https://ria.ru/20200826/dorogi-1576318797.html

Ремонт московских дорог в рамках подготовки к зиме выполнен на 70%

Ремонт дорог в рамках подготовки к зиме выполнен на 70%, все работы будут завершены в октябре, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T10:48

2020-08-26T10:48

2020-08-26T10:47

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петр бирюков

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Ремонт дорог в рамках подготовки к зиме выполнен на 70%, все работы будут завершены в октябре, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства <a href="https://ria.ru/person_Petr_Birjukov" target="_blank">Петр Бирюков</a>.Заммэра отметил, что в настоящее время в городе ведется подготовка дорог к осенне-зимнему периоду."Одна из задач - убрать колейность, которая образовалась из-за интенсивного движения и перепадов температуры, так как она может стать причиной ДТП. В этом году запланированы работы на 923 объектах общей площадью свыше 18 миллионов квадратных метров", - сообщил Бирюков.Заместитель мэра напомнил, что из-за ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой, ремонт дорог в этом году стартовал на два месяца позже. Но, несмотря на это, весь запланированный объем работ будет выполнен."Сроки проведения ремонтных работ на объектах скорректированы, сейчас все они ведутся в соответствии с утвержденными графиками. Выполнены работы по ремонту 12,4 миллиона квадратных метров асфальтобетонного покрытия, в том числе на центральных улицах, Коровинском шоссе, участках Садового кольца, Кремлевской набережной, Крылатской и Молодогвардейской улицах", - отметил Бирюков.Также в настоящее время ведутся работы, в частности, на Алтуфьевском шоссе, улицах Большая Академическая, 16-я Парковая, Миклухо-Маклая, Калужском шоссе и улице Лефортовский Вал.После завершения работ будут нанесены осевые линии дорожной разметки, разделяющие транспортные потоки противоположных направлений, а спустя десять дней - линии рядности, пешеходные переходы, стоп-линии, а также стрелы, дублирующие дорожные знаки и разметку остановок общественного транспорта."Все работы по ремонту дорог в Москве будут завершены в октябре", - заключил заммэра.

https://realty.ria.ru/20200818/1575927196.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков