https://ria.ru/20200826/dovod-1576323420.html
Том Круз посмотрел "Довод" Кристофера Нолана и поделился впечатлением
Американский актер Том Круз опубликовал в твиттере видео похода в один из кинотеатров Лондона, где он смотрел новый триллер Кристофера Нолана "Довод", сообщает... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T14:05
2020-08-26T14:05
2020-08-26T14:08
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кристофер нолан
лондон
культура
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Американский актер Том Круз опубликовал в твиттере видео похода в один из кинотеатров Лондона, где он смотрел новый триллер Кристофера Нолана "Довод", <a href="https://etcanada.com/news/683730/a-masked-tom-cruise-watches-tenet-incognito-in-cinema-across-the-pond/" target="_blank">сообщает</a> ET Canada. В ролике актер машет из машины поклонникам, которые узнали его. В какой-то момент трехкратный номинант на премию "Оскар" говорит: "Как это случилось? На мне маска". После просмотра фильма Том Круз даже сфотографировался с несколькими зрителями. Один из них написал в соцсети: "Встретил его на улице после фильма. Мой сын был счастлив, хотя маска на лице скрывает этот факт". В России премьера триллера состоится 3 сентября.В фильме расскажут, как главные герои в исполнении Джона Дэвида Вашингтона и Роберта Паттинсона сражаются за спасение мира, путешествуя через реалии международного шпионажа, однако вскоре их миссия выходит за пределы привычного хода вещей.
https://ria.ru/20200825/dovod-1576259386.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фильмы 2020, кино и сериалы, новости культуры, том круз, роберт паттинсон, кристофер нолан, лондон
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.
Американский актер Том Круз опубликовал в твиттере видео похода в один из кинотеатров Лондона, где он смотрел новый триллер Кристофера Нолана "Довод", сообщает
ET Canada.
"Большой фильм. Большой экран. Очень понравилось", — поделился впечатлением Круз.
В ролике актер машет из машины поклонникам, которые узнали его. В какой-то момент трехкратный номинант на премию "Оскар" говорит: "Как это случилось? На мне маска".
После просмотра фильма Том Круз даже сфотографировался с несколькими зрителями. Один из них написал в соцсети: "Встретил его на улице после фильма. Мой сын был счастлив, хотя маска на лице скрывает этот факт".
В России премьера триллера состоится 3 сентября.
В фильме расскажут, как главные герои в исполнении Джона Дэвида Вашингтона и Роберта Паттинсона сражаются за спасение мира, путешествуя через реалии международного шпионажа, однако вскоре их миссия выходит за пределы привычного хода вещей.