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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200826/belorussiya-1576327753.html
Кремль отказался оценивать ситуацию в Белоруссии
В Кремле отказались давать оценку происходящему в Белоруссии, так как это означало бы вмешательство во внутренние дела республики, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T12:51
2020-08-26T12:51
протесты в белоруссии
светлана тихановская
россия
мвд белоруссии
александр лукашенко
дмитрий песков
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> В Кремле отказались давать оценку происходящему в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, так как это означало бы вмешательство во внутренние дела республики, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее экс-претендент на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> заявила <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламенту</a>, что в республике идут мирные протесты, которые не имеют ни пророссийской, ни антироссийской направленности.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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светлана тихановская, россия, мвд белоруссии, александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия, в мире

Кремль отказался оценивать ситуацию в Белоруссии

12:51 26.08.2020
1821
© РИА Новости / Евгений ОдиноковУчастники акции протеста на площади Независимости в Минске
Участники акции протеста на площади Независимости в Минске
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. В Кремле отказались давать оценку происходящему в Белоруссии, так как это означало бы вмешательство во внутренние дела республики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее экс-претендент на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила Европарламенту, что в республике идут мирные протесты, которые не имеют ни пророссийской, ни антироссийской направленности.
"В данном случае давать какие-то оценки происходящему или давать оценки тем или иным действиям правоохранительных органов, которые выполняют функцию по обеспечению правопорядка, означало бы вмешиваться во внутренние дела нашей соседней, союзной Белоруссии. Мы этого делать не будем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле могут назвать ситуацию в Белоруссии и как могут оценить слова Тихановской о том, что в республике происходит "мирная революция".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Светлана Тихановская
Вчера, 12:48Протесты в Белоруссии
Тихановская заявила, что оппозиция не будет закрывать границу с Россией
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяРоссияМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковБелоруссияВ мире
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