https://ria.ru/20200826/figura-1576294898.html
Вокалистка Artik & Asti покорила Сеть подтянутой фигурой
Анна Дзюба, вокалистка поп-группы Artik & Asti, покорила пользователей в инстаграме подтянутой фигурой, разместив фотографию в купальнике с отдыха в Турции. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T00:27
2020-08-26T00:27
2020-08-26T00:28
культура
artik & asti
новости культуры
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576296082_222:51:994:485_1400x0_80_0_0_f88e83b9eb2f28fbf69bae40466210c1.jpg
<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. </strong>Анна Дзюба, вокалистка поп-группы Artik & Asti, покорила пользователей в инстаграме подтянутой фигурой, разместив фотографию в купальнике с отдыха в Турции.На снимке исполнительница хитов "Грустный дэнс" и "Девочка, танцуй" позирует на фоне лежаков и моря в купальнике лимонного цвета и солнцезащитных очках в тон."Ой, какая", — прокомментировала Дарья Шейко из музыкального дуэта Rasa.Остальные присоединились к обсуждению: "Мечтаю о так же фигуре", — написала _jilison_; "Идеальная фигура, красотка", — поддержала parfenova180490. "Аня — шикарная!" — написала __patrushevva__; "Какая ты бомбита", — подчеркнула anna_zheleznyak_.
https://ria.ru/20200824/fotografiya-1576257782.html
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576296082_0:0:994:747_1400x0_80_0_0_8112bd623ba00d79556290fd2537ca8f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
artik & asti , новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, турция
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Анна Дзюба, вокалистка поп-группы Artik & Asti, покорила пользователей в инстаграме подтянутой фигурой, разместив фотографию в купальнике с отдыха в Турции.
"Как же хорошо у моря. Даже несколько дней здесь, и у меня случилась полная перезагрузка. Витамин D делает свое дело. Начинаю мечтать жить у моря. Нужно поставить себе цель, обычно вселенная мне помогает в их исполнении", — написала Дзюба.
На снимке исполнительница хитов "Грустный дэнс" и "Девочка, танцуй" позирует на фоне лежаков и моря в купальнике лимонного цвета и солнцезащитных очках в тон.
"Ой, какая", — прокомментировала Дарья Шейко из музыкального дуэта Rasa.
Остальные присоединились к обсуждению: "Мечтаю о так же фигуре", — написала _jilison_; "Идеальная фигура, красотка", — поддержала parfenova180490. "Аня — шикарная!" — написала __patrushevva__; "Какая ты бомбита", — подчеркнула anna_zheleznyak_.