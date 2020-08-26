https://ria.ru/20200826/drevesina-1576317377.html

Выявлены новые случаи контрабанды леса в Китай на 244 миллиона рублей

Федеральная таможенная служба (ФТС) совместно с МВД в ходе расследования деятельности организованной преступной группы выявила новые факты контрабанды леса на... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T10:29

2020-08-26T10:29

2020-08-26T10:29

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

федеральная таможенная служба (фтс россии)

китай

происшествия

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Федеральная таможенная служба (<a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_tamozhennaja_sluzhba_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФТС</a>) совместно с МВД в ходе расследования деятельности организованной преступной группы выявила новые факты контрабанды леса на 244 миллиона рублей, сообщает ФТС."Новые факты контрабанды леса в <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> на общую сумму около 244 миллиона рублей, совершенные организованной преступной группой, выявили сотрудники Иркутской таможни во взаимодействии с Сибирской оперативной таможней и Восточно-Сибирским ЛУ МВД на транспорте", - говорится в сообщении.По результатам совместной оперативно-розыскной деятельности удалось установить две новые фирмы, зарегистрированные на подставных лиц. Через них члены ОПГ экспортировали по подложным документам 36,5 тысячи кубометров лесоматериалов неизвестного происхождения. Общая стоимость незаконно экспортированных данной преступной группой лесоматериалов уже достигла 873 миллиона рублей.В ходе проверки установлено, что для вывоза стратегически важного ресурса злоумышленники регистрировали в <a href="http://ria.ru/location_Irkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Иркутске</a> фиктивные компании и заключали большое количество контрактов с китайскими фирмами. В 2019-2020 годах в рамках данных договоров экспортировались пиломатериалы хвойных пород неизвестного происхождения, а в контрольные органы представлялись подложные документы и сведения."По данным фактам Иркутская таможня возбудила два уголовных дела по части 3 статьи 226.1 УК РФ. Кроме того, еще два уголовных дела по части 1 статьи 173.1 УК РФ и по части 1 статьи 173.2 УК РФ возбуждены по фактам предоставления в госорган данных и документов, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице", - заключили в ведомстве.Иркутская таможня уже возбудила два уголовных дела в отношении указанной ОПГ по факту контрабанды леса на сумму около 420 миллионов рублей. По другому эпизоду - контрабанде пиломатериалов на сумму более 9 миллионов рублей уголовное дело возбудила Сибирская оперативная таможня. Также ранее МВД России опубликовало информацию об одном из эпизодов деятельности преступной группы - незаконных поставках леса на сумму около 200 миллионов рублей.

https://ria.ru/20190423/1552695156.html

https://ria.ru/20180719/1524911949.html

https://ria.ru/20191013/1559680961.html

россия

китай

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная таможенная служба (фтс россии), китай, происшествия