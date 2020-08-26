https://ria.ru/20200826/belorussiya-1576356807.html

В Киеве прошла акция в поддержку белорусских протестующих

Акция в поддержку протестующих в Белоруссии, а также против признания результатов выборов президента в этой стране прошла в среду в центре Киева, передает... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T22:08

2020-08-26T22:08

2020-08-26T22:08

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

киев

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 26 авг – РИА Новости.</strong> Акция в поддержку протестующих в Белоруссии, а также против признания результатов выборов президента в этой стране прошла в среду в центре Киева, передает корреспондент РИА Новости.Несколько десятков человек, среди которых были депутаты <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, стояли возле здания Украинского дома на Европейской площади и в режиме "свободного микрофона" выступали в поддержку протестующих граждан <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и против признания итогов выборов. Несмотря на то, что демонстранты сожгли несколько дымовых шашек, акция в целом прошла спокойно.Как заявила одна из соорганизаторов акции, глава партии "Голос" Кира Рудик, депутаты парламентской фракции "Голоса" намерены ежедневно требовать от украинских властей не признавать результаты выборов президента в Белоруссии. Она высказалась в поддержку персональных санкций против белорусских чиновников.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200826/granitsa-1576294680.html

Александр Невский Вот теперь все открыли свои забрала, и Лувкашенко, надеюсь, стало ясно - кто друг, а кто враг, а то он запутался в последнее время. Думаю, батька после окончательного разгрома вражеских сил поведёт теперь Белоруссию на воссоединение с Россией. 13

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белоруссия

киев

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, киев, украина, в мире