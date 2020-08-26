В МВД Белоруссии подвели итоги акций протеста во вторник
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Митинг оппозиции в Минске
МИНСК, 26 авг - РИА Новости. Численность участников протестных акций в Белоруссии 25 августа не превысила 4,8 тысячи человек, сообщило министерство внутренних дел республики.
"Вчера, 25 августа, в стране прошел ряд общественно-политических массовых мероприятий. В этой связи МВД приняло необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению безопасности при их проведении. Было зафиксировано 48 очагов политической активности граждан", - говорится в заявлении на сайте МВД.
При этом отмечается, что в мероприятиях в поддержку мира, безопасности и спокойствия приняли участие не менее 16 750 человек, наибольшее число – в Брестской и Гродненской областях, а также в Минске и Минской области.
"Численность участников протестных акций, которые прошли в различных регионах республики, не превысила 4800 граждан. Наибольшее количество митингующих было в Минске, Бресте и Молодечно. Так, днем в столице зафиксированы несанкционированные мероприятия возле здания министерства образования, а вечером - на площади Независимости", - отметили в ведомстве.
Министерство внутренних дел Белоруссии также сообщило число задержанных за участие в несанкционированных акциях 25 августа.
"Всего по стране до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям задержан 51 человек", - говорится в заявлении МВД.
Отмечается, что в Гродно возле здания Октябрьского РОВД собралась "группа поддержки" работников ОАО "Гродно Азот", а ее представители были задержаны за участие в несанкционированном массовом мероприятии и отпущены после составления административных протоколов.
В МВД добавили, что от жителей Минска и Минской области стали активно поступать жалобы на факты проведения в вечернее время своеобразных флешмобов с громкой музыкой.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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