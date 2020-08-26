https://ria.ru/20200826/degtyarev-1576335939.html
Жириновский назвал Дегтярева "самым грамотным губернатором"
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев советовался с ним по вопросам управления регионом. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T15:28
2020-08-26T15:28
2020-08-26T15:28
михаил дегтярев
лдпр
госдума рф
владимир жириновский
хабаровский край
политика
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Лидер <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> Владимир Жириновский заявил, что врио губернатора <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровского края</a> Михаил Дегтярев советовался с ним по вопросам управления регионом.Ранее сообщалось, что в прошедшую пятницу Жириновский и <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Degtjarev/" target="_blank">Дегтярев </a>провели рабочую встречу в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, Дегтярев был назначен на партийную должность координатора регионального отделения партии в крае."Да, Михаил Владимирович советовался", - сказал <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank">Жириновский </a>в ответ на вопрос, советовался ли с ним Дегтярев по каким-то вопросам управления вверенным ему регионом."Это самый грамотный, я думаю, сегодня губернатор. Он прошел хорошую школу подготовки для занятия такой высокой руководящей должности. Он объехал всю страну с нами, много лет был депутатом, председателем комитета. Мы хотели, чтобы его поддерживали на местах", - добавил политик.Депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> от ЛДПР Михаил Дегтярев был назначен врио главы Хабаровского края 20 июля.
https://ria.ru/20200820/1576014863.html
https://ria.ru/20200813/1575720173.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил дегтярев, лдпр, госдума рф, владимир жириновский, хабаровский край, политика