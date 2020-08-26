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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200826/belorussiya-1576327528.html
Тихановская заявила, что оппозиция не будет закрывать границу с Россией
Белорусская оппозиция не собирается "закрывать границу" с Россией, при этом в случае получения президентского поста Светлана Тихановская не намерена... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T12:48
2020-08-26T12:48
протесты в белоруссии
светлана тихановская
россия
белоруссия
в мире
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<strong>ВАРШАВА, 26 авг – РИА Новости.</strong> Белорусская оппозиция не собирается "закрывать границу" с Россией, при этом в случае получения президентского поста <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> не намерена пересматривать интеграционные соглашения с <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a>, поскольку считает, что этот вопрос должен решать президент, который будет избран позднее, заявила сама экс-кандидат в президенты в интервью изданию <a href="https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/bialorus-swiatlana-cichanouska-dla-onetu-celem-dialog-z-aleksandrem-lukaszenka/8nhzbdf,79cfc278" target="_blank" rel="nofollow noopener">Onet</a>.Она отметила, что цель Координационного совета, образованного после выборов, - "добиться начала диалога с нынешней властью, чтобы как можно скорее произошло урегулирование политического кризиса, в котором оказалась <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a>, и проведение новых выборов".При этом Тихановская заявила, что в случае, если ей удастся возглавить государство, она не будет заниматься пересмотром интеграционных договоренностей с Россией, оставив это будущему президенту. "Это не будет в моей компетенции. Что будет с этими соглашениями, будет решать будущий президент, который будет избран на новых честных выборах", - сказала она.Ранее экс-претендент на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_valeriy-tsepkalo/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Цепкало</a>, объявленный в розыск и уехавший из страны, заявил, что Тихановской необходимо отвести роль переходного президента, а новые выборы - провести через пять-шесть месяцев. Сама Тихановская тоже заявляла, что не планирует участвовать в новых выборах, если они состоятся.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200825/belorussiya-1576252853.html
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html
https://ria.ru/20200822/zabastovka-1576112982.html
Как же быстро начали переобуваться, когда поняли что белорусы не стали поддерживать их программу БНР.
48
Кухарка уже и границей командует.
48
22
россия
белоруссия
РИА Новости
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светлана тихановская, россия, белоруссия, в мире

Тихановская заявила, что оппозиция не будет закрывать границу с Россией

12:48 26.08.2020
1680
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк Светлана Тихановская
 Светлана Тихановская
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Светлана Тихановская. Архивное фото
ВАРШАВА, 26 авг – РИА Новости. Белорусская оппозиция не собирается "закрывать границу" с Россией, при этом в случае получения президентского поста Светлана Тихановская не намерена пересматривать интеграционные соглашения с Москвой, поскольку считает, что этот вопрос должен решать президент, который будет избран позднее, заявила сама экс-кандидат в президенты в интервью изданию Onet.
"Появились голоса о том, что мы хотим закрыть границы с Россией, что является чушью", - сказала Тихановская.
Она отметила, что цель Координационного совета, образованного после выборов, - "добиться начала диалога с нынешней властью, чтобы как можно скорее произошло урегулирование политического кризиса, в котором оказалась Белоруссия, и проведение новых выборов".
При этом Тихановская заявила, что в случае, если ей удастся возглавить государство, она не будет заниматься пересмотром интеграционных договоренностей с Россией, оставив это будущему президенту. "Это не будет в моей компетенции. Что будет с этими соглашениями, будет решать будущий президент, который будет избран на новых честных выборах", - сказала она.
Сотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста
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Ранее экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало, объявленный в розыск и уехавший из страны, заявил, что Тихановской необходимо отвести роль переходного президента, а новые выборы - провести через пять-шесть месяцев. Сама Тихановская тоже заявляла, что не планирует участвовать в новых выборах, если они состоятся.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская.
Участники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
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В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяРоссияБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Как же быстро начали переобуваться, когда поняли что белорусы не стали поддерживать их программу БНР.
26 августа, 12:49
BNBluefish Nafal
4111113
Кухарка уже и границей командует.
26 августа, 12:52
Ю.Юрий .
16270113
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