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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200826/belorussiya-1576322374.html
В МВД Белоруссии подвели итоги акций протеста во вторник
Численность участников протестных акций в Белоруссии 25 августа не превысила 4,8 тысячи человек, сообщило министерство внутренних дел республики. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T11:37
2020-08-26T11:37
протесты в белоруссии
светлана тихановская
мвд белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 26 авг - РИА Новости.</strong> Численность участников протестных акций в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 25 августа не превысила 4,8 тысячи человек, сообщило министерство внутренних дел республики."Вчера, 25 августа, в стране прошел ряд общественно-политических массовых мероприятий. В этой связи МВД приняло необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению безопасности при их проведении. Было зафиксировано 48 очагов политической активности граждан", - говорится в заявлении на <a href="https://www.mvd.gov.by/ru/news/7386" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте МВД</a>.При этом отмечается, что в мероприятиях в поддержку мира, безопасности и спокойствия приняли участие не менее 16 750 человек, наибольшее число – в Брестской и Гродненской областях, а также в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> и <a href="http://ria.ru/location_Minskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Минской области</a>.Министерство внутренних дел Белоруссии также сообщило число задержанных за участие в несанкционированных акциях 25 августа.Отмечается, что в <a href="http://ria.ru/location_Hrodna/" target="_blank" data-auto="true">Гродно</a> возле здания Октябрьского РОВД собралась "группа поддержки" работников ОАО "Гродно Азот", а ее представители были задержаны за участие в несанкционированном массовом мероприятии и отпущены после составления административных протоколов.В МВД добавили, что от жителей Минска и Минской области стали активно поступать жалобы на факты проведения в вечернее время своеобразных флешмобов с громкой музыкой.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

В МВД Белоруссии подвели итоги акций протеста во вторник

11:37 26.08.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМитинг оппозиции в Минске
Митинг оппозиции в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Митинг оппозиции в Минске
МИНСК, 26 авг - РИА Новости. Численность участников протестных акций в Белоруссии 25 августа не превысила 4,8 тысячи человек, сообщило министерство внутренних дел республики.
"Вчера, 25 августа, в стране прошел ряд общественно-политических массовых мероприятий. В этой связи МВД приняло необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению безопасности при их проведении. Было зафиксировано 48 очагов политической активности граждан", - говорится в заявлении на сайте МВД.
При этом отмечается, что в мероприятиях в поддержку мира, безопасности и спокойствия приняли участие не менее 16 750 человек, наибольшее число – в Брестской и Гродненской областях, а также в Минске и Минской области.
"Численность участников протестных акций, которые прошли в различных регионах республики, не превысила 4800 граждан. Наибольшее количество митингующих было в Минске, Бресте и Молодечно. Так, днем в столице зафиксированы несанкционированные мероприятия возле здания министерства образования, а вечером - на площади Независимости", - отметили в ведомстве.
Сотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста
Вчера, 08:00
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Министерство внутренних дел Белоруссии также сообщило число задержанных за участие в несанкционированных акциях 25 августа.
"Всего по стране до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям задержан 51 человек", - говорится в заявлении МВД.
Отмечается, что в Гродно возле здания Октябрьского РОВД собралась "группа поддержки" работников ОАО "Гродно Азот", а ее представители были задержаны за участие в несанкционированном массовом мероприятии и отпущены после составления административных протоколов.
В МВД добавили, что от жителей Минска и Минской области стали активно поступать жалобы на факты проведения в вечернее время своеобразных флешмобов с громкой музыкой.
Участники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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