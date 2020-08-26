https://ria.ru/20200826/degtyarev-1576335939.html

Жириновский назвал Дегтярева "самым грамотным губернатором"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев советовался с ним по вопросам управления регионом. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T15:28

2020-08-26T15:28

2020-08-26T15:28

михаил дегтярев

лдпр

госдума рф

владимир жириновский

хабаровский край

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574637852_0:47:922:566_1400x0_80_0_0_51e4bbf03a2432267cb30c6e83e0fdef.jpg

<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Лидер <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> Владимир Жириновский заявил, что врио губернатора <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровского края</a> Михаил Дегтярев советовался с ним по вопросам управления регионом.Ранее сообщалось, что в прошедшую пятницу Жириновский и <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Degtjarev/" target="_blank">Дегтярев </a>провели рабочую встречу в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, Дегтярев был назначен на партийную должность координатора регионального отделения партии в крае."Да, Михаил Владимирович советовался", - сказал <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank">Жириновский </a>в ответ на вопрос, советовался ли с ним Дегтярев по каким-то вопросам управления вверенным ему регионом."Это самый грамотный, я думаю, сегодня губернатор. Он прошел хорошую школу подготовки для занятия такой высокой руководящей должности. Он объехал всю страну с нами, много лет был депутатом, председателем комитета. Мы хотели, чтобы его поддерживали на местах", - добавил политик.Депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> от ЛДПР Михаил Дегтярев был назначен врио главы Хабаровского края 20 июля.

https://ria.ru/20200820/1576014863.html

https://ria.ru/20200813/1575720173.html

3

хабаровский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил дегтярев, лдпр, госдума рф, владимир жириновский, хабаровский край, политика