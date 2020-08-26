https://ria.ru/20200826/figura-1576294898.html

Вокалистка Artik & Asti покорила Сеть подтянутой фигурой

Анна Дзюба, вокалистка поп-группы Artik & Asti, покорила пользователей в инстаграме подтянутой фигурой, разместив фотографию в купальнике с отдыха в Турции. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T00:27

2020-08-26T00:27

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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. </strong>Анна Дзюба, вокалистка поп-группы Artik & Asti, покорила пользователей в инстаграме подтянутой фигурой, разместив фотографию в купальнике с отдыха в Турции.На снимке исполнительница хитов "Грустный дэнс" и "Девочка, танцуй" позирует на фоне лежаков и моря в купальнике лимонного цвета и солнцезащитных очках в тон."Ой, какая", — прокомментировала Дарья Шейко из музыкального дуэта Rasa.Остальные присоединились к обсуждению: "Мечтаю о так же фигуре", — написала _jilison_; "Идеальная фигура, красотка", — поддержала parfenova180490. "Аня — шикарная!" — написала __patrushevva__; "Какая ты бомбита", — подчеркнула anna_zheleznyak_.

https://ria.ru/20200824/fotografiya-1576257782.html

турция

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

artik & asti , новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, турция