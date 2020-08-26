https://ria.ru/20200826/belorussiya-1576322374.html

В МВД Белоруссии подвели итоги акций протеста во вторник

Численность участников протестных акций в Белоруссии 25 августа не превысила 4,8 тысячи человек, сообщило министерство внутренних дел республики. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T11:37

2020-08-26T11:37

2020-08-26T11:37

протесты в белоруссии

светлана тихановская

мвд белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 26 авг - РИА Новости.</strong> Численность участников протестных акций в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 25 августа не превысила 4,8 тысячи человек, сообщило министерство внутренних дел республики."Вчера, 25 августа, в стране прошел ряд общественно-политических массовых мероприятий. В этой связи МВД приняло необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению безопасности при их проведении. Было зафиксировано 48 очагов политической активности граждан", - говорится в заявлении на <a href="https://www.mvd.gov.by/ru/news/7386" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте МВД</a>.При этом отмечается, что в мероприятиях в поддержку мира, безопасности и спокойствия приняли участие не менее 16 750 человек, наибольшее число – в Брестской и Гродненской областях, а также в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> и <a href="http://ria.ru/location_Minskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Минской области</a>.Министерство внутренних дел Белоруссии также сообщило число задержанных за участие в несанкционированных акциях 25 августа.Отмечается, что в <a href="http://ria.ru/location_Hrodna/" target="_blank" data-auto="true">Гродно</a> возле здания Октябрьского РОВД собралась "группа поддержки" работников ОАО "Гродно Азот", а ее представители были задержаны за участие в несанкционированном массовом мероприятии и отпущены после составления административных протоколов.В МВД добавили, что от жителей Минска и Минской области стали активно поступать жалобы на факты проведения в вечернее время своеобразных флешмобов с громкой музыкой.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

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https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html

https://ria.ru/20200826/granitsa-1576294680.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире