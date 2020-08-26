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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20200826/armiya-2020-1576323139.html
Свыше 40 предприятий Москвы принимают участие в форуме "Армия-2020"
Более 40 промышленных предприятий Москвы покажут последние разработки для оборонно-промышленного комплекса на VI Международном военно-техническом форуме... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T11:45
2020-08-26T11:45
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
форум "армия — 2020"
александр прохоров
москва
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости</strong>. Более 40 промышленных предприятий Москвы покажут последние разработки для оборонно-промышленного комплекса на VI Международном военно-техническом форуме "<a href="https://ria.ru/category_forum-armiya--2020" target="_blank">Армия-2020</a>", который проходит с 23 по 29 августа 2020 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот", сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."В общей сложности на территории Москвы работают свыше 300 промышленных предприятий, научных и конструкторских учреждений, организаций и объединений, включенных в оборонно-промышленный комплекс страны. Они поставляют передовые решения в области авиастроения, космоса, приборостроения, радиоэлектроники, атомной энергетики и других направлений. Участие в выставке поможет компаниям выйти на новые перспективные рынки, в том числе международные", – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.В свою очередь, руководитель ДИПП <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Prokhorov" target="_blank">Александр Прохоров</a> отметил, что на форуме компании представят последние разработки не только военного, но и гражданского назначения."К примеру, среди участников – государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева. Помимо своих разработок для космоса, компания представляет на выставке барокамеры, предназначенные для взрослых пациентов, а также отдельные модели для новорожденных и детей от года. Это оборудование используют для насыщения кислородом крови пациента под высоким давлением, что позволяет, по последним данным, в том числе восстановить функции легких пациентам, переболевшим коронавирусной инфекцией. Объединенная авиастроительная корпорация представит различные модели авиационной техники на нескольких площадках форума в интерактивном формате и в статической экспозиции", – рассказал Прохоров.Также, по данным пресс-службы, свою продукцию на форуме представят пять компаний, базирующихся на территории ОЭЗ "Технополис Москва". Это компании по производству мобильного медицинского оборудования, специальных роботов, оборудования для систем спутниковой связи и систем наведения, спецкомпьютеров с высокой степенью защиты, дешифраторов и тепловизоров. Всего на территории технополиса разработками и выпуском инновационной продукции для ОПК занимаются сегодня более 20 компаний.
https://ria.ru/20200824/kitay-1576244740.html
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форум "армия — 2020", александр прохоров, москва

Свыше 40 предприятий Москвы принимают участие в форуме "Армия-2020"

11:45 26.08.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛоготип форума "Армия - 2020"
Логотип форума Армия - 2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Более 40 промышленных предприятий Москвы покажут последние разработки для оборонно-промышленного комплекса на VI Международном военно-техническом форуме "Армия-2020", который проходит с 23 по 29 августа 2020 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот", сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"В общей сложности на территории Москвы работают свыше 300 промышленных предприятий, научных и конструкторских учреждений, организаций и объединений, включенных в оборонно-промышленный комплекс страны. Они поставляют передовые решения в области авиастроения, космоса, приборостроения, радиоэлектроники, атомной энергетики и других направлений. Участие в выставке поможет компаниям выйти на новые перспективные рынки, в том числе международные", – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
В свою очередь, руководитель ДИПП Александр Прохоров отметил, что на форуме компании представят последние разработки не только военного, но и гражданского назначения.
"К примеру, среди участников – государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева. Помимо своих разработок для космоса, компания представляет на выставке барокамеры, предназначенные для взрослых пациентов, а также отдельные модели для новорожденных и детей от года. Это оборудование используют для насыщения кислородом крови пациента под высоким давлением, что позволяет, по последним данным, в том числе восстановить функции легких пациентам, переболевшим коронавирусной инфекцией. Объединенная авиастроительная корпорация представит различные модели авиационной техники на нескольких площадках форума в интерактивном формате и в статической экспозиции", – рассказал Прохоров.
Выставка Power China
24 августа, 15:23Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Московские компании представили цифровые технологии на выставке в Китае
Также, по данным пресс-службы, свою продукцию на форуме представят пять компаний, базирующихся на территории ОЭЗ "Технополис Москва". Это компании по производству мобильного медицинского оборудования, специальных роботов, оборудования для систем спутниковой связи и систем наведения, спецкомпьютеров с высокой степенью защиты, дешифраторов и тепловизоров. Всего на территории технополиса разработками и выпуском инновационной продукции для ОПК занимаются сегодня более 20 компаний.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыФорум "Армия — 2020"Александр ПрохоровМосква
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