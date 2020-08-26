Кремль отказался оценивать ситуацию в Белоруссии
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. В Кремле отказались давать оценку происходящему в Белоруссии, так как это означало бы вмешательство во внутренние дела республики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее экс-претендент на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила Европарламенту, что в республике идут мирные протесты, которые не имеют ни пророссийской, ни антироссийской направленности.
"В данном случае давать какие-то оценки происходящему или давать оценки тем или иным действиям правоохранительных органов, которые выполняют функцию по обеспечению правопорядка, означало бы вмешиваться во внутренние дела нашей соседней, союзной Белоруссии. Мы этого делать не будем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле могут назвать ситуацию в Белоруссии и как могут оценить слова Тихановской о том, что в республике происходит "мирная революция".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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