https://ria.ru/20200826/donbass-1576333716.html

В Киеве призвали провести выборы в Донбассе по отдельному закону

Выборы на неподконтрольной Киеву территории Донбассу должны быть проведены по отдельно принятому закону, заявил вице-премьер Украины, замглавы делегации Киева в РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T14:44

2020-08-26T14:44

2020-08-26T14:44

алексей резников

минские соглашения

ситуация в днр и лнр

донбасс

верховная рада украины

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 26 авг - РИА Новости.</strong> Выборы на неподконтрольной <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеву</a> территории <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассу</a> должны быть проведены по отдельно принятому закону, заявил вице-премьер <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, замглавы делегации Киева в Минске <a href="http://ria.ru/person_aleksey-reznikov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Резников</a>."Парламент Украины должен принять соответствующий отдельный закон о досрочных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областях Украины. И в соответствии с этим законом там должны и могут быть проведены выборы", - заявил Резников в среду в ходе общения с журналистами, которое транслировал телеканал "<a href="https://24tv.ua/ru/dlja-provedenija-vyborov-ordlo-nuzhen-specialnyj-zakon-reznikov_n1402442" target="_blank" rel="nofollow noopener">Украина24</a>".По его словам, порядок проведения выборов в Донбассе прописан в Минских соглашениях, которые необходимо выполнять.Ранее парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украино-российской границей. В июле полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявлял, что постановление <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> о проведении местных выборов противоречит Минским соглашениям.

https://ria.ru/20200825/ukraina-1576257457.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей резников, минские соглашения, ситуация в днр и лнр, донбасс, верховная рада украины, украина, в мире