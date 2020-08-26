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https://ria.ru/20200826/armiya-2020-1576350971.html
В рамках "Армии-2020" продемонстрировали боевые возможности средств ПВО
Боевые возможности российских средств ПВО продемонстрировали в среду на полигоне Ашулук в Астраханской области в рамках форума "Армия-2020", при отражении... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T18:51
2020-08-26T18:57
форум "армия — 2020"
воздушно-космические силы россии
панцирь-с1
с-400 «триумф»
астраханская область
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<strong>АШУЛУК (Астраханская область), 26 авг – РИА Новости.</strong> Боевые возможности российских средств ПВО продемонстрировали в среду на полигоне Ашулук в <a href="http://ria.ru/location_Astrakhanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Астраханской области</a> в рамках форума "Армия-2020", при отражении ударов "противника" был применен полученный в Сирии опыт, сообщил журналистам начальник зенитных ракетных войск <a href="http://ria.ru/organization_Vozdushno-kosmicheskie_sily_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ВКС</a>, генерал-майор Серей Бабаков.На полигоне были продемонстрированы возможности эшелонированной противовоздушной обороны. Группировка ПВО отразила ракетно-авиационные удары потенциального противника, которые были сымитированы различными типами воздушных мишеней."Обстановка была создана сложная, плотность удара и замысел удара реализованы. &lt;…&gt; Всего была применена 21 цель на всех высотах, &lt;…&gt; цель имитировали беспилотные летательные аппараты-разведчики, ударные беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты, баллистические ракеты. &lt;…&gt; Необычные условия заключались в том, что построение ударов воздушного противника соответствуют нашему опыту в Сирийской Арабской Республике, &lt;…&gt; мы отработали отражения действий ударных беспилотников, которые могут применяться еще до начала основного удара, сейчас это распространено", - сказал Бабаков.Основу группировки ПВО составили зенитные ракетные комплексы <a href="http://ria.ru/product_S_400_Triumf/" target="_blank" data-auto="true">С-400</a>, <a href="http://ria.ru/product_S-300V4/" target="_blank" data-auto="true">С-300В4</a>, "Бук-М3", "Тор", "<a href="http://ria.ru/product_ZRPK_Pancir-S/" target="_blank" data-auto="true">Панцирь-С</a>", боевая машина "Тайфун-ПВО".
https://ria.ru/20200826/armiya-1576328385.html
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астраханская область
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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Боевые возможности ПВО. Кадры с форума "Армия-2020"
На форуме "Армия-2020" показали боевые возможности средств ПВО с учетом сирийского опыта
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форум "армия — 2020", воздушно-космические силы россии, панцирь-с1, с-400 «триумф», астраханская область

В рамках "Армии-2020" продемонстрировали боевые возможности средств ПВО

18:51 26.08.2020 (обновлено: 18:57 26.08.2020)
718
АШУЛУК (Астраханская область), 26 авг – РИА Новости. Боевые возможности российских средств ПВО продемонстрировали в среду на полигоне Ашулук в Астраханской области в рамках форума "Армия-2020", при отражении ударов "противника" был применен полученный в Сирии опыт, сообщил журналистам начальник зенитных ракетных войск ВКС, генерал-майор Серей Бабаков.
На полигоне были продемонстрированы возможности эшелонированной противовоздушной обороны. Группировка ПВО отразила ракетно-авиационные удары потенциального противника, которые были сымитированы различными типами воздушных мишеней.
"Обстановка была создана сложная, плотность удара и замысел удара реализованы. <…> Всего была применена 21 цель на всех высотах, <…> цель имитировали беспилотные летательные аппараты-разведчики, ударные беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты, баллистические ракеты. <…> Необычные условия заключались в том, что построение ударов воздушного противника соответствуют нашему опыту в Сирийской Арабской Республике, <…> мы отработали отражения действий ударных беспилотников, которые могут применяться еще до начала основного удара, сейчас это распространено", - сказал Бабаков.
Основу группировки ПВО составили зенитные ракетные комплексы С-400, С-300В4, "Бук-М3", "Тор", "Панцирь-С", боевая машина "Тайфун-ПВО".
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Форум "Армия — 2020"Воздушно-космические силы РоссииПанцирь-С1С-400 «Триумф»Астраханская область
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