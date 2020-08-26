https://ria.ru/20200826/armiya-2020-1576350971.html

В рамках "Армии-2020" продемонстрировали боевые возможности средств ПВО

Боевые возможности российских средств ПВО продемонстрировали в среду на полигоне Ашулук в Астраханской области в рамках форума "Армия-2020", при отражении... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T18:51

2020-08-26T18:51

2020-08-26T18:57

форум "армия — 2020"

воздушно-космические силы россии

панцирь-с1

с-400 «триумф»

астраханская область

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<strong>АШУЛУК (Астраханская область), 26 авг – РИА Новости.</strong> Боевые возможности российских средств ПВО продемонстрировали в среду на полигоне Ашулук в <a href="http://ria.ru/location_Astrakhanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Астраханской области</a> в рамках форума "Армия-2020", при отражении ударов "противника" был применен полученный в Сирии опыт, сообщил журналистам начальник зенитных ракетных войск <a href="http://ria.ru/organization_Vozdushno-kosmicheskie_sily_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ВКС</a>, генерал-майор Серей Бабаков.На полигоне были продемонстрированы возможности эшелонированной противовоздушной обороны. Группировка ПВО отразила ракетно-авиационные удары потенциального противника, которые были сымитированы различными типами воздушных мишеней."Обстановка была создана сложная, плотность удара и замысел удара реализованы. <…> Всего была применена 21 цель на всех высотах, <…> цель имитировали беспилотные летательные аппараты-разведчики, ударные беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты, баллистические ракеты. <…> Необычные условия заключались в том, что построение ударов воздушного противника соответствуют нашему опыту в Сирийской Арабской Республике, <…> мы отработали отражения действий ударных беспилотников, которые могут применяться еще до начала основного удара, сейчас это распространено", - сказал Бабаков.Основу группировки ПВО составили зенитные ракетные комплексы <a href="http://ria.ru/product_S_400_Triumf/" target="_blank" data-auto="true">С-400</a>, <a href="http://ria.ru/product_S-300V4/" target="_blank" data-auto="true">С-300В4</a>, "Бук-М3", "Тор", "<a href="http://ria.ru/product_ZRPK_Pancir-S/" target="_blank" data-auto="true">Панцирь-С</a>", боевая машина "Тайфун-ПВО".

https://ria.ru/20200826/armiya-1576328385.html

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астраханская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Боевые возможности ПВО. Кадры с форума "Армия-2020" На форуме "Армия-2020" показали боевые возможности средств ПВО с учетом сирийского опыта 2020-08-26T18:51 true PT0M49S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

форум "армия — 2020", воздушно-космические силы россии, панцирь-с1, с-400 «триумф», астраханская область