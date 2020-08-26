Тихановская заявила, что оппозиция не будет закрывать границу с Россией
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Светлана Тихановская. Архивное фото
ВАРШАВА, 26 авг – РИА Новости. Белорусская оппозиция не собирается "закрывать границу" с Россией, при этом в случае получения президентского поста Светлана Тихановская не намерена пересматривать интеграционные соглашения с Москвой, поскольку считает, что этот вопрос должен решать президент, который будет избран позднее, заявила сама экс-кандидат в президенты в интервью изданию Onet.
"Появились голоса о том, что мы хотим закрыть границы с Россией, что является чушью", - сказала Тихановская.
Она отметила, что цель Координационного совета, образованного после выборов, - "добиться начала диалога с нынешней властью, чтобы как можно скорее произошло урегулирование политического кризиса, в котором оказалась Белоруссия, и проведение новых выборов".
При этом Тихановская заявила, что в случае, если ей удастся возглавить государство, она не будет заниматься пересмотром интеграционных договоренностей с Россией, оставив это будущему президенту. "Это не будет в моей компетенции. Что будет с этими соглашениями, будет решать будущий президент, который будет избран на новых честных выборах", - сказала она.
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Ранее экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало, объявленный в розыск и уехавший из страны, заявил, что Тихановской необходимо отвести роль переходного президента, а новые выборы - провести через пять-шесть месяцев. Сама Тихановская тоже заявляла, что не планирует участвовать в новых выборах, если они состоятся.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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