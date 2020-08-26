https://ria.ru/20200826/dorogi-1576318797.html
Ремонт московских дорог в рамках подготовки к зиме выполнен на 70%
Ремонт дорог в рамках подготовки к зиме выполнен на 70%, все работы будут завершены в октябре, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T10:48
2020-08-26T10:48
2020-08-26T10:47
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петр бирюков
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Ремонт дорог в рамках подготовки к зиме выполнен на 70%, все работы будут завершены в октябре, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства <a href="https://ria.ru/person_Petr_Birjukov" target="_blank">Петр Бирюков</a>.Заммэра отметил, что в настоящее время в городе ведется подготовка дорог к осенне-зимнему периоду."Одна из задач - убрать колейность, которая образовалась из-за интенсивного движения и перепадов температуры, так как она может стать причиной ДТП. В этом году запланированы работы на 923 объектах общей площадью свыше 18 миллионов квадратных метров", - сообщил Бирюков.Заместитель мэра напомнил, что из-за ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой, ремонт дорог в этом году стартовал на два месяца позже. Но, несмотря на это, весь запланированный объем работ будет выполнен."Сроки проведения ремонтных работ на объектах скорректированы, сейчас все они ведутся в соответствии с утвержденными графиками. Выполнены работы по ремонту 12,4 миллиона квадратных метров асфальтобетонного покрытия, в том числе на центральных улицах, Коровинском шоссе, участках Садового кольца, Кремлевской набережной, Крылатской и Молодогвардейской улицах", - отметил Бирюков.Также в настоящее время ведутся работы, в частности, на Алтуфьевском шоссе, улицах Большая Академическая, 16-я Парковая, Миклухо-Маклая, Калужском шоссе и улице Лефортовский Вал.После завершения работ будут нанесены осевые линии дорожной разметки, разделяющие транспортные потоки противоположных направлений, а спустя десять дней - линии рядности, пешеходные переходы, стоп-линии, а также стрелы, дублирующие дорожные знаки и разметку остановок общественного транспорта."Все работы по ремонту дорог в Москве будут завершены в октябре", - заключил заммэра.
https://realty.ria.ru/20200818/1575927196.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.
Ремонт дорог в рамках подготовки к зиме выполнен на 70%, все работы будут завершены в октябре, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
Заммэра отметил, что в настоящее время в городе ведется подготовка дорог к осенне-зимнему периоду.
"Одна из задач - убрать колейность, которая образовалась из-за интенсивного движения и перепадов температуры, так как она может стать причиной ДТП. В этом году запланированы работы на 923 объектах общей площадью свыше 18 миллионов квадратных метров", - сообщил Бирюков.
Заместитель мэра напомнил, что из-за ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой, ремонт дорог в этом году стартовал на два месяца позже. Но, несмотря на это, весь запланированный объем работ будет выполнен.
"Сроки проведения ремонтных работ на объектах скорректированы, сейчас все они ведутся в соответствии с утвержденными графиками. Выполнены работы по ремонту 12,4 миллиона квадратных метров асфальтобетонного покрытия, в том числе на центральных улицах, Коровинском шоссе, участках Садового кольца, Кремлевской набережной, Крылатской и Молодогвардейской улицах", - отметил Бирюков.
Также в настоящее время ведутся работы, в частности, на Алтуфьевском шоссе, улицах Большая Академическая, 16-я Парковая, Миклухо-Маклая, Калужском шоссе и улице Лефортовский Вал.
После завершения работ будут нанесены осевые линии дорожной разметки, разделяющие транспортные потоки противоположных направлений, а спустя десять дней - линии рядности, пешеходные переходы, стоп-линии, а также стрелы, дублирующие дорожные знаки и разметку остановок общественного транспорта.
"Все работы по ремонту дорог в Москве будут завершены в октябре", - заключил заммэра.