондом развития Дальнего Востока и Арктики при реализации инвестиционных проектов, в том числе о... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T12:07

2020-08-26T12:07

2020-08-26T12:22

мурманская область

дальний восток

андрей чибис

арктика

мурманская область

экономика

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<strong>МУРМАНСК, 26 авг – РИА Новости.</strong> Власти Мурманской области договорились о сотрудничестве с Фондом развития Дальнего Востока и Арктики при реализации инвестиционных проектов, в том числе о финансировании проекта "Новый Мурманск", который предполагает строительство культурно-делового центра и создание набережной на берегу <a href="https://ria.ru/location_Kolskijj_zaliv" target="_blank">Кольского залива</a>, сообщил губернатор <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_CHibis" target="_blank">Андрей Чибис</a> в своих <a href="https://www.facebook.com/a.v.chibis" target="_blank" rel="nofollow noopener">соцсетях</a>.Он уточнил, что ещё один объект - универсальный зерновой терминал. "Общий объём инвестиций, которые получит <a href="https://ria.ru/location_Murmanskaja_oblast" target="_blank">Мурманская область</a>, превысит 5 миллиардов рублей", - добавил губернатор.В пресс-службе правительства региона в среду сообщили, что масштабный проект создания международного арктического культурно-делового центра на территории опережающего развития "Столица Арктики" - это уникальный кластер, который появится в результате комплексного редевелопмента припортовых территорий."В него войдут конгрессно-выставочный центр, экологический и международный музей Арктики, центр арктического туризма и северного дизайна, исследовательская лаборатория, гастромаркет, площадки для развития малого и среднего бизнеса и парк. Объем инвестиций в проект, по предварительным оценкам правительства Мурманской области, составит около 5 миллиардов рублей", - отметили в правительстве.По словам Чибиса, сегодня в Мурманской области создаются самые выгодные условия для крупных инвестиционных проектов, 28 августа в силу вступает закон о государственной поддержке предпринимательской деятельности в арктической зоне РФ. Для резидентов предусмотрены максимальные льготы, включая снижение размера социальных взносов с 30% до 7%."Поддержка проектов городского развития является одним из приоритетных направлений работы Фонда развития Дальнего Востока и Арктики и группы ВЭБ.РФ. Новые центры городской жизни, которые появятся в результате ревитализации одного из районов города, позволят не только улучшить качество жизни, но и станут мощными магнитами для предпринимателей, а также российских и зарубежных туристов, стимулом для развития транспортной инфраструктуры и индустрии гостеприимства", – отметил генеральный директор ФРДВ <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_CHekunkov" target="_blank">Алексей Чекунков</a>, которого цитирует пресс-служба правительства региона.

https://ria.ru/20200823/1576067730.html

https://ria.ru/20200720/1574581100.html

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арктика

мурманская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дальний восток, андрей чибис, арктика, мурманская область, экономика