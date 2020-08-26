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https://ria.ru/20200826/dovod-1576323420.html
Том Круз посмотрел "Довод" Кристофера Нолана и поделился впечатлением
Американский актер Том Круз опубликовал в твиттере видео похода в один из кинотеатров Лондона, где он смотрел новый триллер Кристофера Нолана "Довод", сообщает... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T14:05
2020-08-26T14:08
фильмы 2020
кино и сериалы
новости культуры
том круз
роберт паттинсон
кристофер нолан
лондон
культура
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Американский актер Том Круз опубликовал в твиттере видео похода в один из кинотеатров Лондона, где он смотрел новый триллер Кристофера Нолана "Довод", <a href="https://etcanada.com/news/683730/a-masked-tom-cruise-watches-tenet-incognito-in-cinema-across-the-pond/" target="_blank">сообщает</a> ET Canada. В ролике актер машет из машины поклонникам, которые узнали его. В какой-то момент трехкратный номинант на премию "Оскар" говорит: "Как это случилось? На мне маска". После просмотра фильма Том Круз даже сфотографировался с несколькими зрителями. Один из них написал в соцсети: "Встретил его на улице после фильма. Мой сын был счастлив, хотя маска на лице скрывает этот факт". В России премьера триллера состоится 3 сентября.В фильме расскажут, как главные герои в исполнении Джона Дэвида Вашингтона и Роберта Паттинсона сражаются за спасение мира, путешествуя через реалии международного шпионажа, однако вскоре их миссия выходит за пределы привычного хода вещей.
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фильмы 2020, кино и сериалы, новости культуры, том круз, роберт паттинсон, кристофер нолан, лондон

Том Круз посмотрел "Довод" Кристофера Нолана и поделился впечатлением

14:05 26.08.2020 (обновлено: 14:08 26.08.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкФотоколл актеров фильма "Обливион"
Фотоколл актеров фильма Обливион
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Американский актер Том Круз опубликовал в твиттере видео похода в один из кинотеатров Лондона, где он смотрел новый триллер Кристофера Нолана "Довод", сообщает ET Canada.

"Большой фильм. Большой экран. Очень понравилось", — поделился впечатлением Круз.

В ролике актер машет из машины поклонникам, которые узнали его. В какой-то момент трехкратный номинант на премию "Оскар" говорит: "Как это случилось? На мне маска".
После просмотра фильма Том Круз даже сфотографировался с несколькими зрителями. Один из них написал в соцсети: "Встретил его на улице после фильма. Мой сын был счастлив, хотя маска на лице скрывает этот факт".
В России премьера триллера состоится 3 сентября.
В фильме расскажут, как главные герои в исполнении Джона Дэвида Вашингтона и Роберта Паттинсона сражаются за спасение мира, путешествуя через реалии международного шпионажа, однако вскоре их миссия выходит за пределы привычного хода вещей.
Кадр из фильма Довод
25 августа, 07:24Культура
В Сети появились отзывы на "Довод" Кристофера Нолана
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Культурафильмы 2020Кино и сериалыНовости культурыТом КрузРоберт ПаттинсонКристофер НоланЛондон
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