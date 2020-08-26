https://ria.ru/20200826/aviasoobschenie-1576342773.html

Путин обсуждал с Голиковой открытие международного авиасообщения

Президент России Владимир Путин сообщил, что обсуждал с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой вопросы по открытию авиасообщения с другими странами, прерванного... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T16:56

2020-08-26T16:56

2020-08-26T16:58

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> сообщил, что обсуждал с вице-премьером РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяной Голиковой</a> вопросы по открытию авиасообщения с другими странами, прерванного из-за коронавируса."Татьяна Алексеевна, мы с вами сегодня с утра уже говорили по поводу того, что и каким темпом, и какие страны открывать для дальнейшего авиационного сообщения, я попросил бы вас в этой связи рассказать о ситуации в целом, ситуации с коронавирусной инфекцией, разработках и производстве вакцин, стимулирующих выплатах медицинским работникам, ну и вообще по обстановке в целом", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в среду.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200825/kipr-1576267412.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, татьяна голикова, владимир путин, в мире