https://ria.ru/20200826/belorussiya-1576327528.html

Тихановская заявила, что оппозиция не будет закрывать границу с Россией

Белорусская оппозиция не собирается "закрывать границу" с Россией, при этом в случае получения президентского поста Светлана Тихановская не намерена... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T12:48

2020-08-26T12:48

2020-08-26T12:48

протесты в белоруссии

светлана тихановская

россия

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575931111_0:251:3101:1995_1400x0_80_0_0_8f08677349dd0e7540122ef92b6eccc0.jpg

<strong>ВАРШАВА, 26 авг – РИА Новости.</strong> Белорусская оппозиция не собирается "закрывать границу" с Россией, при этом в случае получения президентского поста <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> не намерена пересматривать интеграционные соглашения с <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a>, поскольку считает, что этот вопрос должен решать президент, который будет избран позднее, заявила сама экс-кандидат в президенты в интервью изданию <a href="https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/bialorus-swiatlana-cichanouska-dla-onetu-celem-dialog-z-aleksandrem-lukaszenka/8nhzbdf,79cfc278" target="_blank" rel="nofollow noopener">Onet</a>.Она отметила, что цель Координационного совета, образованного после выборов, - "добиться начала диалога с нынешней властью, чтобы как можно скорее произошло урегулирование политического кризиса, в котором оказалась <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a>, и проведение новых выборов".При этом Тихановская заявила, что в случае, если ей удастся возглавить государство, она не будет заниматься пересмотром интеграционных договоренностей с Россией, оставив это будущему президенту. "Это не будет в моей компетенции. Что будет с этими соглашениями, будет решать будущий президент, который будет избран на новых честных выборах", - сказала она.Ранее экс-претендент на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_valeriy-tsepkalo/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Цепкало</a>, объявленный в розыск и уехавший из страны, заявил, что Тихановской необходимо отвести роль переходного президента, а новые выборы - провести через пять-шесть месяцев. Сама Тихановская тоже заявляла, что не планирует участвовать в новых выборах, если они состоятся.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200825/belorussiya-1576252853.html

https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html

https://ria.ru/20200822/zabastovka-1576112982.html

Bluefish Nafal Как же быстро начали переобуваться, когда поняли что белорусы не стали поддерживать их программу БНР. 48

Юрий . Кухарка уже и границей командует. 48

22

россия

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, россия, белоруссия, в мире