https://ria.ru/20200826/aviasoobschenie-1576342773.html
Путин обсуждал с Голиковой открытие международного авиасообщения
Президент России Владимир Путин сообщил, что обсуждал с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой вопросы по открытию авиасообщения с другими странами, прерванного... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T16:56
2020-08-26T16:56
2020-08-26T16:58
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> сообщил, что обсуждал с вице-премьером РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяной Голиковой</a> вопросы по открытию авиасообщения с другими странами, прерванного из-за коронавируса."Татьяна Алексеевна, мы с вами сегодня с утра уже говорили по поводу того, что и каким темпом, и какие страны открывать для дальнейшего авиационного сообщения, я попросил бы вас в этой связи рассказать о ситуации в целом, ситуации с коронавирусной инфекцией, разработках и производстве вакцин, стимулирующих выплатах медицинским работникам, ну и вообще по обстановке в целом", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в среду.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200825/kipr-1576267412.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, татьяна голикова, владимир путин, в мире