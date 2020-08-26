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https://ria.ru/20200826/figura-1576294898.html
Вокалистка Artik & Asti покорила Сеть подтянутой фигурой
Анна Дзюба, вокалистка поп-группы Artik & Asti, покорила пользователей в инстаграме подтянутой фигурой, разместив фотографию в купальнике с отдыха в Турции. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T00:27
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культура
artik & asti
новости культуры
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
турция
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. </strong>Анна Дзюба, вокалистка поп-группы Artik &amp; Asti, покорила пользователей в инстаграме подтянутой фигурой, разместив фотографию в купальнике с отдыха в Турции.На снимке исполнительница хитов "Грустный дэнс" и "Девочка, танцуй" позирует на фоне лежаков и моря в купальнике лимонного цвета и солнцезащитных очках в тон."Ой, какая", — прокомментировала Дарья Шейко из музыкального дуэта Rasa.Остальные присоединились к обсуждению: "Мечтаю о так же фигуре", — написала _jilison_; "Идеальная фигура, красотка", — поддержала parfenova180490. "Аня — шикарная!" — написала __patrushevva__; "Какая ты бомбита", — подчеркнула anna_zheleznyak_.
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artik & asti , новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, турция

Вокалистка Artik & Asti покорила Сеть подтянутой фигурой

00:27 26.08.2020 (обновлено: 00:28 26.08.2020)
12127
© РИА НовостиВокалистка Artik & Asti Анна Дзюба
Вокалистка Artik & Asti Анна Дзюба
© РИА Новости
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Анна Дзюба, вокалистка поп-группы Artik & Asti, покорила пользователей в инстаграме подтянутой фигурой, разместив фотографию в купальнике с отдыха в Турции.
"Как же хорошо у моря. Даже несколько дней здесь, и у меня случилась полная перезагрузка. Витамин D делает свое дело. Начинаю мечтать жить у моря. Нужно поставить себе цель, обычно вселенная мне помогает в их исполнении", — написала Дзюба.
На снимке исполнительница хитов "Грустный дэнс" и "Девочка, танцуй" позирует на фоне лежаков и моря в купальнике лимонного цвета и солнцезащитных очках в тон.
"Ой, какая", — прокомментировала Дарья Шейко из музыкального дуэта Rasa.
Остальные присоединились к обсуждению: "Мечтаю о так же фигуре", — написала _jilison_; "Идеальная фигура, красотка", — поддержала parfenova180490. "Аня — шикарная!" — написала __patrushevva__; "Какая ты бомбита", — подчеркнула anna_zheleznyak_.
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