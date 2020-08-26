https://ria.ru/20200826/dovod-1576323420.html

Том Круз посмотрел "Довод" Кристофера Нолана и поделился впечатлением

Американский актер Том Круз опубликовал в твиттере видео похода в один из кинотеатров Лондона, где он смотрел новый триллер Кристофера Нолана "Довод", сообщает... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T14:05

2020-08-26T14:05

2020-08-26T14:08

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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Американский актер Том Круз опубликовал в твиттере видео похода в один из кинотеатров Лондона, где он смотрел новый триллер Кристофера Нолана "Довод", <a href="https://etcanada.com/news/683730/a-masked-tom-cruise-watches-tenet-incognito-in-cinema-across-the-pond/" target="_blank">сообщает</a> ET Canada. В ролике актер машет из машины поклонникам, которые узнали его. В какой-то момент трехкратный номинант на премию "Оскар" говорит: "Как это случилось? На мне маска". После просмотра фильма Том Круз даже сфотографировался с несколькими зрителями. Один из них написал в соцсети: "Встретил его на улице после фильма. Мой сын был счастлив, хотя маска на лице скрывает этот факт". В России премьера триллера состоится 3 сентября.В фильме расскажут, как главные герои в исполнении Джона Дэвида Вашингтона и Роберта Паттинсона сражаются за спасение мира, путешествуя через реалии международного шпионажа, однако вскоре их миссия выходит за пределы привычного хода вещей.

https://ria.ru/20200825/dovod-1576259386.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фильмы 2020, кино и сериалы, новости культуры, том круз, роберт паттинсон, кристофер нолан, лондон