https://ria.ru/20200826/ekzarkh-1576354779.html

Новый глава Белорусской церкви выступил с первым обращением к верующим

Новый глава Белорусской православной (БПЦ) Вениамин заявил, что в Белоруссии "помимо внешнего противостояния, совершается духовная борьба за Отечество", и... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T20:53

2020-08-26T20:53

2020-08-26T20:53

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

белоруссия

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<strong>МИНСК, 26 авг – РИА Новости.</strong> Новый глава Белорусской православной (БПЦ) Вениамин заявил, что в Белоруссии "помимо внешнего противостояния, совершается духовная борьба за Отечество", и указал на "грех беззакония" как причину последних трагических событий в стране.Священный синод Русской православной церкви во вторник освободил митрополита Минского и Заславского Павла от должности патриаршего экзарха всея Беларуси, назначив на этот пост епископа Борисовского и Марьингорского Вениамина. Митрополит Павел в свою очередь назначен главой Кубанской митрополии."Первое мое к вам обращение как предстоятеля Белорусской Православной Церкви не будет торжественным и возвышенным. Оно будет проистекать от боли сердца за родной народ и землю нашу, от любви ко всем вам", - говорится в <a href="http://church.by/news/episkop-veniamin-sejchas-sovershaetsja-duhovnaja-borba-za-nashe-otechestvo" target="_blank" rel="nofollow noopener">обращении</a> экзарха на сайте БПЦ.По его словам, все верующие православные, "зная силу общей молитвы и сознавая, что, помимо внешнего противостояния, совершается духовная борьба за Отечество и в сердце каждого…, призваны усилить свою молитву, с усердием и дерзновением, верою, надеждою и любовью к Богу и ближним". "Это единение в общей молитве и любви по вере и закону Христову всегда было неотъемлемым правилом на Белой Руси в преодолении различных бед, скорбей, болезней и смут", - подчеркнул глава БПЦ.Он подчеркнул, что "последние скорбные события в нашем Отечестве произошли от того, что сердца наши склонились в недобрую сторону, от того, что свет Христов не смог воссиять в это темное время, когда проявился грех беззакония".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, по официальным данным, трое протестующих скончались.

https://radiosputnik.ria.ru/20200825/belorussiya-tserkov-1576298968.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, белоруссия