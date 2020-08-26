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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200826/belorussiya-1576320923.html
Правозащитники сообщили о 40 задержанных участниках акций в Белоруссии
Около 40 человек задерживались в разных регионах Белоруссии за участие в несанкционированных акциях протеста во вторник, сообщается на сайте не... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T11:19
2020-08-26T11:19
протесты в белоруссии
светлана тихановская
мвд белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 26 авг - РИА Новости.</strong> Около 40 человек задерживались в разных регионах Белоруссии за участие в несанкционированных акциях протеста во вторник, сообщается на сайте не зарегистрированного властями республики правозащитного центра "<a href="https://spring96.org/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Весна</a>". Комментарий МВД по числу задержанных пока не поступал, накануне ведомство сообщало РИА Новости о задержаниях, не уточняя их числа.Согласно сообщению правозащитников, 15 человек были задержаны во вторник в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> после несанкционированной акции оппозиции в районе площади Независимости. Еще информация о трех задержанных в Минске уточняется, поскольку знакомые и родственники не могут с двумя мужчинами связаться после несанкционированного митинга в центре белорусской столицы, а еще один перестал выходить на связь после несанкционированной акции у проходной Минского тракторного завода.Также правозащитники располагают информацией о пятерых задержанных после акций оппозиции в <a href="http://ria.ru/location_Hrodna/" target="_blank" data-auto="true">Гродно</a>, <a href="http://ria.ru/location_Homyel/" target="_blank" data-auto="true">Гомеле</a>, <a href="http://ria.ru/location_Bobrujjsk/" target="_blank" data-auto="true">Бобруйске</a> и <a href="http://ria.ru/location_Mahilyow/" target="_blank" data-auto="true">Могилеве</a>.Они также заявляют, что во вторник около 20 сотрудников предприятия "Гродно Азот" задерживались за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Вместе с тем накануне вечером в МВД Белоруссии РИА Новости сообщали, что они были отпущены из отделения милиции после составления административных протоколов.Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200825/belorussiya-1576252853.html
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светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Правозащитники сообщили о 40 задержанных участниках акций в Белоруссии

11:19 26.08.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМитинг оппозиции в Минске
Митинг оппозиции в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Митинг оппозиции в Минске
МИНСК, 26 авг - РИА Новости. Около 40 человек задерживались в разных регионах Белоруссии за участие в несанкционированных акциях протеста во вторник, сообщается на сайте не зарегистрированного властями республики правозащитного центра "Весна". Комментарий МВД по числу задержанных пока не поступал, накануне ведомство сообщало РИА Новости о задержаниях, не уточняя их числа.
Согласно сообщению правозащитников, 15 человек были задержаны во вторник в Минске после несанкционированной акции оппозиции в районе площади Независимости. Еще информация о трех задержанных в Минске уточняется, поскольку знакомые и родственники не могут с двумя мужчинами связаться после несанкционированного митинга в центре белорусской столицы, а еще один перестал выходить на связь после несанкционированной акции у проходной Минского тракторного завода.
Сотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста
Вчера, 08:00
"Постоим и разойдемся". Вся подноготная белорусского протеста
Также правозащитники располагают информацией о пятерых задержанных после акций оппозиции в Гродно, Гомеле, Бобруйске и Могилеве.
Они также заявляют, что во вторник около 20 сотрудников предприятия "Гродно Азот" задерживались за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Вместе с тем накануне вечером в МВД Белоруссии РИА Новости сообщали, что они были отпущены из отделения милиции после составления административных протоколов.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
Участники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
23 августа, 08:00Протесты в Белоруссии
Обшарпанная брошюра Шарпа: что не так с белорусским протестом
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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