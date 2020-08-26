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https://ria.ru/20200826/bloger-1576310822.html
Станцевавшей в костюме монахини популярной блогерше разбили лицо
Блогерша Яна Леонова заявила в своем Instagram, что стала жертвой нападения, видео она опубликовала в сторис. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T01:29
2020-08-26T02:19
россия
общество - видео
происшествия
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. </strong>Блогерша Яна Леонова заявила в своем <a href="https://www.instagram.com/websamka/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>, что стала жертвой нападения, видео она опубликовала в сторис.На кадрах видно отравленное лицо девушки, которая не может сдержать слезы. По словам Леоновой, неизвестный мужчина в маске и на самокате напал на нее, когда та возвращалась домой от подруги. Злоумышленник несколько раз ударил девушку по лицу и крикнул, что она заслужила такое отношение "своими непристойными видео".Также она поделилась записью из травмпункта, куда приехала, чтобы зафикировать побои. Девушка добавила, что планирует написать заявление в полицию.Скандал вокруг Леоновой разгорелся после того, как она опубликовала в своем аккаунте в TikTok видео, на котором она танцует в костюме католической монахини. Многие пользователи раскритиковали девушку, посчитав, что она предстала в слишком откровенном наряде. Позже Леонова, у которой 400 тысяч подписчиков в TikTok и 120 тысяч в Instagram, заявила, что не хотела своим танцем задеть чувства верующих.
https://ria.ru/20200825/devyatnadtsatiletniy-1576306879.html
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россия
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россия, общество - видео, происшествия

Станцевавшей в костюме монахини популярной блогерше разбили лицо

01:29 26.08.2020 (обновлено: 02:19 26.08.2020)
10268
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Блогерша Яна Леонова заявила в своем Instagram, что стала жертвой нападения, видео она опубликовала в сторис.
На кадрах видно отравленное лицо девушки, которая не может сдержать слезы. По словам Леоновой, неизвестный мужчина в маске и на самокате напал на нее, когда та возвращалась домой от подруги. Злоумышленник несколько раз ударил девушку по лицу и крикнул, что она заслужила такое отношение "своими непристойными видео".
Также она поделилась записью из травмпункта, куда приехала, чтобы зафикировать побои. Девушка добавила, что планирует написать заявление в полицию.
Скандал вокруг Леоновой разгорелся после того, как она опубликовала в своем аккаунте в TikTok видео, на котором она танцует в костюме католической монахини. Многие пользователи раскритиковали девушку, посчитав, что она предстала в слишком откровенном наряде. Позже Леонова, у которой 400 тысяч подписчиков в TikTok и 120 тысяч в Instagram, заявила, что не хотела своим танцем задеть чувства верующих.
Скриншот видео Cam&Fam
Вчера, 20:40
Популярный блогер умер в 19 лет
67932420
Обсудить 2
РоссияОбщество - ВидеоПроисшествия
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