https://ria.ru/20200826/beremennost-1576342341.html

Фото беременной Джиджи Хадид за час набрало более трех миллионов лайков

Фотография беременной американской супермодели Джиджи Хадид, размещенной в инстаграме, за час набрала более трех миллионов лайков. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T17:43

2020-08-26T17:43

2020-08-26T18:29

культура

джиджи хадид

новости культуры

шоу-бизнес

знаменитости

звезды

нью-йорк (город)

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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Фотография беременной американской супермодели Джиджи Хадид, размещенной в инстаграме, за час набрала более трех миллионов лайков. На кадре, сделанном дуэтом фешн-фотографов Луиджи Мурено и Янго Хенци, супермодель позирует с зачесанными назад волосами, в светлом платье, поддерживая руками живот. В комментариях подписчики Джиджи Хадид оставили множество поздравлений и теплых слов."Одно из лучших чувств в мире. Поздравляю, красавица", — написала модель Эшли Грэм, которая сама в этом году стала мамой. "Невероятная", — заявила голландская модель Луна Бейл. "Ты выглядишь такой сияющей", — считает британская певица Карен Элсон."У ангела будет ангел", — уверена датская супермодель Хелена Кристенсен.По информации E! News, Джиджи Хадид (25 лет) и ее бойфренд музыкант Зейн Малик (27 лет) <a href="https://www.eonline.com/news/1181351/inside-gigi-hadid-and-zayn-maliks-last-minute-baby-prep" target="_blank">впервые станут родителями</a> в сентябре, всего через несколько дней. В издании уточняют, что пара сейчас находится в Нью-Йорке, где Джиджи намерена рожать.Инсайдер уточнил, что супермодель и музыкант пребывают в отличном состоянии с тех пор, как узнали о том, что у них будет ребенок. Пара встречается уже четыре года и после небольшого разрыва окончательно воссоединилась в декабре прошлого года. "Они очень рады и счастливы, что малыш здоров, и все идет хорошо", — добавил источник издания.

https://ria.ru/20200814/1575793605.html

нью-йорк (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джиджи хадид, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, нью-йорк (город)