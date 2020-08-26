Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200826/donbass-1576333716.html
В Киеве призвали провести выборы в Донбассе по отдельному закону
Выборы на неподконтрольной Киеву территории Донбассу должны быть проведены по отдельно принятому закону, заявил вице-премьер Украины, замглавы делегации Киева в РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T14:44
2020-08-26T14:44
алексей резников
минские соглашения
ситуация в днр и лнр
донбасс
верховная рада украины
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155881/47/1558814736_0:156:3000:1844_1400x0_80_0_0_b9d7f089414e380fe3ea25c7a81bec2f.jpg
<strong>КИЕВ, 26 авг - РИА Новости.</strong> Выборы на неподконтрольной <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеву</a> территории <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассу</a> должны быть проведены по отдельно принятому закону, заявил вице-премьер <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, замглавы делегации Киева в Минске <a href="http://ria.ru/person_aleksey-reznikov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Резников</a>."Парламент Украины должен принять соответствующий отдельный закон о досрочных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областях Украины. И в соответствии с этим законом там должны и могут быть проведены выборы", - заявил Резников в среду в ходе общения с журналистами, которое транслировал телеканал "<a href="https://24tv.ua/ru/dlja-provedenija-vyborov-ordlo-nuzhen-specialnyj-zakon-reznikov_n1402442" target="_blank" rel="nofollow noopener">Украина24</a>".По его словам, порядок проведения выборов в Донбассе прописан в Минских соглашениях, которые необходимо выполнять.Ранее парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украино-российской границей. В июле полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявлял, что постановление <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> о проведении местных выборов противоречит Минским соглашениям.
https://ria.ru/20200825/ukraina-1576257457.html
5
донбасс
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155881/47/1558814736_167:0:2834:2000_1400x0_80_0_0_b4d8a8e6e2889c5c2e3389868dd3be87.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей резников, минские соглашения, ситуация в днр и лнр, донбасс, верховная рада украины, украина, в мире

В Киеве призвали провести выборы в Донбассе по отдельному закону

14:44 26.08.2020
1572
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВице-премьер Украины, замглавы делегации Киева в Минске Алексей Резников
Вице-премьер Украины, замглавы делегации Киева в Минске Алексей Резников
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Вице-премьер Украины, замглавы делегации Киева в Минске Алексей Резников. Архивное фото
КИЕВ, 26 авг - РИА Новости. Выборы на неподконтрольной Киеву территории Донбассу должны быть проведены по отдельно принятому закону, заявил вице-премьер Украины, замглавы делегации Киева в Минске Алексей Резников.
"Парламент Украины должен принять соответствующий отдельный закон о досрочных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областях Украины. И в соответствии с этим законом там должны и могут быть проведены выборы", - заявил Резников в среду в ходе общения с журналистами, которое транслировал телеканал "Украина24".
Рабочая поездка Президентов Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
25 августа, 08:00
Зеленский поддержал гостерроризм. Как отреагирует Россия
По его словам, порядок проведения выборов в Донбассе прописан в Минских соглашениях, которые необходимо выполнять.
Ранее парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украино-российской границей. В июле полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявлял, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит Минским соглашениям.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
11101133
Обсудить 5
Алексей РезниковМинские соглашенияСитуация в ДНР и ЛНРДонбассВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Алексей Навальный
В Германии рассказали, где применяются вещества из диагноза Навального
Участники митинга оппозиции возле Минского завода колёсных тягачей
Лидера стачкома МЗКТ арестовали на десять суток
Владимир Зеленский
В СФ предостерегли Зеленского от попыток увязать вопрос Донбасса с Крымом
Алексей Навальный
Омские врачи обратились к немецким коллегам из-за ситуации с Навальным
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
В Иране заявили об очередном поражении США
Лауреат Нобелевской премии по литературе, член Координационного совета оппозиции Светлана Алексиевич у здания Следственного комитета в Минске
Алексиевич не стала давать показания в СК Белоруссии
Салон автомобиля ВАЗ-2101 в музее прототипов АвтоВАЗ в Тольятти
Британцы внесли два российских автомобиля в список самых долгоживущих
Объем выбросов парниковых газов в России за 25 лет сократился почти вдвое
Медведев рассказал об опасности углеродного налога Евросоюза
Участница конкурса красоты среди женщин-военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения Макияж под камуфляж
"И стрелять не надо". Жириновский предложил брать в армию больше женщин
Отдых в Крыму
"Вопрос закрыт навсегда". В Госдуме ответили на слова Зеленского о Крыме
Премьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне
Джонсон будет добиваться расследования произошедшего с Навальным
Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
Украина закроет въезд для иностранцев на месяц из-за коронавируса
Министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс на пресс-конференции в МИД по поводу ситуации в Республике Беларусь
Глава МИД Литвы обратился к белорусскому коллеге на русском языке
Пассажиры международных рейсов в зоне выдачи багажа аэропорта Толмачево в Новосибирске
У норвежского ученого на границе конфисковали волосы российских студенток
Строительство искусственного острова в Южно-Китайском море
США ввели санкции против китайских компаний из-за искусственных островов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:32Россиянка в шортах попала в ледяную ловушку в Альпах
03:19Эксперт рассказал, какие экраны смартфонов вредны для человека
03:07В МГУ могут создать вакцину одновременно от гриппа и коронавируса
03:00Сибирь в древности была крупным центром цивилизации, считают ученые
02:45Роман Полански не смог восстановить членство в Киноакадемии
02:29В Госдепе прокомментировали запуск Китаем ракет с целью "запугать США"
02:18Эксперт рассказал, когда возможно двойное списание с карты
02:17Американское СМИ оценило рассекреченное видео испытаний "Царь-бомбы"
02:13Пашаев рассказал об "охоте" на свидетеля ДТП с Ефремовым
01:19Из-за протечки в Третьяковке 27 августа не откроются несколько выставок
00:47Эксперты сравнили "активность" оппозиции в 2020 году и на прошлых выборах
00:38Эксперты оценили шансы партий "За правду" и "Новые люди" на выборах 2020
00:24В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на Первое сентября
00:18В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве до конца недели
23:52Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии
23:33Еврокомиссар ушел в отставку из-за скандала с нарушением самоизоляции
23:18Глава Башкирии назвал конфликт вокруг Куштау исчерпанным
23:09Университет Хопкинса: число заражений COVID-19 превысило 24 миллиона
23:05В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:52Адвоката Ефремова проверят на полиграфе по делу о мошенничестве
Лента новостейМолния