https://ria.ru/20200826/armiya-2020-1576323139.html

Свыше 40 предприятий Москвы принимают участие в форуме "Армия-2020"

Более 40 промышленных предприятий Москвы покажут последние разработки для оборонно-промышленного комплекса на VI Международном военно-техническом форуме... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T11:45

2020-08-26T11:45

2020-08-26T11:45

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

форум "армия — 2020"

александр прохоров

москва

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости</strong>. Более 40 промышленных предприятий Москвы покажут последние разработки для оборонно-промышленного комплекса на VI Международном военно-техническом форуме "<a href="https://ria.ru/category_forum-armiya--2020" target="_blank">Армия-2020</a>", который проходит с 23 по 29 августа 2020 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот", сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."В общей сложности на территории Москвы работают свыше 300 промышленных предприятий, научных и конструкторских учреждений, организаций и объединений, включенных в оборонно-промышленный комплекс страны. Они поставляют передовые решения в области авиастроения, космоса, приборостроения, радиоэлектроники, атомной энергетики и других направлений. Участие в выставке поможет компаниям выйти на новые перспективные рынки, в том числе международные", – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.В свою очередь, руководитель ДИПП <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Prokhorov" target="_blank">Александр Прохоров</a> отметил, что на форуме компании представят последние разработки не только военного, но и гражданского назначения."К примеру, среди участников – государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева. Помимо своих разработок для космоса, компания представляет на выставке барокамеры, предназначенные для взрослых пациентов, а также отдельные модели для новорожденных и детей от года. Это оборудование используют для насыщения кислородом крови пациента под высоким давлением, что позволяет, по последним данным, в том числе восстановить функции легких пациентам, переболевшим коронавирусной инфекцией. Объединенная авиастроительная корпорация представит различные модели авиационной техники на нескольких площадках форума в интерактивном формате и в статической экспозиции", – рассказал Прохоров.Также, по данным пресс-службы, свою продукцию на форуме представят пять компаний, базирующихся на территории ОЭЗ "Технополис Москва". Это компании по производству мобильного медицинского оборудования, специальных роботов, оборудования для систем спутниковой связи и систем наведения, спецкомпьютеров с высокой степенью защиты, дешифраторов и тепловизоров. Всего на территории технополиса разработками и выпуском инновационной продукции для ОПК занимаются сегодня более 20 компаний.

https://ria.ru/20200824/kitay-1576244740.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

форум "армия — 2020", александр прохоров, москва